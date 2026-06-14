【鎌倉市限定】6月限定キャンペーン｜使わなくなった御朱印帳・寺社巡りグッズ回収キャンペーン｜和雑貨・巡礼用品も対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

鎌倉市は、鶴岡八幡宮や高徳院（大仏）をはじめ多くの寺社が点在する古都で、御朱印集めや寺社巡りに親しむ住まいが多い街です。そんな鎌倉市で、「集めた御朱印帳や寺社巡りグッズが、使わないまま引き出しや棚に増えている」という声を多くいただきます。

集めた御朱印帳や御朱印帳袋、巡礼用の白衣や数珠、寺社で求めた授与品――鎌倉ならではの寺社巡りグッズや和雑貨が、仏間・床の間・押入れを長期間占有していませんか？

御朱印帳や巡礼用品、和雑貨は、思い入れがあって手放しづらいうえに、何ゴミとして出せばよいか分かりにくいものです。掛け軸や茶道具、和家具のように大きくて運び出しが大変なものも多く、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨で外出を控えがちで、仏間や床の間・押入れまわりを見直したくなる時期。夏前に家の中を整えたいというタイミングでもあります。「御朱印帳 処分」「茶道具 処分」「掛け軸 処分」「鎌倉市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、鎌倉市限定で「使わなくなった御朱印帳・寺社巡りグッズ」まとめて回収キャンペーンを実施します。

御朱印帳・和雑貨・巡礼用品など、思い入れのある品を含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

集めた御朱印帳や寺社巡りグッズ、和雑貨をていねいにまとめて引き取り、古都らしい暮らしの空間を取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

鎌倉市は、鶴岡八幡宮・建長寺・円覚寺・長谷寺・高徳院など名だたる寺社が集まる古都で、御朱印集めや寺社巡り、和の暮らしが身近なエリアです。観光地である一方、別荘や代々続く戸建て・空き家も多く、和雑貨や巡礼用品・茶道具などが世代をまたいで蓄積しやすい街でもあります。

特に

・集めたまま使わなくなった御朱印帳・御朱印帳袋・納経帳

・巡礼用の白衣・輪袈裟・数珠・経本・授与品など寺社巡りグッズ

・床の間や仏間にしまわれた掛け軸・茶道具・和家具

は、思い入れゆえに手放しづらく、仏間・床の間・押入れ・物置を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは、外出が減り、家の中の片付けが進むタイミング。夏を前に和の空間を整え直したい方も増えます。思い入れのある御朱印帳や寺社巡りグッズ・和雑貨をていねいに手放し、すっきり整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：使わなくなった御朱印帳・寺社巡りグッズまとめて回収キャンペーン（鎌倉市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・御朱印帳・御朱印帳袋・御朱印帳ファイル・納経帳・集印帳など

・巡礼用の白衣・輪袈裟・数珠・経本などの寺社巡りグッズ

・授与品・神棚・仏具まわりの和雑貨

・掛け軸・屏風・茶道具・香炉・花器などの和インテリア

・和だんす・茶箪笥・座卓・座椅子などの和家具

備考（合言葉）：事前見積もり時に鎌倉市キャンペーンとお伝えください。

キャンペーン対応エリア（鎌倉市全域）

鎌倉市全域にて、御朱印帳・寺社巡りグッズ・和雑貨の出張回収に対応しています。

【鎌倉・寺社エリア】

鎌倉・北鎌倉・雪ノ下・二階堂・長谷・極楽寺など

→ 寺社巡りグッズや御朱印帳・和雑貨の整理相談が増えています。

【海側・観光エリア】

由比ヶ浜・材木座・稲村ヶ崎・腰越など

→ 別荘や空き家の和家具・茶道具の回収相談が増加中。

【大船・深沢・西鎌倉エリア】

大船・富士見町・深沢・湘南町屋・片瀬山・西鎌倉など

→ 戸建ての押入れ・物置にしまわれた和雑貨や巡礼用品の回収にも対応しています。

※上記以外も鎌倉市全域で対応可能です。鎌倉市・湘南エリアで「不用品回収」「御朱印帳 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

御朱印帳・寺社巡りグッズの片付けでよくあるお悩み

・集めた御朱印帳が増えて、しまう場所がなくなってきた

・巡礼用の白衣や数珠、納経帳をどう手放せばよいか分からない

・掛け軸や茶道具、和家具が床の間や仏間に残っている

・思い入れがあって、なかなか処分に踏み切れない

・和雑貨や巡礼用品は何ゴミとして出せばよいか分かりにくい

・掛け軸や和だんす、座卓は大きくて運び出しが大変

・別荘や空き家の和雑貨・茶道具をまとめて片付けたい

・坂道や細い路地の家からでも運び出してほしい

・御朱印帳や和雑貨以外の不用品もまとめて回収してほしい

御朱印帳・寺社巡りグッズでよく出る不用品例

御朱印帳・寺社巡りグッズ

巡礼・仏具まわりの和雑貨

掛け軸・茶道具・和インテリア

和家具・座まわり

その他の和雑貨・コレクション

回収品目の詳細例

御朱印帳・寺社巡りグッズ

御朱印帳・御朱印帳袋・御朱印帳ファイル・納経帳・集印帳・スタンプ帳 など

巡礼・仏具まわりの和雑貨

巡礼用の白衣・輪袈裟・数珠・経本・授与品・神棚・仏具まわりの小物 など

掛け軸・茶道具・和インテリア

掛け軸・屏風・香炉・花器・茶碗・急須・茶釜・茶道具一式 など

和家具・座まわり

和だんす・茶箪笥・座卓・ちゃぶ台・座椅子・座布団・屏風立て など

その他の和雑貨・コレクション

和人形・こけし・置物・和食器・漆器・寺社のパンフレットや御朱印関連グッズ など

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・集めた御朱印帳や寺社巡りグッズが増えて整理したいご家庭

・巡礼用の白衣・数珠・納経帳を手放したい方

・掛け軸・茶道具・和家具を処分したい方

・別荘や空き家の和雑貨・茶道具をまとめて片付けたい方

・引越し・実家じまいで和の品をまとめて整理したい方

・坂道や細い路地の家から運び出してほしい方

・鎌倉市・湘南エリアで不用品回収を探している方

・御朱印帳や和雑貨以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

掛け軸や和だんす・茶道具など、大きくても、仏間や床の間・押入れの様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「この御朱印帳もまとめて出せる？」「別荘の和家具もまとめて頼める？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに鎌倉市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 鎌倉市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/kamakurashi/

📰 鎌倉市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/kanagawaken/kamakura-city/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)