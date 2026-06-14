対戦型将棋ゲーム『棋桜（KIOU）』Steam（PC）版、本日配信開始！

株式会社ネコノメ

株式会社ネコノメ（本社：東京都中央区、代表取締役：工藤ショーン）は、対戦型将棋ゲーム『棋桜（KIOU）』のSteam（PC）版を、本日2026年6月14日（日）より配信開始いたしましたことをお知らせします。

先行して配信中のiOS/Android版に加え、本日よりPC（Steam）版が登場。スマートフォンでもPCでも、お好みの環境で本格的な将棋対局をお楽しみいただけるようになりました。

▼Steamストアページ（配信中）

https://store.steampowered.com/app/4257900/_/

【棋桜（KIOU）の特長】

■ 初心者から有段者まで楽しめる本格将棋

伝統に忠実な本格ルールを採用しながら、将棋を始めたばかりの方でも安心して楽しめる対局システムを搭載。プロ棋士・谷合廣紀 五段が手がける将棋AI『棋桜AI』が、対局中の「次の一手」をサポートし、幅広い棋力のプレイヤーに寄り添います。

■ 多彩な対戦モードと持ち時間設定

オンライン対戦、段位戦、カジュアル戦、CPU戦など、気分や実力に合わせて選べる多彩な対戦モードを用意。プロ棋戦「ABEMAトーナメント」でも採用される「フィッシャールール」をはじめ、3分切れ負けや10秒将棋など、豊富な持ち時間設定で対局をお楽しみいただけます。

■ キャラクターと共に楽しむ、新感覚の将棋体験

豪華声優陣によるボイス演出、キャラクターとの好感度システム、戦法ごとの演出、成駒で舞う桜など、これまでにない将棋体験をお届けします。

【製品情報】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145138/table/79_1_090583a0c001928fdf35e73a7973e8ce.jpg?v=202606150951 ]

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【お問い合わせ先】 株式会社ネコノメ 広報担当 E-mail：contact@neconome.co.jp