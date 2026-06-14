「2026 IBSA Goalball World Championships」女子5～8位決定戦 カナダに勝利し5位決定戦へ 大会最終戦で5位入賞を目指す

一般社団法人日本ゴールボール協会

2026年6月13日（土）に「2026 IBSA Goalball World Championships」 準々決勝が行われ、女子は予選ラウンドで1-1と引き分けたカナダと対戦。

日本は試合序盤に先制点を許しましたが、安室選手が4得点、萩原選手が1得点を挙げ、前半を5-3とリードして折り返しました。後半には木村選手が2得点を挙げ、そのままリードを守り切って7-4で勝利し、5位決定戦進出を決めました。

大会最終日となる6月15日（月）19:00から、5位入賞を懸けた一戦に挑みます。

試合前に横一列で並び挨拶をする女子チーム5～8位決定戦で投球をする安室選手

■女子 5～8位決定戦 結果

日本 7-4 カナダ

■試合を終えた安室選手・新井選手からのコメント

―今日の試合を振り返っていかがですか。

安室選手

早々に失点してしまってちょっと焦る気持ちもあったんですけど、とにかく良いボールを投げ続けるということを今日はテーマに試合に臨んだので、それを実行した結果、しっかり得点が取れて、結果として勝つことができてよかったです。

新井選手

前半で入ってくれた方々がたくさん点を取ってくれ、後半のメンバーチェンジで入ってもすごく気が楽に、試合を楽しみながらプレーすることができたので、チームとしても雰囲気が良かったなと思います。

―次と試合へ向けて一言お願いします。

安室選手

次の試合もしっかり今日と同じように良いボールを投げ続けて勝って、またロサンゼルスパラリンピックの出場権獲得に向けてしっかりチームをみんなで作っていきたいです。

新井選手

このままの良い雰囲気の状態で、5位6位決定戦に向けてみんなで作り上げていきたいなと思っています。

―日本の皆さんにメッセージをお願いします。

安室選手・新井選手

応援よろしくお願いします！

■試合映像

https://www.youtube.com/live/TMeFMirkDD0?si=fTOA6MgE2oyXlSCt

■関連リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000101312.html

■大会概要

【大会名】2026 IBSA Goalball World Championships

【大会期間】2026年6月6日（土）～16日（火）※試合は6月10日（水）～15日（月）

【開催地】中国・杭州（Hangzhou, China）

■試合結果と今後の日本戦スケジュール ※日本時間

6月10日（水）

女子 日本 10-0 ポーランド

男子 日本 11-1 アルゼンチン

6月11日（木）

女子 日本 9-1 ウクライナ

男子 日本 9-6 フィンランド

6月12日（金）

女子 日本 1-1 カナダ

男子 日本 14-4 ポーランド

6月13日（土）

女子 準々決勝 日本 1-2 アメリカ

20:30 男子 準々決勝 日本 vs アメリカ

6月14日（日）

女子 5～8位決定戦 日本 7-4 カナダ

19:00 男子 準決勝 日本 vs ドイツ

6月15日（月）

17:30 男子 3位決定戦

19:00 女子 5位決定戦

20:30 男子 決勝