空前の囲碁ブームを巻き起こした『ヒカルの碁』原画展が東京凱旋！7月10日～7月26日まで東京　池袋・サンシャインシティにて開催！

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株式会社アニメイトホールディングス


週刊少年ジャンプで連載された原作・ほったゆみ、漫画・小畑健による「囲碁」をテーマにした大ヒット漫画『ヒカルの碁』。2025年～2026年に掛けて全国各地を巡回した『ヒカルの碁』原画展が東京凱旋！2026年7月10日（金）～7月26日（日）まで東京　池袋・サンシャインシティ 展示ホールAにて開催いたします。



空前の囲碁ブームを巻き起こした『ヒカルの碁』。数多の出会いを通じ成長していくヒカルの物語を、貴重な原画でご覧ください。展示内容の詳細、チケット情報、記念グッズ等の最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。




【ヒカルの碁 原画展　公式サイト】https://hikarunogo-exhibition.com/


【ヒカルの碁 原画展　公式SNS】https://x.com/hikarunogo_ex



■『ヒカルの碁 原画展』開催概要


【開催期間】2026年7月10日（金）～7月26日（日）


【開催時間】10:00～20:00


【開催場所】池袋・サンシャインシティ 展示ホールA


〒170-8630東京都豊島区東池袋3丁目1-4


【主催】株式会社ムービック


※最終入場は閉場の30分前まで


※最終日7月26日は17時閉場（16時30分最終入場）


※状況により営業時間は変更になる場合がございます。


※入場は入れ替え制ではございません。


※運営状況については即時イベント公式HP及び公式X(旧Twitter)でご案内いたします。


※イベント日時、内容などは諸般の事情により予告なく変更、延期、中止となる場合もございます。



■権利表記：


(C)ほったゆみ・小畑健／集英社