Westwell：AIネイティブ物流による航空貨物事業の変革

香港、2026年6月13日 /PRNewswire/ -- 世界の航空貨物ハブが、EC需要の拡大、人手不足、脱炭素化といった課題に直面するなか、スマートで環境に優しいコンテナ物流を推進するグローバルAI企業のWestwellは、同社の「AI＋新エネルギー（Ainergy）」戦略を空港運営に導入しています。30カ国以上の地域で200社を超える顧客にサービスを提供するWestwellは、AIネイティブなソリューションを航空貨物、海港、鉄道、陸上輸送、およびスマートファクトリー分野に展開しています。

その中核となるのは、デュアルAIアーキテクチャです。フィジカルAIが現場における自律的なオペレーションを可能にし、オペレーショナルAIがインテリジェントな意思決定を推進します。

過酷な空港内環境向けに設計されたWestwellのQ-Tractorは、自社開発の自律走行プラットフォーム「Q-Pilot」を搭載しており、BEVの認識機能とトランスフォーマーベースのエンドツーエンドモデルを統合しています。冗長化された安全システムにより、あらゆる気象条件や視界状況下でも、24時間365日の信頼性が確保されます。複数の空港での導入実績により実証された、センチメートル単位の精度を誇るトレーラーの自動連結・切り離し機能は、無人物流における最後の課題を解決し、貨物の自動積み下ろしを可能にします。純電気駆動を採用したQ-Tractorは、主要な作業において排出ガスゼロを実現しています。



Q-Tractor P40 (3D rendering image) Source: Westwell



オペレーショナルAI層において、ReeWellインテリジェント運用管理プラットフォームは、WellFMSフリート管理システムと連携し、フライト、貨物、車両、エネルギー資源にわたるリアルタイムの配車、ルートの最適化、および協調的な意思決定を実現し、フリートの効率性と稼働率を最大化します。

Westwellのソリューションは、香港国際空港、Hong Kong Air Cargo Terminals Limited（Hactl）、上海浦東国際空港、鄂州花湖国際空港といった主要な航空貨物ハブに加え、新たに契約を獲得した福州長楽国際空港および厦門高崎国際空港でも導入が進められています。

2025年、Westwellは、香港最大の独立系航空貨物取扱業者であるHactlにおいて、新エネルギー式自律走行トラクターの導入が正式に採用されました。WestwellのQ-Tractorは、ターミナルにおける無人貨物輸送業務を支え、生産性を向上させるとともに、Hactlのスマートかつ環境に配慮した変革（DXとグリーン化）を加速させています。

上海浦東国際空港において、WestwellはAIの応用範囲を貨物輸送にとどめることなく、空港の安全運用へと拡大しています。同社は、自律走行車両、レーダーシステム、AI認識アルゴリズムを組み合わせた、業界をリードする「AI＋自律走行＋FOD（異物）検知」のインテリジェント滑走路点検ソリューションを開発し、フライトの安全な運航を支援しています。

空港が効率性、レジリエンス、持続可能性の目標の両立を模索するなか、AIネイティブな運行システムは、航空貨物インフラの開発において、今後ますます戦略的な役割を果たすことが期待されています。Westwellにとって、空港物流の未来は単なる自動化にあるのではなく、人、スマート車両、AIシステムが、より安全かつ効率的、そして持続可能な形で連携する協働エコシステムを構築することにあります。

（日本語リリース：クライアント提供）

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