世界初の細胞環境解析により肺がん免疫療法の耐性因子を解明　耐性因子を標的とする難治性肺がんの新たな治療法開発に期待〔近畿大学, 京都府立医科大学 ,岡山大学〕

国立大学法人岡山大学

学校法人近畿大学と京都府公立大学法人京都府立医科大学、国立大学法人岡山大学の共同研究成果プレスリリースです。

2026（令和8）年 6月 14日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- がん細胞の周囲の「腫瘍微小環境」を網羅的に解析する手法を確立し、がん治療薬である免疫チェックポイント阻害薬の効果を正確に予測できる指標を発見。- 免疫細胞やがん細胞に存在する、免疫チェックポイント阻害薬の耐性因子を特定。- 本研究は、免疫チェックポイント阻害薬の正確な効果予測や、薬の効果を高める併用療法の開発などにつながる成果

◆概 要

近畿大学医学部（大阪府堺市）内科学教室（腫瘍内科部門）助教 磯本晃佑、同助教 原谷浩司（研究当時）、京都府立医科大学大学院医学研究科（京都府京都市）耳鼻咽喉科・頭頸部外科学准教授 辻川敬裕、岡山大学（岡山県岡山市）学術研究院医療開発領域・ゲノム医療総合推進センター（岡山大学病院）教授 冨田秀太らの研究グループは、がんの画期的な治療薬である「免疫チェックポイント阻害薬」が効く患者と効かない患者の違いを明らかにするため、がん細胞を取り巻く「腫瘍微小環境」を網羅的に解析する高度な手法を確立しました。この手法を用いて、肺がん患者への免疫チェックポイント阻害薬の効果を正確に予測できる指標や、薬に対して耐性を示す因子の特定に成功しました。



本研究成果により、今後、免疫チェックポイント阻害薬の効果を正確に予測できるとともに、耐性因子を直接狙い撃ちして薬の効果を高めるといった、新たな治療法の開発につながることが期待されます。



本件に関する論文が、令和8年（2026年）5月15日（金）に、米国臨床研究学会が発行する医学分野の国際的学術雑誌“Journal of Clinical Investigation（ジャーナル オブ クリニカル インベスティゲーション）”に掲載されました。

本情報は、2026年5月20日に公開されました。

免疫チェックポイント阻害薬の効く腫瘍と、効かない腫瘍の比較

◆論文情報

掲載誌：Journal of Clinical Investigation（インパクトファクター：13.6@2024）

論文名：Spatial single-cell proteotyping reveals immunotherapy-resistant features within the complex tumor microenvironment of metastatic NSCLC

（進行非小細胞肺がんの腫瘍微小環境における免疫療法耐性メカニズムの空間的単一細胞解析）

著 者：磯本晃佑1、原谷浩司1,2*、辻川敬裕3、冨田秀太4、幕谷悠介5、武田真幸1、米阪仁雄1、田中薫1、岩朝勤1、坂井和子6、西尾和人6、伊藤彰彦7、中川和彦1、林秀敏1 ＊責任著者

所 属：1 近畿大学医学部内科学教室（腫瘍内科部門）、2 ダナ・ファーバーがん研究所（腫瘍内科）、3 京都府立医科大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科学、4 岡山大学学術研究院医療開発領域・ゲノム医療総合推進センター（岡山大学病院）、5 近畿大学医学部外科学教室（下部消化管部門）、6 近畿大学医学部ゲノム生物学教室、7 近畿大学医学部病理学教室

URL：https://doi.org/10.1172/JCI195021

DOI：10.1172/JCI195021

◆研究者のコメント

磯本 晃佑 （イソモト コウスケ）

所属：近畿大学医学部内科学教室（腫瘍内科部門）

職位：助教

学位：博士（医学）

コメント：腫瘍内の免疫環境が免疫チェックポイント阻害薬の治療効果に深く関わることは以前から指摘されていましたが、本研究では多重免疫染色による詳細な解析を通じて、その複雑な全体像の一端を示すことができました。まだ臨床応用には多くのステップが必要ですが、この知見が腫瘍微小環境のさらなる理解と免疫療法の発展に少しでも貢献できればと思っています。

◆詳しい研究内容について

世界初の細胞環境解析により肺がん免疫療法の耐性因子を解明 耐性因子を標的とする難治性肺がんの新たな治療法開発に期待

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260520-1.pdf

◆本件お問い合わせ先

学校法人近畿大学 医学部・看護学部・病院運営本部 総務広報課 担当：森井、橋本

TEL：072-288-7222

FAX：072-298-1500



京都府公立大学法人京都府立医科大学 事務局 企画課 担当：増田

TEL：075-251-5804



国立大学法人岡山大学 総務部 広報課 担当：湯浅

TEL：086-251-7292

FAX：086-251-7294

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

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