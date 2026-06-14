【採用単価を半減】Airwork・Indeedの最新アルゴリズムを攻略！SEO/AEO対策とデータ運用を完全丸投げできる定額制求人運用サービス「Job Optimize」を提供開始

合同会社Tackworth

合同会社Tackworth（本社：沖縄県うるま市、代表：藤本達郎）は、AirworkやIndeedをはじめとする求人検索エンジンのアルゴリズムに最適化し、応募数の最大化と採用単価の削減を実現する完全定額制の求人運用サービス「Job Optimize」の提供を2026年5月1日より開始いたします。採用代行（RPO）×魅力付け（PR）×原稿最適化（Production）を掛け合わせた独自のアプローチで、全国の企業様の採用課題を根本から解決へと導きます。

【サービス提供の背景】

「魅力的な求人原稿を書いているのに応募が来ない」「採用単価が高騰し続けている」--現在、多くの企業様がこうした採用課題に直面しています。 その最大の原因は、国内の仕事探しにおいて主流となっている「Airwork」や「Indeed」のアルゴリズムの激変です。従来のキーワード検索（SEO）に加え、近年は生成AIを活用した仕事探し（AEO：AI Engine Optimization）が急増しており、「ただ求人を出すだけ」では求職者の目に触れることすら難しくなっています。 弊社は、この見えない「アルゴリズムの壁」を突破し、データに基づく継続的な改善を行うことで、企業が求める人材と確実に出会える仕組みを提供すべく、本サービスを開発いたしました。

【「Job Optimize」の3つの特徴】

1. 最新アルゴリズムに準拠したSEO/AEO特化型リライト

ターゲット層が実際に検索するキーワード（SEO）を網羅しつつ、AirworkやIndeedのAI検索エンジンが正しく認識・推奨しやすい構造（AEO）へ求人原稿をプロが全面的にリライトします。常に変動する各媒体の最新掲載ガイドラインにも完全準拠し、掲載落ちのリスクを排除して露出を最大化します。

2. データに基づくABテストと運用・管理の完全丸投げ

原稿を出稿して終わりではありません。Airwork・Indeed上の表示回数やクリック率を毎週分析し、職種名やサムネイル画像などのABテストを継続的に実行します。面倒な運用業務はすべて弊社が巻き取るため、人事担当者様は「面接と見極め」という本来のコア業務にのみ専念できます。

3. 採用単価（CPA）を極限まで下げる完全月額定額制

成果報酬型の媒体で発生するような、採用決定時の高額な追加費用は一切かかりません。完全月額定額制でAirwork・Indeed上に「勝てる求人原稿」という資産を構築し、データチューニングを重ねることで、採用すればするほど一人あたりの採用単価が劇的に下がります。

【導入実績（ケーススタディ）】

β版として先行導入いただいた企業様では、すでに以下のような大きな成果が生まれています。

飲食チェーン店様 Airworkでの応募ゼロから脱却。検索キーワードの網羅と職種名の最適化により、閲覧数が前月比300%増、1ヶ月で4名採用。

医療・介護施設様 頻繁な掲載落ちを解消。最新ガイドラインに完全準拠したリライトでIndeed等での露出を安定させ、面接設定率を大幅に改善。

IT企業様 採用単価の高騰を打破。データに基づく毎週のABテストと継続的なチューニングで、一人あたりの採用単価を半減。

【今後の展望】

弊社は全国の企業様に向けて最先端の採用ソリューションを提供してまいります。今後も機能拡充や対応媒体の拡大を図り、企業の持続的な成長を「採用」の側面から強力にバックアップしていきます。

まずは無料相談（オンラインミーティング）をご活用ください

「AirworkやIndeedで求人を出しているのに応募が来ない」「自社のアカウントのどこに原因があるのか、プロの目線で知りたい」といったお悩みに対し、客観的なデータに基づく無料アカウント診断（オンラインミーティング）を実施しております。

現在の表示回数やクリック率などの数値からボトルネックを特定し、最新の検索アルゴリズム（SEO/AEO）に基づいた具体的な改善戦略をご提案させていただきます。ぜひ以下のリンクより、ご希望の日時をご選択のうえお気軽にご予約ください。

無料相談（オンライン）のご予約はこちら (https://calendar.app.google/njiEjbhTv1njD7dJ7)

資料ダウンロードはこちら(https://drive.google.com/file/d/1xNl9YHbwpRiys6sRaKeuCVZGK4cWZChd/view?usp=drive_link)

【会社概要】

会社名：合同会社Tackworth

代表者：代表 藤本達郎

事業内容：採用コンサルティング事業、求人メディア運用代行（RPO）事業、採用広報・ブランディング支援