令和八年下田八幡神社例大祭 若者執行部は、約400年の歴史を持つ下田八幡神社例大祭(静岡県下田市)の継続と発展を目的として、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて2026年6月5日よりプロジェクトを開始しました。





「下田八幡神社例大祭 若者の挑戦」クラウドファンディングサイト

https://camp-fire.jp/projects/936270/view





供奉道具責任者と太鼓橋





■開発背景

下田八幡神社例大祭は、約400年にわたり地域の人々によって受け継がれてきた伝統ある祭礼です。祭りには約300人が参加し、神輿1台、太鼓台14台、供奉道具11基が町を巡行する、下田市最大級の民間祭礼として地域に親しまれています。

しかし近年は、物価上昇や運営費の増加により、将来的な祭り運営に必要な資金確保が課題となっています。

祭りの運営を担う若者執行部23名は、この約400年続く伝統を次世代へ継承するため、新たな資金調達の手段としてクラウドファンディングに挑戦することを決意しました。

ご支援いただいた資金は、熱中症対策や安全対策、子どもたちへのお菓子まき用のお菓子購入、祭典運営費、備品購入費などに活用し、安心・安全で持続可能な祭り運営を目指します。





各町の太鼓台【昼の様子】

各町による揃い打ち【夜の様子】





■特徴

【約400年続く伝統文化の継承】

下田八幡神社例大祭は約400年の歴史を持つ伝統行事です。若者執行部23名が中心となり、地域の誇りである祭礼文化を未来へ受け継ぐための取り組みを進めています。





【下田市最大級の民間祭礼】

祭りには約300人が参加し、神輿1台、太鼓台14台、供奉道具11基が集結します。地域住民だけでなく、多くの観光客にも親しまれる下田を代表する祭礼の一つです。





【安全で持続可能な祭りづくり】

熱中症対策や安全対策の充実を図り、参加者が安心して祭りを楽しめる環境づくりを進めます。また、将来を見据えた持続可能な運営体制の構築にも取り組みます。





【地域事業者との連携による限定返礼品】

地域内外の事業者の協力を得て、本プロジェクト限定の返礼品を用意しました。祭りの魅力と地域の魅力を全国へ発信します。









■リターンについて

5,000円～ 【キーホルダー型ミニ提灯】

「令和八年下田八幡神社例大祭」を記載した限定デザインのキーホルダー付きミニ提灯。

2つセットは9,000円





7,000円～ 【千社札ストラップ】

東京・銀座のストックプラス協力による、令和八年下田八幡神社例大祭限定の名入れ千社札ストラップ。





10,000円～ 【ミニ提灯髪飾り】

浜松市の祭用品専門店「祭すみたや」協力。八幡神社の神紋である右三つ巴と名前を入れたオリジナル髪飾り。





12,000円～ 【下田の干物セット】

下田市の小木曽商店協力による、地元名産の金目鯛を含む干物セット。





リターン品のミニ提灯(キーホルダー)





■プロジェクト概要

プロジェクト名： 【下田八幡神社】伝統を未来へ。下田八幡神社例大祭 若者の挑戦

期間 ： 2026年6月5日18:00～2026年6月30日23:59

URL ： https://camp-fire.jp/projects/936270/view









■祭礼概要

祭礼名 ：下田八幡神社例大祭

開催日 ：2026年8月13日(宵祭り)、2026年8月14日・15日(本祭り)

開催場所：静岡県下田市一丁目17-1(下田八幡神社)

参加人数：約300人

内容 ：神輿1台、太鼓台14台、供奉道具11基による巡行









■団体概要

団体名 ： 令和八年下田八幡神社例大祭 若者執行部

代表者 ： 若者執行部 増田

事業内容： 下田八幡神社例大祭の企画・運営および伝統文化継承活動

URL ： https://www.instagram.com/shimoda_8man_matsuri?igsh=MWFka3owbnZwODM4aw==