助川真蔵、初の単独ライブ「Unchain My Heart」を渋谷DIVEで開催！サプライズ新曲披露とともに、「助川真蔵 バースデーイベント2027」開催も電撃発表！

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

声優として、またNHK Eテレ「The Wakeys Show ～ザ・ウェイキー・ショウ」のヴィーテ役として幅広い世代に親しまれる助川真蔵が、2026年6月14日（日）、自身初となる単独ライブ「Unchain My Heart」を東京・渋谷DIVEにて開催した。昼夜2公演を通して、カバーからユニット楽曲、そして書き下ろしの新曲までを織り交ぜた濃密なステージを展開。会場いっぱいに集まったファンと、まさにタイトルの通り“心を解き放つ”ような特別な一日を共有した。

ステージは、ライブと同名の楽曲「Unchain My Heart」からスタート。記念すべき初の単独ライブの幕開けにふさわしい、力強くも晴れやかなナンバーで一気に会場の熱を引き上げた。

前半パートでは、こっちのけんと「はいよろこんで」、NHK Eテレ「The Wakeys Show」でヴィーテとして歌唱している「ずっしんかー」、さらに同番組の人気テーマ曲「それもいいね」をカバー。番組でおなじみの楽曲が次々と披露されると、客席からは大きな歓声が上がった。

中盤では、flumpool「君に届け」、鈴木鈴木「海のリビング」を情感豊かにカバー歌唱。「海のリビング」のセリフ部分は、声優・戸谷菊之介が事前収録してくれていたことを明かし会場を驚かせた。

後半は、昼夜それぞれ異なるセットリストでファンを楽しませる構成に。昼公演では、自身が所属するUniteUp!/LEGITの楽曲「MAGIC」、Hi!Superｂ/MAGURA「ニジイロDAYS」を披露。夜公演では、UniteUp!/高尾大毅「call」、そして自身がかつて所属していたユニット・Hi!Superbの「Jewelry」をカバー歌唱した。

さらにUniteUP!「Feel Like A Child」、そして自身が芸能界に入りたいと思ったきっかけとなったEXILEのバラード曲「ただ・・・逢いたくて」といった楽曲も加わり、これまでの歩みを凝縮したような特別なパートとなった。

ライブのフィナーレを飾ったのは、配信リリースされたばかりの新曲「LoseControl」、そしてこの日が初披露となる最新曲「忘れたいのに」。サプライズでの初お披露目に会場は大きく沸き、助川真蔵の“今”と“これから”を強く印象づけるクライマックスとなった。

ライブ中のMCでは、来年に向けた嬉しいニュースも解禁。「助川真蔵 バースデーイベント2027」の開催が発表された。当日6月14日（日）20:00より、ファンクラブ・SMA VOICE会員限定のチケット最速先行受付がスタート。初の単独ライブの興奮も冷めやらぬなか、次なるステージへの期待がさらに高まる発表となった。

■イベント概要

「助川真蔵 バースデーイベント2027」

2027年1月16日（土）

昼公演：開場 12:30 ／ 開演 13:00

夜公演：開場 16:00 ／ 開演 16:30

会場：KANDA SQUARE ROOM

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1

https://kanda-square.com/hall/

チケット詳細：全席指定 7,700円（税込）

※お一人様1公演につき2枚まで購入可能

※3歳以上からチケットが必要になります

▼SMA VOICE会員限定チケット最速先行受付：6月14日（日）20:00 スタート

https://smavoice.jp/s/sma03/news/detail/14813

＜受付期間＞ 6月14日（日）20:00 ～ 7月5日（日）23:59 まで

■助川真蔵プロフィール

生年月日：1999年1月14日身長：170cm出身：東京都 特技：ボイスパーカッション、ダンス、歌、バスケットボール 芸術系高校で3年間演技と歌を学び、その後服飾系専門学校のファッション流通科を卒業。 2016年10月にソニー・ミュージックアーティスツ主催の声優オーディション 「第5回アニストテレス」ファイナリストに選出される。 歌唱力とダンスパフォーマンスを武器に、声優、俳優、とその活動の幅を広げている。 2025年3月よりNHK-Eテレ子供向け番組「The Wakey Show」にてメインキャラを担当。 2026年1月、デジタルシングル「UnchainMyHeart」にてソロアーティストデビュー。 同年6月には1stLIVEの開催を予定している。

公式サイト

▶ https://www.sma.co.jp/s/sma/artist/468#/news/0

ファンサイト「SMA VOICE」

https://smavoice.jp/s/sma03/?ima=0130

助川真蔵「Unchain My Heart」DL&ST

▶ https://lnk.to/Unchain_My_Heart

助川真蔵「LoseControl」DL&ST

▶ https://lnk.to/.LoseControl

助川真蔵SNS

▶ https://sma.co.jp/magura_sukegawa/