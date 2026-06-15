女神転生I・IIのリアレンジサウンドトラック2アルバムを「Bandai Namco Game Music」より音楽配信開始！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、1987年、1990年に株式会社ナムコ（現：株式会社バンダイナムコエンターテインメント）から販売されたファミリーコンピュータ用ゲーム「デジタル・デビル物語 女神転生」「デジタル・デビル物語 女神転生II」の楽曲を新たな形で再構築したリアレンジアルバム

『女神転生I・II REARRANGE (Soundtrack)』

『女神転生I・II REARRANGE ROUGH ARRANGE Ver. (Soundtrack)』

の2タイトルを、全世界向けに配信開始いたします。

本作は、『女神転生I・II』の作曲者である増子津可燦（司）氏自身が選曲・再アレンジを手がけたアルバムです。

『女神転生I・II REARRANGE (Soundtrack)』には、

西脇辰弥、今剛、高水健司、山木秀夫、BOH、TakayoshiOhmura、ISAO、青山英樹、岡聡志、有坂美香ほか、多数の豪華ミュージシャンが参加。原曲が持つダークで荘厳な世界観を、現代的かつ重厚なサウンドで鮮やかに描き出しています。

『女神転生I・II REARRANGE ROUGH ARRANGE Ver. (Soundtrack)』には、

増子津可燦（司）氏によるインストゥルメンタルアレンジ音源を収録。

楽曲の構造や世界観、作曲家としての構想をよりダイレクトに感じられる内容となっています。

また、「Battlefield～戦場」楽曲中のデスボイスには、増子津可燦（司）氏本人の声が使用されています。

作曲家・増子津可燦（司）氏によるラフアレンジと、多くのミュージシャンによって彩られたたリアレンジ。

二つのアルバムを通して、『女神転生I・II』音楽の魅力をぜひご堪能ください。

■楽曲一覧

デジタル・デビル物語 女神転生（Megami Tensei）より

DAEDALUS～ダイダロス

Battlefield～戦場

Anfini～アンフィニ宮殿

Recollections～回想

デジタル・デビル物語 女神転生II（Megami Tensei II）より

Ex-convict～前科者

Death Match～死闘

Devil Speak～導き

Hallucination～魔界幻想

Omega～オメガ

Epilogue～神々の黄昏

Dawn Of The Human Being～エンディング

■アルバム情報

女神転生I・II REARRANGE (Soundtrack)

曲数：11曲

配信開始日: 2026年6月15日

（配信開始は各国の0:00からとなります）

配信地域：全世界

配信形態：ダウンロードおよびストリーミング

配信PF：iTunes, Apple Music, Spotify他、主要な音楽サイトより配信

配信リンク: https://lnk.to/4e9C2z

女神転生I・II REARRANGE ROUGH ARRANGE Ver. (Soundtrack)

曲数：11曲

配信開始日: 2026年6月15日

（配信開始は各国の0:00からとなります）

配信地域：全世界

配信形態：ダウンロードおよびストリーミング

配信PF：iTunes, Apple Music, Spotify他、主要な音楽サイトより配信

配信リンク: https://lnk.to/AHtSfW

＜デジタル・デビル物語 女神転生とは？＞

デジタル・デビル・ストーリー 女神転生は、1987年に株式会社ナムコ（現：株式会社バンダイナムコエンターテインメント）よりファミリーコンピュータ用ソフトとして発売された『デジタル・デビル・ストーリー 女神転生』を原点とするRPGシリーズ。原作小説の世界観を基に、「悪魔召喚」「悪魔合体」といったゲームシステム、神話や宗教、哲学的モチーフを取り入れた重厚な設定によって、当時の家庭用ゲームとして大きな注目を集め、人気を獲得した。

＜Bandai Namco Game Musicとは？＞

ゲームミュージックを中心に、世界にその魅力を届けるバンダイナムコエンターテインメント発のサウンドレーベル。

「パックマン」、「鉄拳」、「太鼓の達人」、「エースコンバット」、『テイルズ オブ』シリーズなどの自社発のIPに加え、「ELDENRING」をはじめとした、協業先やグループ会社等と共に創出する様々なゲーム・サービス群のBGMを中心に順次配信予定。

世界中のミュージシャンにも影響を与えた8bitサウンドから、現代のRPGゲームでは採用されることも多いフルオーケストラ録音による生サウンドまで、総曲数6,000曲以上のゲームミュージックを保有。

ゲームの枠を超えた、IP・楽曲・企画プロデュースを行っている既存のサウンドレーベル「ASOBINOTES」と連携し、ゲームミュージックの更なる拡大を目指す。

▼配信中の楽曲は、下記アーティストページより視聴可能。

https://nex-tone.link/BNGM

▼公式サイトはこちら

https://gamemusic.bn-ent.net/

▼公式X(旧Twitter)はこちら

https://x.com/BNE_BNGM

権利表記：(C)Bandai Namco Entertainment Inc.ⓅTSUKASA MASUKO