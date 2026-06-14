[徳島ガンバロウズ］岩松永太郎選手　現役引退のお知らせ

株式会社がんばろう徳島

徳島ガンバロウズでは、岩松永太郎選手が2025-26シーズンをもちまして現役引退することにな

りましたのでお知らせします。

岩松選手のこれまでの活躍に敬意を表するとともに、新たなステージでの更なるご活躍を心より

お祈り申し上げます。

#13 岩松永太郎 IWAMATSU Eitaro

(C)︎TOKUSHIMA GAMBAROUS

■生年月日 ： 1995年7月30日（30歳）

■出身地 ： 熊本県

■身長／体重： 179cm／75kg

■ポジション： SG

■経歴 ：東海大学

2019-21 岐阜スゥープス

2021-23 トライフープ岡山

2023.07-25 岐阜スゥープス

2025-26 徳島ガンバロウズ

岩松永太郎選手コメント

いつもたくさんのご声援をいただき、本当にありがとうございます。

リリースにもありました通り、今シーズンをもちまして、プロバスケットボール選手として歩ん

できた7年間の旅路に一区切りをつける決断をいたしました。

これまでの7年間を振り返りながらこの文章を書いていますが、支えてくださったすべての

方々への感謝で胸がいっぱいです。

少し長くなりますが、最後に私の想いをお伝えさせてください。

まず初めに、今シーズン私の可能性を信じ、大きなチャンスを与えてくださった徳島ガンバ

ロウズの藤田オーナー、臼木社長に心より感謝申し上げます。

新しい土地での挑戦でしたが、藤田オーナーの熱量、そして臼木社長の強い意志に触れ

る中で、「徳島ガンバロウズ」の一員として戦う意義、そしてプロバスケットボール選手として

活動する責任について、改めて深く考える一年となりました。

シーズンは長く、苦しいことも嬉しいことも数え切れないほどありましたが、そのたびにチー

ム一丸となり、前を向いて戦い続けてきました。

結果として大きな目標を達成することはできませんでしたが、「徳島」という土地を愛し、徳

島の皆様とともに戦い抜いた55試合は、私にとって一生忘れることのできない宝物です。

改めて、たくさんの情熱と愛を本当にありがとうございました。

また、これまで所属させていただいた岐阜スゥープス、トライフープ岡山の関係者の皆様、

チームメイト、そしてブースターの皆様にも、この場をお借りして心より感謝申し上げます。

皆様との出会い、ご縁、そしていただいた機会があったからこそ、今日まで歩み続けること

ができました。それぞれの場所で過ごした時間、経験した出来事のすべてが、私にとってか

けがえのない財産です。

本当にありがとうございました。

そして、徳島ガンバロウズ小林HC。

私をプロの世界へ導いてくれたのも、この素晴らしいキャリアを歩ませてくれたのも、ヤスさ

んのおかげだと思っています。道を外れそうになった時、私を常に正しい道に導いてくれま

した。私にとってヤスさんは、先輩後輩という言葉だけでは表現できない、家族のような存在で

す。

だからこそ、徳島ガンバロウズという素晴らしいクラブで、そしてヤスさんのもとで現役生活

を終えることができることを、私は心から誇りに思います。有難う。

そして、両親へ。

幼い頃から、誰よりも大きな愛情を注いで育ててくれた父と母。

二人がいたからこそ、私は一人では決して見ることのできなかった景色を見て、経験できな

かった世界を知ることができました。

私のやりたいことを一切否定せず、どんな時も信じて背中を押し続けてくれたことに、心か

ら感謝しています。

どれだけ恩返しができたのかは分かりませんが、少しでも二人にとって誇れる息子でいら

れたのなら、これ以上嬉しいことはありません。有難う。

最後に、私は7年間、プロバスケットボール選手としてプレーさせていただきました。

決して順風満帆な道のりではありませんでした。苦しいことも、悔しいことも、何度もありま

した。

それでも、この舞台で7年間戦い続けることができたことを、今は心から誇りに思っていま

すし、今日だけは自分自身を許してあげようと思います。

また、私はこの7年間を通して、ただバスケットをするだけではなく、会場に来た誰かの心

の奥底まで「情熱」が伝わる選手でありたいと日々を積み重ねてきました。

本日、私の旅路は一区切りを迎えますが、その情熱が、誰かの心の奥底に少しでも伝わっ

ていれば、それ以上に幸せなことはありません。

改めてこれまで私に関わってくださったすべての皆様へ、心から感謝申し上げます。

良い旅だった。

岩松永太郎

(C)︎TOKUSHIMA GAMBAROUS(C)︎TOKUSHIMA GAMBAROUS(C)︎TOKUSHIMA GAMBAROUS(C)︎TOKUSHIMA GAMBAROUS

【会社情報】

■会社名：株式会社がんばろう徳島

■所在地：徳島県那賀郡那賀町木頭和無田字イワツシ5-23（メディアドゥ徳島木頭オフィス内）

■事務所：徳島県徳島市昭和町6-71-2

■活動内容 男子プロバスケットボールチーム「徳島ガンバロウズ」の運営

■ホームタウン 徳島県、徳島県徳島市

■公式サイト https://gambarous.jp/

「徳島ガンバロウズ」に込めた想い “ガンバロウズ”の元になっている「頑張ろう」は、何か物事に取り組むとき、その成否や勝敗にかかわらず、「頑張ろう！」「よく頑張った！」と誰もが普段から口にする言葉です。互いに背中を押し、認め合うことのできる合言葉をクラブ名に入れることで、一体感を持って、老若男女問わず誰にでも「頑張れ！」と応援いただける“徳島にあってよかった”と感じていただけるクラブに成長させていきたいという想いが込められています。