障がい児・障がい者の「親亡き後」を見据えて - NPO法人しえるの会、宗像市に［チャレンジドアート×こども食堂］複合拠点／6/14 CF始動

ＮＰＯ法人しえるの会

NPO法人しえるの会（福岡県宗像市・理事長 早川ゆかり）は、障がい児者の自立支援と地域共生のための新拠点「チャレンジドアートのアトリエ＆こども食堂」の開設に向け、2026年6月14日（土）よりクラウドファンディング（目標金額300万円・CAMPFIRE）を開始します。同団体はこれまで2年間で4人のチャレンジドアーティストを育成し、計22万円の売上を本人に還元してきた実績を持ちます。新拠点では、障がい児・者向けアトリエ・こども食堂・不登校児やひきこもり支援を一つの場所で運営し、地域における「親亡き後」課題への解を提示します。拠点オープンは2026年10月を予定しています。

■ プロジェクト発足の背景

障がい者の経済状況は、障害年金に加え、就労支援事業所などで得られる工賃は月2～3万円程度というのが実情です。当団体に寄せられる相談の中でも「親亡き後、子どもがどう生きていくのか」という声は年々増えています。

一方で、宗像市をはじめとする地域社会では、不登校・ひきこもり傾向の若者の居場所不足、孤食のこどもに対するこども食堂の必要性など、こどもを取り巻く課題も顕在化しています。

NPO法人しえるの会は、これらの課題を縦割りで解くのではなく、一つの拠点で交差させることで持続可能な共生モデルを構築できると考えました。これが、今回のクラウドファンディングを通じて新拠点を建設する理由です。

■ 新拠点の特長 - 4つの機能を一つの場所で

新拠点は次の4層構造で運営します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/184023/table/1_1_4da8068c364f6a3b8829c0eda776adda.jpg?v=202606150951 ]

これまでの実績（2024～2025年度）

・チャレンジドアーティスト 4人 が誕生

・アート売上の本人還元総額 22万円（2024年度 9万円、2025年度 13万円）

・「むなかた福祉マルシェ」毎回 1300名以上 の来場者

・相談支援センター「こころ」運営、発達障がい講演会 年3～4回開催。

・親子農園作業（しえるの会の畑にて農作物（さつまいも・じゃがいも・玉ねぎなど）を親子で収穫を

年間を通して行う。

・また親子ワークショップや、保護者支援として物つくりワークショップ、茶話会も運営。

これら既存活動の延長線上に、安定的な活動拠点を持つことで、アーティスト育成・地域共生の取り組みを次のフェーズへ進めます。

■ クラウドファンディングのリターン

支援者には、チャレンジド・アーティストの作品や、しえるの会の活動に触れられる体験型リターンを多数用意しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/184023/table/1_2_7765faeb32911e8dd22fb04a38fb73e4.jpg?v=202606150951 ]

そのほか、手帳ケース、ハンカチセット、第3回むなかた福祉マルシェ小冊子全面広告掲載、CF支援者交流ランチ会など、価格帯別に10種類以上のリターンを設定しています。

■ 代表メッセージ

「私たちは『子どもたちの未来のためにできることを』という想いで活動を続けてきました。障がいがあっても『描く力』があれば収入を得られる。そして、こどもたちには『ここに来れば誰かが待っていてくれる』場所が必要です。新しい拠点は、その両方をかなえる場所にしたいと考えています。ぜひ皆さまの応援をお願いいたします。」

── NPO法人しえるの会 理事長 早川ゆかり

■ プロジェクト概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/184023/table/1_3_491326dd7724724db8e0fdba4cd64197.jpg?v=202606150951 ]

■ NPO法人しえるの会 概要

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/184023/table/1_4_e9a5aac282563e6555f34c5f680112e5.jpg?v=202606150951 ]▼ 本件に関するお問い合わせ

NPO法人しえるの会

理事長：早川 ゆかり

所在地：〒811-3515 福岡県宗像市池田3357番地

電話：0940-51-1034

メール：cielnokai@gmail.com