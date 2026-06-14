サンボマスター結成25周年ツアー「全員優勝VICTORY25」よりKアリーナ横浜公演をU-NEXTにて独占ライブ配信！過去ライブ映像の独占配信もスタート！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、『サンボマスター 全員優勝VICTORY25「全員優勝パレードツアー～全員優勝決定シリーズ～」』Kアリーナ横浜公演の模様を7月4日（土）に独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

2000年2月に結成された山口隆（Vo.＆Gt.）、近藤洋一（Ba.＆Cho.）、木内泰史（Dr.&Cho.）によるスリーピースバンド・サンボマスター。昨年バンド結成25周年の節目に開催された大規模ワンマンツアー「全員優勝VICTORY25」のファイナルシリーズ「全員優勝パレードツアー～全員優勝決定シリーズ～」が、昨年11月の宮城公演を皮切りにスタートしました。

この度U-NEXTでは、「全員優勝パレードツアー～全員優勝決定シリーズ～」より、バンド史上最大規模となったKアリーナ横浜での公演の模様を独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。サンボマスターの結成25周年記念企画の集大成ともいえるライブの模様を、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、これを記念して、U-NEXTではデビュー20周年イヤーに開催されたサンボマスター「全員優勝フェスティバル ～ゴールデンLIVE’it！～」のライブ映像を本日より独占配信いたします。他にもキャリア初となる日本武道館公演「1st日本武道館 ～そのたてものに用がある～」や「ロックンロール イズ ノットデッド、アンドユー」、数々のMVも好評配信中となりますので、ライブ配信を観る前、観た後に、ぜひあわせてご覧ください。

サンボマスター 全員優勝VICTORY25「全員優勝パレードツアー～全員優勝決定シリーズ～」

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000014809

ライブ配信：8月16日（日）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～8月30日（日）23:59まで

配信公演：4月29日 神奈川・Kアリーナ横浜 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【サンボマスター特集はこちら】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010713

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年5月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。