阪神・淡路大震災30年の教訓をテーマとした立命館大学イベントで「NINZIA BOSAI」防災カレーを提供

株式会社NINZIA

株式会社NINZIA（本社：神戸市中央区、代表取締役CEO兼CRO：寄玉昌宏）は、2026年6月22日に立命館大学歴史都市防災研究所で開催されるイベント「阪神大震災30年の教訓、世界へ」において、「NINZIA BOSAI」防災カレー30食を提供します。

本イベントは、阪神・淡路大震災から30年の節目にあたり、震災の経験や教訓を国内外へ発信することを目的として開催されるもので、立命館大学歴史都市防災研究所、読売新聞大阪本社、JICA関西が主催します。当日は、各国の留学生や研究者らによるトークイベントに加え、防災カレーを囲んだ交流企画が実施される予定です。

阪神・淡路大震災30年の教訓を国内外へ発信

立命館大学歴史都市防災研究所では、阪神・淡路大震災から30年を迎えることを機に、「阪神大震災30年の教訓、世界へ」と題した企画を実施しています。

2026年6月9日から24日まで、主催者である読売新聞大阪本社およびJICA関西とともに、各国の留学生が阪神・淡路大震災の教訓や防災について学んだ成果を紹介するパネル展示を開催しています。

6月22日には関連企画として、留学生や読売新聞社関係者、立命館大学歴史都市防災研究所関係者らによるトークイベントと交流企画が予定されています。 また、寄玉昌宏は立命館大学の卒業生であり、立命館大学関連ファンドの支援を受けて事業を展開しています。当日は登壇者として参加し、「NINZIA BOSAI」の取り組みについて紹介する予定です。

「NINZIA BOSAI」防災カレーを提供

NINZIAは本イベントにおいて、「NINZIA BOSAI」防災カレー30食を提供します。

今回の交流企画では、参加者が防災について考えながら食事を共にする機会として、防災カレーが提供されます。

イベント概要『阪神大震災30年の教訓、世界へ』

日時

2026年6月22日（月）17:00～18:30（16:45開場）

会場

立命館大学歴史都市防災研究所 地下1階 カンファレンスルーム

対象

立命館大学学生、大学院生、その他

主催

立命館大学歴史都市防災研究所

読売新聞大阪本社

JICA関西

※カレー提供は30食限定

NINZIA BOSAIについて

NINZIA BOSAIは、防災食を非常時専用の備蓄品ではなく、日常生活の中でもおいしく食べながら備える「アクティブローリングストック」の考え方に基づいて展開する防災食品シリーズです。災害時の備えと日常の食生活をつなぐことで、無理なく継続できる防災習慣の普及を目指しています。企業や自治体、教育機関との連携を通じて、防災意識の向上と防災食の社会実装に取り組んでいます。

立命館大学歴史都市防災研究所について

立命館大学歴史都市防災研究所は、歴史都市における防災・減災に関する研究を推進する研究機関です。災害の記録や教訓の継承、防災文化の形成、災害リスクの軽減に関する研究を進めるとともに、国内外の研究機関や行政機関との連携を通じて、防災に関する知見の発信に取り組んでいます。

株式会社NINZIAについて

糖尿病や肥満、アレルギー等の「食の制限」を超え、あらゆる人が「食べる」ことを楽しみ、well-beingを高めるため、日本古来の植物性食材「蒟蒻」の可能性を追求する企業です。糖や脂質、動物性素材に頼らない結着成型と食感創成の技術を「テクスチャ・エンジニアリング技術」として展開し、日本の食テクノロジーで世界の健康課題の解決を目指しています。

【会社概要】

会社名： 株式会社NINZIA（ニンジャ）（旧：株式会社Sydecas）

所在地： 兵庫県神戸市中央区浪花町56番地 KiP内

【代表者】： 代表取締役CEO兼CRO 寄玉昌宏

事業内容： 「新しい食のカタチをつくる」テクスチャ・エンジニアリング

公式WEBサイト： https://ninzia.jp/

オンラインショップ： https://store.ninzia.jp/

日本公式Instagram： https://www.instagram.com/ninzia.jp/