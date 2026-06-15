『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』ケイブ創立32周年記念の特別使い魔が登場！特設ページでミニゲームやキャンペーンも開催中！

株式会社ケイブ

株式会社ケイブ(本社：東京都目黒区、代表取締役社長:高橋祐希、証券コード:3760)が配信中のシューティングゲームアプリ『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』(『ごまおつ』)におきまして、2026年6月15日(月)に迎えたケイブ創立32周年を記念し、特別なガチャの販売や、キャンペーンを開始いたしました。

おかげさまでケイブ創立32周年！

2026年6月15日(月)をもちまして、株式会社ケイブは創立32周年を迎えました。

これも、ひとえに皆様のご支援があったからこそと、深く感謝申し上げます。

32周年を記念して、特別なガチャの販売や、キャンペーンを開催中です。

■「怒首領蜂シリーズ」より使い魔が新登場！

ケイブの人気シューティングゲーム『怒首領蜂シリーズ』より「ライコウ」が、弾幕神第7弾として擬人化して登場する「超魔法乙女のシェアBOXガチャ-煌-」を販売中です。

使い魔「【破滅艦】ライコウ」は、「ライコウ」をイメージして作られた新ショット「ジェノサイダーEX」を持っています。

▲【破滅艦】ライコウ(進化後)

ガチャ販売期間：

2026年6月15日(月)00:00～2026年6月30日(火)メンテナンスまで

お知らせ：https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911395

ジェノサイダーEX紹介動画：https://youtube.com/shorts/kI6ccuNo1Ts

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=kI6ccuNo1Ts ]■5体のライコウが襲い来るステージが登場！

『ケイブ創立32周年』にあわせて、5体のライコウが襲い来る「ゴライコウ襲来！」ステージが登場しました。

スコアミッションでライコウがデザインされたチャームをもらえるほか、無被弾でステージを進むと真ボスとして「弾幕神ライコウ」が出現し、撃破すると特別な称号がもらえます。

ぜひ挑戦してみてください。

ステージ開催期間：

2026年6月15日(月)00:00～2026年6月30日(火)メンテナンスまで

お知らせ：https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911396

■ケイブ32周年特設ページ公開！

ケイブ32周年記念の特設ページとして、歴代ケイブシューティングのイラストの変化を見つけるミニゲーム「未来改竄素敵計画ゲーム」を公開しました。

ぜひ特設ページよりお楽しみください。

特設ページ：https://promo.cave.co.jp/event/32th_sutekigame/

■プレゼントキャンペーン実施！

ケイブ32周年を記念したプレゼントキャンペーンを実施中です。

キャンペーン対象ポストをリポスト、もしくは特設ページの結果画面スクリーンショット、または「ゴライコウ襲来！」ステージの挑戦動画やリザルト画面スクリーンショットを、ハッシュタグとともに投稿すると、抽選で1名様にゲーム内アイテムをプレゼントいたします。

対象ポストのリポストと、スクリーンショットまたは動画の投稿を両方していただくと当選確率がUPします。

参加方法：

「ゴシックは魔法乙女」公式アカウント(@mahouotome_info)をフォロ―のうえ、下記１.２.のどちらかを行うことで応募完了！

１.キャンペーン対象のポストをリポスト！

２.特設ページの結果画面スクリーンショット、または「ゴライコウ襲来！」ステージの挑戦動画やリザルト画面スクリーンショットを、ハッシュタグ「#ごまおつ」「#ケイブ32周年」をつけて投稿！

※挑戦動画はクリアしていない動画でも応募可能です。

キャンペーン開催期間：

2026年6月15日(月)ポスト後～2026年6月30日(火)23:59まで

お知らせ：https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911402



※注意事項などのキャンペーン詳細はお知らせをご確認ください。

※各イベント・キャンペーンの詳細に関してはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※各イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

『ゴシックは魔法乙女』に関する最新情報は、公式X(https://X.com/mahouotome_info)やアプリ内のお知らせをご覧ください。

■基本情報

タイトル：『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』

対応機種：iOS／Android／Amazon

ジャンル：シューティングRPG

配信時期：2015年4月1日～配信中

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

ダウンロードURL

[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id924726102?mt=8

[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.mahouotome

[Amazonアプリストア] https://www.amazon.co.jp/dp/B079XZQ7M1

公式サイト：https://gomaotsu.jp/

公式X：https://X.com/mahouotome_info

公式PV：https://youtu.be/IHmBrNTHmCw

権利表記

(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.

■株式会社ケイブ

株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。

https://www.cave.co.jp/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



