REAL AKIBA ARTISTZ　年に一度の感謝祭をCLUB CITTA’で開催！圧巻の全員集合ライブは大盛況！

ISARIBI株式会社

株式会社リアルアキバ・コミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田川浩巳）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」に所属するREAL AKIBA ARTISTZが6月14日（日）、CLUB CITTA’にて一同に集結する年に一度の感謝祭を開催しました。

オープニングは、意味不明な通訳付きというユニークな演出のMCからスタートし、会場は早くも笑いと期待感に包まれました。1stアクトには、とぅーしが登場。客席が“とぅーし色”の青に染まる中、優しさの中に力強さを宿した歌声と、ダンサーとしての表現力を融合させた唯一無二のステージで観客を魅了しました。続いて、Aotoによるアニソン軸のDJパフォーマンスが披露され、フロアは一気に熱気を帯びます。さらに会場をヒートアップさせるべく、Salt Communication（ソルコミ）が登場。全員でスクワットをしながら楽しむ参加型の楽曲披露と圧倒的なグルーヴで、観客を巻き込みながら会場の一体感を高めました。

MCを挟んだ後はダンスアーティストパートへ。隣のワンルームディスコが、可愛らしさ・かっこよさ・華やかさを兼ね備えたダンスパフォーマンスを披露。続いてROOTS/REAL AKIBA BOYZが紹介テロップとともに登場すると、会場は大歓声に包まれました。寸劇とダンスを織り交ぜた“ROOTSワールド”全開のステージで、観客を休む間もなく引き込みます。その後、龍/REAL AKIBA BOYZが登場。1曲目終了後に“何者かに連れ去られる”という演出を経て勇太が登場し、龍と勇太の2人による世界基準のダンスパフォーマンスが展開。瞬きする間もない圧巻のステージとなりました。

続いてREAL AKIBA JUNIORZが、それぞれの個性を際立たせたオリジナル性の高いダンスを披露。グループ感の高いステージの後には、YUBINOWAが4人揃って登場。世界一・日本一の栄光を手にしたプロフェッショナル達が、タット・フィンガーダンスを軸にした独自性あふれるパフォーマンスで観客を魅了しました。

そしてラストを飾ったのはESPICE/REAL AKIBA BOYZ。東名阪ツアーを経てさらに進化した5人が、UPRISINGからノンストップで駆け抜ける圧巻のステージを展開し、会場は最高潮のまま幕を閉じました。

エンディングでは、REAL AKIBA BOYZの新情報が続々と発表されました。まず、8月1日にREAL AKIBA BOYZによる日本全国3会場同日フリーライブの開催が決定。ROOTSは埼玉県、ESPICEは奈良県、龍は石川県での実施が発表されました。さらに、GiGOにてREAL AKIBA BOYZ 9人のパペットぬいぐるみの発売が決定。加えて、9月19日開催の「あきば3150」に向け、YouTubeチャンネル登録者100万人を目指した新企画が進行中であることも明かされ、会場からは大きな期待の声が上がりました。

METEORA st. INFORMATION

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。



行ける！もっと、ずっと、向こうへ。

公式サイト：https://www.meteora-st.jp/