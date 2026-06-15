【LINEマンガ】本日6月15日（月）より『BLEACH』千年血戦篇が無料公開！ マンガコインや時短アイテムが必ず当たる記念ガチャも2日間限定で開催

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、本日6月15日（月）より『BLEACH モノクロ版』（久保帯人／集英社）55巻～74巻（492話～698話）の無料公開を実施します。

■「BLEACH THE CHRONICLE ～全軌跡、ここに。～ 千年血戦篇」：

https://manga.line.me/lp/event/bleach_year_2026_3(https://manga.line.me/lp/event/bleach_year_2026_3)

7月25日（土）からTVアニメ最終クール「BLEACH千年血戦篇-禍進譚-」が放送開始、さらに８月には原作25周年イヤーに突入と、今年大きな節目を迎える『BLEACH』（久保帯人／集英社）が、「LINEマンガ」と「ebookjapan」でスペシャルイベントを開催中です。

「BLEACH THE CHRONICLE ～全軌跡、ここに。～」と題した本イベントでは、今年1月より『BLEACH モノクロ版』全5篇を順次無料公開しています。いよいよ本日6月15日（月）から7月24日（金）までは、最終章「千年血戦篇」（55巻～74巻）が「LINEマンガ」アプリと「ebookjapan」にて無料でお楽しみいただけます。

また、「LINEマンガ」では、「千年血戦篇」の見どころを紹介する特設ページの公開をはじめとしたさまざまなイベントを行っています。

本日より2日間限定で「LINEマンガ」アプリで開催される「BLEACH 千年血戦篇無料記念ガチャ！」では、『BLEACH モノクロ版』（話単位）を読むと1日1回ガチャを回すことができ、マンガコインや時短アイテムのいずれかが必ず当たります。さらに、結果画面からXでシェアをするともう1度ガチャに挑戦ができます。

そのほか、『BLEACH』関連作品をお得に購入できるクーポンも7月24日（金）まで配布中です。クーポンの詳細は「LINEマンガ」アプリにてご確認ください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■『BLEACH モノクロ版』千年血戦篇 無料キャンペーン概要

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、『BLEACH モノクロ版』55巻～74巻（492話～698話）が無料公開。

作品URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=S119888

開催期間：2026年6月15日（月）0:00～2026年7月24日（金）23：59

■「BLEACH 千年血戦篇無料記念ガチャ！」概要

期間中、「LINEマンガ」アプリで『BLEACH モノクロ版』（話単位）を読むと、1日1回ガチャを回すことができます。さらに、結果画面からXでシェアをするともう1度ガチャに挑戦ができます。

開催期間：2026年6月15日（月）0:00～2026年6月16日（火）23:59

＜特典内容＞

1等：500マンガコイン（有効期限3日）

2等：時短アイテム 100個

3等：時短アイテム 50個

4等：時短アイテム 23個

■「BLEACH THE CHRONICLE ～全軌跡、ここに。～」特設ページ

『BLEACH』のスペシャルイベントが「LINEマンガ」と「ebookjapan」で開催中。開催中のイベントは、各サービスの特設ページをご確認ください。

LINEマンガ：https://manga.line.me/lp/event/bleach_year_2026_3

ebookjapan：https://ebookjapan.yahoo.co.jp/theme/content/73350/

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower