【岡山大学】新規メンバーを歓迎 鹿田Learning communityウェルカムパーティーを開催

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 14日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の留学を目指す学生や、異文化交流に関心のある学生を対象に、さまざまなプログラムを実施している鹿田Learning community（鹿田LC）は、2026年5月16日に、新規メンバーの歓迎とコミュニティメンバー同士の交流を目的とした「ウェルカムパーティー」を開催し、計61人が参加しました。

参加者は、日本をはじめ、インドネシア、ミャンマー、コスタリカ、エルサルバドル、ガーナ、タンザニア、中国、ポーランド、カナダなどさまざまな国から集まり、国際色豊かな交流の場となりました。



イベントの初めには、参加者全員が自己紹介を行い、お互いの文化や背景について知る機会となり、参加者同士が交流を深めていました。



続いて行われたポットラックパーティーでは、参加者が持ち寄った料理を囲みながら歓談し、食を通して、さまざまな国の文化や伝統に触れながら、交流を楽しました。また、「Las Chicas」によるライブパフォーマンスでは、ラテンアメリカのリズムあふれる音楽に合わせて多くの参加者が歌や踊りを楽しみ、会場は大いに盛り上がりました。



さらに、ポーランド出身の参加者が「マカレナダンス」を紹介する場面もあり、さまざまな国の参加者が一緒に踊る姿が見られるなど、交流の輪が広がりました。



その後も、カラオケやグループゲーム、フリートークなどを通して親睦を深め、多くの新しいつながりが生まれました。



鹿田LCでは、今後も学生や研究者、地域の人々が気軽に交流できるイベントを開催し、国際交流やコミュニティづくりを推進していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年6月3日に岡山大学から公開されました。

歓談の様子

「Las Chicas」によるライブパフォーマンスの様子

「マカレナダンス」を紹介する場面

集合写真

◆参 考

・鹿田Learning Community

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/about/%E9%B9%BF%E7%94%B0l-cafe/

・鹿田LC Instagram

https://www.instagram.com/shikata_lc/

・鹿田LC X

https://www.facebook.com/profile.php?id=61587965462805&locale=ja_JP(https://www.facebook.com/profile.php?id=61587965462805&locale=ja_JP)

◆参考情報

・【岡山大学】鹿田Learning Communityで国際交流イベントを開催-多文化共修の拠点として週2回オープン-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003869.000072793.html

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院保健学研究科 鹿田Learning Community コーディネーター スレマ アリアス

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス

E-mail：pjr71eek◎s.okayama-u.ac.jp

※＠を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15391.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

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産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)