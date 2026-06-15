TVアニメ「Dr.STONE」×Space Travelium TeNQ　企画展『ROAD TO THE MOON』宇宙服姿の描きおろしビジュアルを解禁！！

株式会社東京ドーム

東京ドームシティ（文京区後楽1-3-61）の黄色いビル6Fにある“宇宙旅行”をテーマにした宇宙体感施設「Space TraveliumTeNQ（スペーストラベリウムテンキュー）」では、大人気TVアニメ「Dr.STONE」とコラボレーションし、2026年7月18日（土）～10月18日（日）の期間、TVアニメ「Dr.STONE」×Space Travelium TeNQ 企画展『ROAD TO THE MOON』を、館内の企画展示エリアにて開催します。

このたび、宇宙選抜4人の宇宙服姿を描きおろした企画展キービジュアルを解禁するとともに、展示の見どころや特別イベントの詳細を発表します。さらに、数量限定のオリジナルグッズ付きチケットの販売や、本展でしか手に入らない限定オリジナルグッズの情報も一部先行公開します。

■企画展の見どころ

【主な展示内容】

●ZONE1：宇宙への第一歩

あらすじ、キャラクター紹介や年表でTVアニメ「Dr.STONE」の世界を紹介します。

●ZONE2：宇宙への道のり

当施設セレクトの「宙（ソラ）が印象的な名シーン」で作品世界を深掘り。3700年ぶりに光を灯した「発電機」の体験コーナーも登場します。また、千空たちが見上げた3700年後の星空を、山岡 均氏(国立天文台 天文情報センター 広報室長／准教授)監修のもと解説します。

●ZONE3：宇宙への到達

旅のクライマックスは月面へ。これまでの歩みを振り返る総まとめの展示とともに、月面に降り立ったようなフォトスポットや宇宙に関する数々の発明品の紹介、さらには参加型企画やメインビジュアルを背景に撮影できる「ぬい撮り」コーナーを用意します。

【特別イベント】

１.バースデーキャンペーン

期間中に誕生日を迎える各キャラクターのイベント該当日に、TeNQ宇宙ストアにて対象商品を2,200円（税込）以上ご購入いただいた方へオリジナルポストカードを1枚プレゼントします。

イベント日と対象キャラクター： ・7月31日(金)／SAI

・8月8日（土）／コハク

・9月1日（火）～3日（木）／スタンリー・スナイダー ※3日間配布します。

・9月9日（水）／スイカ

・10月1日（木）～3日（土）／Dr.ゼノ ※3日間配布します。

※特典は1会計1枚限りとなります。レシートの合算はできません。

※特典は各日先着順。なくなり次第終了となります。

ポストカード イメージ

２.小学生以下限定！アストロハンティング

企画展示エリアに貼られた宇宙飛行士の姿をしたミニキャラをさがし、書いてある文字をつなげて、ひとつの言葉を導き出そう。

期間：8月1日（土）～ ※用紙がなくなり次第終了

用紙配布場所：チケットカウンター

対象：小学生以下

３.ROAD TO THE MOON クロスワード

企画展示エリアの展示から、TVアニメ「Dr.STONE」にまつわるクロスワードを出題。正解者の中から抽選で、月に関連するTeNQストアグッズやバースデーキャンペーンポストカードセットをプレゼントします。

期間：9月1日（火）～ ※用紙がなくなり次第終了

用紙配布場所：企画展示エリア

４.VR「THE MOON CRUISE」特別演出

館内のVRコンテンツ「THE MOON CRUISE」内に、期間限定で企画展メインビジュアルイラストが登場します。月旅行を体感しながら、この期間ならではの演出と写真撮影をお楽しみください。

■数量限定 オリジナルグッズ付きチケット発売

6月16日（火）から、Space Travelium TeNQの入館券と、描きおろしイラストを使用した企画展オリジナルグッズ（A4アクリルボード）がセットになったチケットを、セブンチケットにて数量限定で販売します。

販売日時：6月16日（火）10:00～

利用期限：7月18日（土）～10月18日（日）

※8月13日（木）～15日（土）、9月20日（日）～22日（火・祝）は使用不可

料金：一般 6,200円、中学・高校生 5,000円

販売場所：セブン-イレブン各店舗、またはオンライン

※先着順、なくなり次第販売終了します。

※チケットは期間中のみご利用いただけます。

※グッズは入館時にお渡しいたします。入館日以外の引換や郵送はいたしかねます。

※1枚につき、グッズ1つとお引き換えとなります。

※チケットの譲渡、転売、および偽造行為は、禁止とさせていただきます。

※購入後の変更、キャンセル、払い戻しはできません。

アクリルボード イメージ

■オリジナルグッズ

オリジナルグッズの一部を先行して紹介します。

●オリジナルぬいぐるみ（石神千空、七海龍水、コハク、スタンリー・スナイダー） 各2,750円

ぬいぐるみ イメージ

●アクリルスタンド（石神千空、七海龍水、コハク、スタンリー・スナイダー） 各1,430円

宇宙服ver.（全4種） ※イメージ船内服ver.（全4種） ※イメージ

●宙（ソラ）ステッカー（フォーカスA／B 各6種、シルエットA／B 各6種） 各440円／コンプリートセット 各2,640円

作中に登場する印象的な宙がある場面ステッカーです。

フォーカスA イメージフォーカスB イメージ ※9月1日（火）より発売

シルエットA イメージシルエットB イメージ ※9月1日（火）より発売

※ブラインド商品です。

※フォーカスB、シルエットBは9月1日(火)から販売します。

●スペースフード（たこやき・チョコレートケーキ・プリン） 各1,080円

イメージ

その他にも描きおろしミニキャラを使用したグッズなど、全ラインナップは後日解禁します。

※画像はすべてイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。

【TVアニメ「Dr.STONE」×Space Travelium TeNQ 企画展『ROAD TO THE MOON』 概要】

◎期間：7月18日（土）～10月18日（日）

◎場所：Space Travelium TeNQ内 企画展示エリア

◎料金：施設入館料に含む

◎主催：Space Travelium TeNQ

◎URL：https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/

◎お客様からのお問い合わせ先：東京ドームシティ わくわくダイヤル 03-5800-9999（受付時間 10:00～17:00）

(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会

※画像記事掲載の際は著作権表記の記載をお願いします。

※記載の価格は全て税込みです。

※内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式サイトをご確認ください。

【Space Travelium TeNQ（スペーストラベリウムテンキュー） 施設概要】

「Space Travelium TeNQ」では、宇宙旅行をテーマに、知的好奇心をくすぐる展示やVR、アート学びを楽しめるギャラリーや教室、カフェやショップなど、宇宙とつながる様々なエンターテインメント体験をお楽しみいただけます。

◎所在地：東京都文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ 黄色いビル6F

◎営業時間：平日11:00～21:00、土日祝10:00～21:00（最終入館 20:00）

◎入館料：

一般 2,500円／土日祝・特定日3,000円 中学・高校生 全日1,800円

小学生 全日1,300円 未就学児（3歳以上） 全日800円

◎URL：https://www.tokyo-dome.co.jp/tenq/

※2歳以下は無料。

※営業時間は変更の可能性がございます。

※7歳未満のお子様・VR利用規約の記載内容に該当する方は、VRコンテンツを体験できません。あらかじめご了承ください。

※VRコンテンツを体験される方は、事前に公式サイトをご確認ください。