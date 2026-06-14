【日商簿記1級受験・学習者対象】公認会計士オンラインセミナー開催のご案内

株式会社クレアール

公認会計士などの資格受験指導を行う株式会社クレアールは、第173回日商簿記検定1級を受験された皆様を対象に、簿記1級からのステップアップ資格である「公認会計士」に向けたオンライン特別セミナーを開催することが決定致しました。

- 【簿記1級受験生・学習者対象】公認会計士オンライン特別セミナー

現役公認会計士の角田 優太様をゲスト講師にお招きし、日商簿記1級から公認会計士資格を目指す方に向けて、攻略ポイントについて解説するオンライン特別セミナーを開催いたします。

簿記1級の学習が修了してから公認会計士の合格までどの程度の学習が必要なのか、また講師自らの体験から得た公認会計士試験の攻略法につきまして、日商簿記1級の受験者や公認会計士を目指される皆様に参考になる内容をご案内させていただきます。

▼セミナーの予約はこちら

https://www.crear-ac.co.jp/cpa/seminar-1kyu/

【簿記１級修了から公認会計士を受験するススメとその攻略法！】

開催日程：6月16日（火）19時30分～20時30分

参加費用：無料

※開催前日までにウェビナー（Zoom）の招待URLをお送りさせていただきます。