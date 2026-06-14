【いわきFC】堂鼻起暉選手、湘南ベルマーレへ完全移籍のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、堂鼻起暉選手が湘南ベルマーレへ完全移籍することとなりましたので、お知らせします。

【堂鼻 起暉 （KAZUKI DOHANA）】

| ポジション

DF

| 生年月日

1998年12月5日（27歳）

| 身長/体重

177cm / 75kg

| 出身

大阪府

| 経歴

塚原サンクラブ → 千里丘FC → ヴィッセル神戸U-18 → びわこ成蹊スポーツ大学 → 福島ユナイテッドFC → いわきFC

| 出場記録

＜2026年＞

百年構想リーグ：19試合出場 / 1得点

＜通算＞

J2リーグ：42試合出場 / 6得点、J3リーグ通算：97試合出場 / 3得点、百年構想リーグ：19試合出場 / 1得点、リーグカップ：1試合出場 / 0得点、天皇杯通算：5試合出場 / 0得点

| コメント

「このたび、湘南ベルマーレへ完全移籍することになりました。

2024年のシーズン途中に加入してから2年間ありがとうございました。いわきFCには、J2でプレーする機会を与えてくださり感謝しています。

この2年間でハードなトレーニングを通して選手として、成長できたと思っています。

サポーターの皆様には、どんな時でも暖かく前向きな言葉をかけていただき感謝していますし、すごくプレーする上での力になりました。チームは変わりますが、いわきFCでの経験を糧に頑張りたいと思います。本当にありがとうございました」