【岡山大学】岡山半導体研究教育推進委員会が2026年度総会を開催 ～ 産学官の結束を強め、サプライチェーン全体を俯瞰する高度な人材育成を加速 ～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 14日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の大学院環境生命自然科学研究科が中核となって推進する岡山半導体研究教育推進委員会は、本学津島キャンパスの旧事務局庁舎において、2026年度総会を開催しました。



この委員会は、岡山地域での半導体分野の研究および教育を先導することを目的に設立され、2023年の前身となる岡山大学半導体研究教育推進WGの発足以来、3年間にわたって岡山地域の半導体の研究と教育を推進してきました。



総会では、本学学術研究院環境生命自然科学学域の鶴田健二教授が初代委員長に、岡山理科大学の笠展幸教授が初代副委員長にそれぞれ選出されました。



鶴田委員長からは、昨年度に実施した半導体関連講座では、委員会参画校の教員、中国地域の関連企業、中国地域半導体関連産業振興協議会などの支援を得て、延べ400人を超える受講生を記録した旺盛な活動実績が報告されました。そして今後、この活動をさらに深化させ、半導体産業のサプライチェーン全体を俯瞰できる高度な人材育成を加速させる方針を示しました。また、2025年10月に採択された「文科省半導体人材育成拠点形成事業enSET」の「中四国半導体人材育成加速プログラム-中四国 VISTA」（Value-Integrated Semiconductor Talent Acceleration）や「せとうち半導体コンソーシアム」との新たな連携についても報告がありました。



これを受け、本年度の活動強化方針について、出席した岡山県立大学、岡山理科大学、中国職業能力開発大学校、津山工業高等専門学校の代表らと活発な議論を交わしました。さらに、岡山地域全体の半導体エコシステムの強化を図るため、より広範な関係機関との連携基盤となる「おかやま半導体関連コンソーシアム」への加盟も正式に承認されました。



委員会では、8月7日と10日に開講する公開講座「先端半導体テクノロジー入門」の受講生を募集しています。同講座は数式に頼らず初心者の方にも分かりやすく半導体の基礎から最新動向までを体系的に解説する内容で、新入社員や半導体産業への新たな参入を考える企業にとっても学びとなるコースです。申し込みは7月10日まで、本学公式ウェブサイトにて受け付けています。地域産業の未来を担う技術を共に学ぶ、意欲ある皆さまの参加を心よりお待ちしています。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と岡山半導体研究教育推進委員会の取り組みにご期待ください。

本情報は、2026年5月19日に岡山大学から公開されました。

委員会の様子（対面とWebのハイブリッド方式）

岡山半導体研究教育推進委員会 ミッション・研究推進項目

◆参 考

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科

https://www.elst.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・おかやま半導体関連コンソーシアム

https://www.pref.okayama.jp/page/889895.html

・中国地域半導体関連産業振興協議会

https://www.chugoku.meti.go.jp/seisaku/tiiki/handoutaikanrensangyou.html

・せとうち半導体コンソーシアム

https://www.ss-consortium.com/

・成長分野を支える半導体人材の育成拠点の形成（enSET）（文部科学省）

https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/mext_03208.html

・先端半導体テクノロジー入門

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/society/koukaikouza.html

◆参考資料

・【岡山大学】スマホ“解剖”体験で半導体の世界を体感！ ～次世代IT人材育成セミナー -スマホの構造とIT産業の今-を開催～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004046.000072793.html

・【岡山大学】最先端工場に潜入！未来の半導体技術を体験～マイクロンメモリ ジャパンの工場を訪問～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003841.000072793.html

・【岡山大学】令和7年度「半導体人材育成」関連講座 5講座で受講者400人超を達成！～社会人のリカレント教育にも貢献し地域産業界の期待に応える～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003494.000072793.html

・【岡山大学】夏季集中教養教育科目「”アタリマエ”の科学-スマホに映る半導体と社会-」を開催 ～学生の新たな視点と産業界との連携を深化

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003460.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体公開講座～学生・社会人・シニア世代まで100人超が多様な学び手が集結～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003400.000072793.html

・【岡山大学】令和7年度 岡山大学「半導体人材育成」関連講座が始動！初回の講義に180人超が参加

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003321.000072793.html

・【岡山大学】モノづくり現場の声を学びに生かす！企業講師による実践的な講義に90人以上の学生が参加

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003299.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学 令和6年度「半導体人材育成」関連講座 4講座で150人以上が聴講

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002931.000072793.html

・【岡山大学】企業と大学の最前線から学ぶ「半導体テクノロジー」講座を開講

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002555.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進WGは岡山半導体研究教育推進委員会へ！～第6回会合を開催し、改名・発展を決定～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002109.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学大学院単位認定講座＆社会人向け公開講座「先端半導体テクノロジー」全15回コースが無事終了

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002010.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学「先端半導体テクノロジー」コースの第1回企業講演を実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001837.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループ「先端半導体テクノロジー」コースを開講

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001737.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループ第4回会合を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001667.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループキックオフ講演会「半導体の歴史から次の戦略を考える」を開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001563.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループ第3回会合を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001459.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループ第2回会合を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001376.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループキックオフミーティングを開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001295.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学半導体研究教育推進ワーキンググループ準備会を開催しました

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001225.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 コーディネーター 宮本 定

E-mail：miyamoto.sadamu◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15360.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html