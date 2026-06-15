トレーディングカードサプライ品ブランド「ホゴダス」(運営：昌騰有限会社、所在地：大阪府泉大津市)は、PSAスラブ(トレーディングカードを専門機関が鑑定・封入した透明ケース)やマグネットローダー(カードを挟んで保護するマグネット式ホルダー)を3段360度展示できる天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を開始しました。大切なコレクションを「しまう」のではなく「飾って楽しむ」新しいスタイルを提案。チャコールブラック調の天然木が放つ重厚な存在感はインテリアとしても際立ち、ゲームルームやデスク周りをコレクターズスペースへと昇華させます。スチール製ボールベアリングによる滑らかな360度回転で、お気に入りのグレーディングスラブを余すことなく鑑賞できます。





ホゴダス 木製ディスプレイタワー





【販売ショップ】

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https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4QT5B41

楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/tcg-sta05/

Yahoo!ショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/tcg-sta05.html









【ホゴダス TCG-STA05】





ホゴダス TCG-STA05





コレクションを「しまう」から「飾って楽しむ」へ。TCG-STA05は、PSA・BGS・CGCグレーディングスラブやマグネットカードローダーを3段各4エリアに正面展示できる天然木製の回転ディスプレイタワーです。スチール製ボールベアリングが内蔵されており、軽い力でタワー全体が360度スムーズに回転。チャコールブラック調の天然木が放つ重厚な存在感は、ゲームルームやデスク周りをワンランク上のコレクターズスペースに仕上げます。気分に合わせて自由にコレクションを入れ替えて、眺める楽しさを毎日の生活に。









【製品詳細】





飾る収納

木製ディスプレイタワー





●3段すべてに十字仕切り付きトレイを搭載





3段すべてに十字仕切り付きトレイを搭載





各段に十字仕切りを備えた木製トレイを設置。1・2段目は上段のトレイが天井となり、展示物をしっかり保護します。最上段はオープン構造で上から出し入れしやすい設計のため、コレクションの入れ替えもストレスフリー。PSAスラブやマグネットローダーを各段4エリアに分けて整然と展示でき、コレクションを一覧で管理できます。





●ベアリング式360度スムーズ回転





ベアリング式360度スムーズ回転





底面に円形の木製台座を備え、スチール製ボールベアリングを内蔵。軽い力でタワー全体が360度スムーズに回転し、コレクションをあらゆる角度から余すことなく鑑賞できます。正面を変えるたびに違う顔を見せるディスプレイは、眺める楽しさを何倍にも高めてくれます。





●チャコールブラック調の天然木仕上げ





チャコールブラック調の天然木仕上げ





チャコールブラック調に仕上げた天然木製で、木目の質感を活かしながら落ち着いたダークトーンを実現。ゲームルームやデスク周りのインテリアに自然に溶け込みながら、プラスチック製にはない重厚感と圧倒的な存在感でコレクターの空間を格上げします。









【製品仕様】





製品仕様





サイズ ： 50×22.5×22.5cm

重量 ： 1600g

素材 ： 天然木(チャコールブラック調仕上げ)

構造 ： 3段式(各段 木製トレイ＋十字仕切り)

回転機構 ： スチール製ボールベアリング内蔵

台座 ： 円形木製

収納可能枚数： 約100枚

マグネットカードローダー、フィギュアなど