荒川区ふるさと納税体験型返礼品「機関車の乗車体験＆作業体験」を実施しました

荒川区

本日6月14日（日曜）、JR貨物隅田川駅（荒川区南千住4-1-1）において、荒川区にふるさと納税していただいた方を対象に「機関車の乗車体験＆作業体験」を実施しました。これは、日本貨物鉄道株式会社関東支社隅田川駅・隅田川機関区の協力により実現したもので、荒川区ならではの魅力を生かした体験型のふるさと納税返礼品として実施したものです。

今回の体験会のために集まった機関車

【当日の様子】

この日、会場となったJR貨物隅田川駅では、「機関車ミニ撮影会」、「コンテナを貨車に積み込む荷役機械（フォークリフト・トップリフター）の運転台添乗体験」、「現場扱い転てつ器（列車の進む方向を切り替える装置）の操作体験」が行われました。また、各体験場所へ向かう際、参加者は普段乗ることのできない機関車や車掌車に乗車し、移動のひとときも貴重な体験となっていました。

機関車ミニ撮影会では、この体験のために普段は運行していない車両も登場し、参加者は思い思いに撮影を楽しんでいました。撮影会の後、機関車の運転席に座る体験も行われ、参加者は運転士気分を味わいながら、貴重な時間を過ごしました。

また、荷役機械の運転台添乗体験では、参加者がフォークリフトやトップリフターの運転台に座り、作業員と同じ視界でコンテナを貨車に積み込む作業の様子を見学しました。続く、現場扱い転てつ器の操作体験では、進路を切り替えるためのてこ装置を実際に動かしました。「こんなに重いんだ。」と驚きの声が上がり、貨物駅を支える重要な設備の操作を通して、安全と円滑な運行を支える業務の責任の重さを感じたようでした。

参加者は、普段は公開していない場所での貴重な体験に、笑顔でいっぱいでした。

機関車の運転士気分を味わう参加者トップリフター運転台添乗体験駅職員から説明を受ける様子

【日本貨物鉄道株式会社関東支社の担当者のコメント】

当社にとって初めての取り組みであり、準備段階ではさまざまな検討を重ねてまいりましたが、参加者の皆さまに楽しんでいただけたことから、大きな手応えを得ています。今回の体験型返礼品を通じて、貨物鉄道輸送の重要性をより多くの方に知っていただく契機となることを願っております。