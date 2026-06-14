【愛知県一宮市】BBQ場がびしょ濡れバトル会場に！プール付き「水鉄砲フィールド」今年も開幕

ウッドデザインパーク株式会社

愛知県一宮市のアウトドア施設「ウッドデザインパークいちのみや-紡-」では、昨年も大好評だった夏の水遊び企画「水鉄砲フィールド」を今年も開催いたします。

会場では、BBQを楽しみながら、プール付きの水のアクティビティを満喫できます。水鉄砲を使って思いきり遊べるフィールドは、子どもはもちろん、大人も一緒になって楽しめる夏限定のびしょ濡れスポットです。

BBQ場が、夏限定の“びしょ濡れバトル会場”に

夏のアウトドアをより楽しく、より涼しく過ごしていただけるよう、プール付きの水遊びアクティビティ「水鉄砲フィールド」を開催します。

水鉄砲を使って遊べるフィールドでは、子どもたちが思いきり水をかけ合いながら、全身で夏を楽しむことができます。プールも併設しているため、暑い日でも涼を感じながら過ごせるのが魅力です。

BBQも水遊びも、移動なしで一日満喫

水鉄砲フィールドの魅力は、BBQと水遊びを同じ施設内で楽しめることです。

食事の時間はBBQでしっかり楽しみ、遊びの時間はプールや水鉄砲で思いきり体を動かす。夏休みの一日を、移動の手間なく満喫できるレジャーとしてご利用いただけます。

手ぶらで楽しめるBBQと、子どもたちが夢中になれる水遊びを組み合わせた、親子連れやグループでのおでかけにおすすめの夏限定企画です。

開催概要

イベント名：水鉄砲フィールド

開催場所：ウッドデザインパークいちのみや-紡-

所在地：愛知県一宮市冨田砂原2120-1

開催期間：2026年6月18日（木）～８月31日（月）

対象：BBQ利用者／グランピング利用者

内容：プール付き水鉄砲フィールド、水遊びアクティビティ

料金：不要

予約方法：公式サイトより予約

公式サイト：https://wood-designpark.jp/ichinomiya/

※開催日・料金・利用条件は変更となる場合があります。最新情報は公式サイトをご確認ください。