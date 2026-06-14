■認定ストレングスカウンセラー（R）講座　強みの心理学と質問法を学ぶ（ストレングス・コーチングにも使える）＊2026年6月27日（土）～28日（日） 9:00～17:30　開催！

一般社団法人コーチング心理学協会

ストレングス心理学とストレングスカウンセラー基本講座

申し込み :https://positive-counselor.org/event/strength/

ポジティブ心理学に基づく「ストレングスカウンセラー(R)」養成講座を開催強みを活かしたカウンセリング・コーチングを実践的に学ぶ2日間プログラム～カードゲーム・心理テストアプリ・AI活用ワークを通して、ウェルビーイング支援を体系的に習得～

一般社団法人ポジティブ心理カウンセラー協会（代表：徳吉陽河）は、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間、オンライン（Zoom）にて「ストレングスカウンセラー(R)養成講座」を開催いたします。



本講座では、ポジティブ心理学に基づくストレングス（強み）の理論と実践を学び、クライエントの「強み」と「できる（自己効力感）」を発見・育成・活用する支援方法を習得します。

申し込み :https://positive-counselor.org/event/strength/

ストレングスカード



■ 開催概要

講座名：ストレングスカウンセラー(R)養成講座

日時：2026年6月27日（土）～28日（日） 9:00～17:30

形式：Zoomによるオンライン開催

申込方法：こくちーずプロより受付

対象：カウンセラー、コーチ、キャリア支援者、教育関係者、医療・福祉従事者、人材育成担当者、心理学・ポジティブ心理学に関心のある方

申し込み :https://positive-counselor.org/event/strength/

■ ストレングスカウンセラー(R)とは

ストレングスカウンセラー(R)とは、**ストレングス・セラピー（Strength Therapy）およびストレングス・ベースド・カウンセリング（Strength-Based Counseling）**を基盤に、クライエントの持つ「強み」と「できる（自己効力感）」を発見し、構築・応用することで、不安や心配の軽減、精神的幸福感の向上、可能性の拡大を支援する専門家です。

本講座では、単なる性格特性の理解ではなく、

強みの発見

強みの育成

強みの応用

強みを活かした問題解決

強みを通じたウェルビーイングの促進

を目的とし、能力開発、キャリア支援、発達支援、メンタルヘルス支援など、幅広い分野で活用できる実践的スキルを学びます。

■ 講座の特徴1. 国内外のストレングス研究を統合

本講座では、ペンシルバニア大学、メルボルン大学、ノースセントラル大学、トロント大学など、国内外の幅広いストレングス研究を統合的に紹介します。

１.30のストレングスと幸福理論を体系的に学習

以下の理論・技法を実践的に習得します。

VIAを基盤とした30のストレングス

PERMA理論

SMART目標設定

ストレングス質問法

ウェルビーイング支援技法

２.多様な心理支援アプローチを統合理論的背景

ポジティブ心理学

パーソナリティ心理学

コーチング心理学

キャリア心理学

プロティアン・キャリア理論

活用技法

ストレングスセラピー

ストレングスアプローチ

ポジティブ心理療法

認知行動療法

マインドフルネス

ACT（アクセプタンス＆コミットメント・セラピー）

ナラティヴ・アプローチ

アートセラピー

■ 2日間プログラム内容【1日目】基礎プログラム

～強みの理解と活用の土台づくり～

強みの心理学

「強み」と「弱み」の理解

30のストレングスの活用法

幸福理論とウェルビーイング

カウンセリング・コーチングへの応用

カードゲーム・ワークシート実習

【2日目】応用・発展プログラム

～強みの戦略的活用と創造的展開～

ストレングス・ビルディングAI活用を含めた強み育成支援ストレングスSMART法強みを活かした目標設定ストレングスSWOT分析強み・弱み・機会・脅威の整理ストレングス・コーピングストレス対処への応用ストレングス・マインドフルネス強みを活かしたマインドフルネスツリー・オブ・ストレングス創造的自己理解と表現■ カードゲーム・心理テストを活用した体験型学習

本講座では、

構造化されたワークシート

ストレングスカードゲーム

心理テストアプリ

AI連携ワークアプリ

を活用し、楽しみながら実践的な心理支援スキルを身につけます。

■ 資格認定コースの主なメリット

1. 受講料割引

1日分の講習費（11,000円）が割引

実質、講習料が半額

2. 資格認定

認定料：33,000円（税込）

「認定ストレングスカウンセラー(R)」として履歴書への記載が可能

3. 認定証の発行

PDF版認定証を標準発行

希望者には紙面版認定証（オプション）

英語版国際資格証明書の申請も可能（別途申請）

4. 教材・資料提供

印刷資料

PDF・Word形式資料

資格者コース受講者には事前PDF配布

5. 実践ツール使用権

以下をカウンセリング、講義、研修等で活用可能。

心理テスト

カードゲーム

ワークシート

各種質問法

6. 専用カードゲーム進呈

資格認定コース受講者には、

36枚カード

質問リスト

強み一覧表

専用ボックス

を含む特別仕様版を進呈します。

7. 活用領域

カウンセリング

コーチング

キャリア支援

グループワーク

企業研修

教育現場

医療・福祉分野



■ 受講特典特典１. 資料PDF先行配布

資格認定コース受講者、海外在住者、ハンディキャップのある方へ事前送付。

ストレングスカード



特典２. ストレングスカードゲーム

資格認定コース：完全版

2日間コース：簡易版（プロトタイプ）

ポジティブ大全 あなたの弱さを強みに変える技術



特典３. 書籍『ポジティブ大全』進呈

※数量限定



特典４. 心理テストアプリ提供

ストレングス尺度

可能性探究スキル尺度

ストレングスサポートスキル尺度

ストレングス・スキル尺度

特典５. ワークアプリ提供

講座ワークシートと連動し、AIとの連携による自己分析・自己理解を支援。

■ 他のストレングス理論との関係

本講座は、ギャラップ社の「ストレングスファインダー(R)」とは異なり、ポジティブ心理学の理論を基盤として、すべての強みを活用することを目指しています。

一方で、ストレングスファインダー(R)など、他のストレングスアプローチを学ばれた方にとっても、それらを実践へ応用・発展させるための学びとして活用いただけます。また、本講座ではストレングスカウンセリングを中心に学びながら、必要に応じてストレングスセラピーやストレングスコーチングへ展開できる実践力の習得を目指します。



■ 今後の展望

「ストレングスカウンセラー(R)」は、特許庁における商標登録手続きを進めております。今後も、ポジティブ心理学に基づく実践的な支援者養成を通じて、すべての人が自身の強みを活かし、より良い人生を歩める社会づくりに貢献してまいります。





ポジティブ心理学創設者マーティン・セリグマンと医学博士（脳科学）ガブリエラ・ケラーマンに共著を翻訳監修致しました。

ポジティブ心理学創設者マーティン・セリグマンと医学博士（脳科学）ガブリエラ・ケラーマンに共著を翻訳監修致しました。

【お問い合わせ先】

一般社団法人ポジティブ心理カウンセラー協会

https://www.positive-counselor.org/

一般社団法人コーチング心理学協会

https://www.coaching-psych.com/(https://www.positive-counselor.org/)