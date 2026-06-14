夏休み子ども応援プロジェクト

認定NPO法人 フードバンク目黒

困窮するご家庭、特にひとり親のご家庭にとっては、給食が無い長い休みは大変厳しい時期となります。

子どもに満足に食べさせるために自分の食事を減らすというひとり親も少なくありません。

フードバンク目黒では、今年も物価高騰の中懸命に子育てをしているご家庭を支援したいと考え、沢山の食品が詰まったフードボックスを目黒区内の子育て家庭約60世帯と母子家庭支援施設、障害児支援施設の20世帯にお届けする事を企画しております。

何故夏休みに食料支援が必要か

困窮するご家庭、特にひとり親のご家庭にとっては、給食が無い長い休みは大変厳しい時期となります。

今年も猛暑が予想され、食費だけでなくエアコンなどの光熱費もかさんでしまいます。

子どもに満足に食べさせるために自分の食事を減らすというひとり親も少なくありません。

十分に栄養が取れずに夏休みが終わる頃には母子ともに痩せてしまうケースもあります。

フードバンク目黒では、今年も物価高騰の中懸命に子育てをしているご家庭を支援したいと考え、夏休みに向けて 『子ども応援プロジェクト』 を実施し、沢山の食品が詰まったフードボックスを、目黒区内の子育て家庭約60世帯と母子家庭支援施設、障害児支援施設の20世帯にお届けする事を企画しております。

お送りする食材

お米、パックご飯、そうめん＆麺つゆ、味噌汁、ホットケーキミックス＆シロップ、インスタントラーメン、トマト缶、パスタ、パスタソース、カレー、牛丼、ツナ缶、コーン缶、菓子、ゼリー、シャーベット、ふりかけ、等

主食になるお米や素麺、パスタをはじめ、おかずとなる缶詰やレトルト食品、お菓子など、子育て家庭に喜ばれる食材を用意致します。

食材の購入費に加えて、運送費や保管費用など、プロジェクトの実施には費用がかかります。

ご寄付をいただける個人、企業の方はこちら(https://syncable.biz/campaign/9741)をご確認下さい。

困難な状況の中懸命に子育てしているご家庭を、大勢の方が応援してくれている事を、メッセージカードでお伝えさせていただきます。