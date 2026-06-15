情熱と繊細さが共存する一輪の花。新世代アーティスト [KANAKA] が放つ最新シングル『Flower』がリリース。

株式会社STARBASE「Flower」アートワーク

独自の感性で注目を集めるアーティスト [ KANAKA ] による最新楽曲『Flower』が、2026年6月15日(月)に配信開始される。

本作は、鮮やかな赤が印象的なダリアをモチーフに、内に秘めた情熱と揺るぎない自己を表現した一曲となっている。

「Flower」のジャケットにも用いられている一輪のダリア。その花言葉である「華麗」「優雅」そして「感謝」をキーワードに、[ KANAKA ] が今の自分を等身大の言葉で紡いだ。チルな心地よさと、どこか凛とした強さを感じさせるサウンドが特徴。

（ 各種配信サービス：https://lnk.to/KANAKA_Flower ）

●楽曲情報●

配信開始日：2026/6/15

アーティスト：KANAKA

タイトル：Flower

レーベル：STELLA CREATIVE INC.

各種配信サービス：https://lnk.to/KANAKA_Flower

●KANAKA プロフィール●

1999年1月14日生まれ。東京都出身。

弟はビートメイカー、母はピアニスト、祖母は演歌歌手と音楽一家で育ち、小さい頃から楽器に触れて生活し、2026年アーティストとしてデビュー。

常に女性としての強さや誇りを胸に楽曲制作に励む。ファッション性の高いビジュアルと女性ファンからの強い支持を持ち、数々の雑誌やメディアに取り上げられ、パリコレやTFWにもフロントロウで招待参加するなど、アクティブな表現者として活動の幅を広げる。様々なファッションブランドのアイコンとして、タイアップや広告出演多数。日本の文化に興味があり、茶道・伝統音楽を学ぶ。

-SNS-

Web : https://www.kanakastella.com/

Instagram：https://www.instagram.com/kanakastella/

TikTok：https://www.tiktok.com/@kanakastella

YouTube：https://www.youtube.com/@kanakastella