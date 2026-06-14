TBSラジオ『超ときめき(ハート)宣伝部の超ときめくときを。』とブランチパーク初のコラボカフェが開催決定！

株式会社ＴＢＳラジオ

■「超ときめき(ハート)どりーむカフェ」がオープン！TBSラジオとブランチパークが初のコラボ！

TBSラジオで毎週日曜17時から放送している『超ときめき(ハート)宣伝部の超ときめくときを。』がブランチパークと初めてのコラボとなるコラボカフェ「超ときめき(ハート)どりーむカフェ」を2026年6月24日(水)から期間限定でオープン！超ときめき(ハート)宣伝部のメンバーが考案したオリジナルメニューをご堪能いただけます。さらに店内はラジオ『超ときめき(ハート)宣伝部の超ときめくときを。』とコラボした世界観を演出。TBSグループキャラクター・ワクティのモニュメントや超ときめき(ハート)宣伝部メンバーの等身大パネルが展示され、特別な空間を華やかに彩ります。

そして、今回のコンセプトである“アメリカンダイナー”にちなんで、メンバー全員が赤い色のレトロポップな衣装に身を包んだメインビジュアルも公開！

同デザインをモチーフにしたオリジナルグッズも「超ときめき(ハート)どりーむカフェ」限定で販売予定です。ここでしか手に入らないオリジナルグッズをこの機会に是非お買い求めください！

超ときめき(ハート)宣伝部ならではの“可愛い”が詰まった“ときめき”や“わくわく”を味わえるどりーむ空間をお楽しみください！

◇開催場所

ブランチパーク（東京都港区赤坂5-4-7 THE HEXAGON 1F）

◇開催期間

2026年6月24日（水）～7月14日（火）

※予約優先制となります。また、テイクアウトや物販は予約無しでご利用可能です。

◇予約

予約開始 2026年6月15日（月）18：00～

予約方法 下記サイトよりご予約いただけます。

https://brunchpark.jp/blogs/topics/chotokimeki-sendembutbs

予約料 770円（税込）

★事前予約特典

「オリジナルトレカケース」

詳しくは「ブランチパーク」公式サイトをチェック！

「ブランチパーク」公式サイト：https://brunchpark.jp/

「ブランチパーク」公式X：https://x.com/brunchpark_tbs

★オリジナルグッズ- うぉん うぉん うぉん ちゅーぶらりん♪らぶチャーム（5種ランダム）：\1,000（税込）- スマホの裏側にだってちゃんと私挟んでよ!4カットフォト（5枚セット）：\1,500（税込）- 「なんだかんだ独り占めしたいな」ぎゅぎゅっと詰め合わせシール：\1,000（税込）- 最上級にかわいいの！超ときめき(ハート)クリアファイル：\800（税込）\1,000（税込）\1,500（税込）\1,000（税込）\800（税込）

■番組概要TBSラジオ『超ときめき(ハート)宣伝部の超ときめくときを。』

放送日時：毎週日曜17:00～17:30

出演：超ときめき(ハート)宣伝部

番組メールアドレス：press@tbs.co.jp

番組ハッシュタグ：#超ときめくときを

公式サイト：https://www.tbsradio.jp/press/

番組内容

今をときめくアイドルグループ・超ときめき(ハート)宣伝部がTBSグループのブランドメッセージ「ときめくときを。」を全力で探しに行く番組。 毎回グループメンバーが、TBSグループを代表する"宣伝部員"として様々なコンテンツを紹介。時には制作・イベント等の現場に飛び込み、作り手の情熱や出演者の素顔、作品の隠れた魅力＝「ときめき」の源泉を取材・体験することも！ その感動と興奮を、彼女たちの等身大の言葉でリスナーの心にダイレクトにお届けする"体験型PR"番組です。