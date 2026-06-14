空前の囲碁ブームを巻き起こした『ヒカルの碁』原画展が東京凱旋！7月10日～7月26日まで東京　池袋・サンシャインシティにて開催！

株式会社アニメイトホールディングス

週刊少年ジャンプで連載された原作・ほったゆみ、漫画・小畑健による「囲碁」をテーマにした大ヒット漫画『ヒカルの碁』。2025年～2026年に掛けて全国各地を巡回した『ヒカルの碁』原画展が東京凱旋！2026年7月10日（金）～7月26日（日）まで東京 池袋・サンシャインシティ 展示ホールAにて開催いたします。

空前の囲碁ブームを巻き起こした『ヒカルの碁』。数多の出会いを通じ成長していくヒカルの物語を、貴重な原画でご覧ください。展示内容の詳細、チケット情報、記念グッズ等の最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。

【ヒカルの碁 原画展 公式サイト】https://hikarunogo-exhibition.com/

【ヒカルの碁 原画展 公式SNS】https://x.com/hikarunogo_ex

■『ヒカルの碁 原画展』開催概要

【開催期間】2026年7月10日（金）～7月26日（日）

【開催時間】10:00～20:00

【開催場所】池袋・サンシャインシティ 展示ホールA

〒170-8630東京都豊島区東池袋3丁目1-4

【主催】株式会社ムービック

※最終入場は閉場の30分前まで

※最終日7月26日は17時閉場（16時30分最終入場）

※状況により営業時間は変更になる場合がございます。

※入場は入れ替え制ではございません。

※運営状況については即時イベント公式HP及び公式X(旧Twitter)でご案内いたします。

※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。

■権利表記：

(C)ほったゆみ・小畑健／集英社