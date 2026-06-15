株式会社 パリミキ（本社：東京都港区、代表取締役社長：呉 哲民、以下「パリミキ」）は、オリジナルブランドとなる眼鏡フレーム「style J」のアイウェアコレクション6モデルを、2026年6月19日（金）よりパリミキ、オプティックパリミキの店舗およびパリミキオンラインショップで販売開始します。

◆ "style J"の特徴

世界的視点でハイクオリティな眼鏡フレームを製造する産地として、知名度の高まりを見せる福井県鯖江市。1905年からその歴史が始まって以後、脈々と培われてきたその製造技術は、2026年の今も着実に継承されています。 日本製眼鏡フレームの約95%が福井県鯖江市で製造されており、産地として密度が高く、様々な工場が隣接し互いに切磋琢磨しながら、今なお技術向上に向けて日々尽力をしています。 その歴史ある産地に自社工場“クリエイトスリー”を構えるパリミキが、オリジナルブランドとして自社開発、発売する「style J」の特徴をご紹介します。

◎テンプル(フレームのツルの部分)

チタンでありながら弾力性豊かな“G-TITANIUM”（※）を使用し、プレス加工を幾度も重ねることで、style J独自の掛けやすさを追求しました。 ※弾力性・軽量性・耐変形性に優れ、質の高い掛け心地を実現するチタン合金

◎ノーズパッド

体温で形状が変わる特殊素材を使用した、お一人おひとりの鼻にフィットするstyle Jオリジナルの日本製パッドです。

◎アセテートプラスチック

原料は綿花と高純度パルプから作られた植物繊維。透明度が非常に高く艶があり、変形しにくい日本製の高品質なアセテート生地を使用しています。

◎ネジ

福井県で開発された、緩みにくいようにブルーの樹脂が施されたメガネ用の特殊ネジ。この技術の詰まった高精度なネジは、「style J」の全モデルに採用されています。

◆新型6モデルのご紹介

男性向け3モデル、女性向け3モデル、計6モデルが同時にリリースとなる新型「style J」。どのモデルも日本人の顔馴染みを意識した造形と、中間色で「和」をイメージしたカラーで展開。日本製ならではの高品質さを日常使いしやすいデザインに落とし込み、掛けこなしやすいメガネフレームとしてご提案します。

style J 101

フロントに日本製アセテートを使用した高品質なコンビネーションモデル。 主張のある太めなリムは、定番のウェリントンシェイプで掛けこなしやすいデザイン。

style J 100

ノーマルリムでスッキリ細身に仕上げた男性向けオールチタンメタルモデル。 スクエアのレンズシェイプは、ブリッジ、ヨロイにエッジの効いたラインを施したシャープなイメージのデザイン。

style J 103

フロントはチタンの板抜きを用いて製作し、しっかりした丈夫さも併せ持つメタルモデル。 オーバルのレンズシェイプは、日本人の顔に馴染みやすいように意識したデザイン。

style J 102

シンプルなノーマルリムで女性向けに開発したオールチタンメタルモデル。 8角形（オクタゴン）のレンズシェイプは、全体に丸みを持たせた掛けこなしやすいレンズラインが特徴のデザイン。

style J 105

ブリッジがメタル、リムが日本製アセテートで製作した女性向けコンビネーションモデル。 ボストンのレンズシェイプは、顔立ちを優しく見せる柔らかさと、クラシカルな雰囲気を併せ持つデザイン。

style J 104

ブリッジにメタル、リムに日本製アセテートを使い製作した男性向けコンビネーションモデル。 ウェリントンのレンズシェイプが、クラシカルでスタンダードなイメージを演出するデザイン。

◆「style J」専用ケースのご紹介

フレームをご購入のお客さまには、「style J」専用ケースをご用意しております。

◆ウェブサイトのご案内

「style J ブランドサイト および オンラインショップ」(6月19日公開予定)

◆会社概要

会 社 名:株式会社 パリミキ 設 立:2009年1月15日 代 表 者:代表取締役社長 呉 哲民 資 本 金:1億円 事業内容:眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーン U R L:https://www.paris-miki.co.jp/

◆本件についてのお問い合わせ

商品開発:増井 孝安 takayasu.masui@paris-miki.jp

広報担当:企画販促 kikaku@paris-miki.jp

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