総視聴数2,100万回突破の実写化ショートムービー「やかんの家族だゾ！」シーズン2　しんちゃんを一途に想うお嬢様、大人になった“あいちゃん”役に久保史緒里さんが初登場！

日本コカ・コーラ株式会社

コカ・コーラシステムは、やかんで煮出したような本格的な麦茶の味わいの「やかんの麦茶 from 爽健美茶」（以下「やかんの麦茶」）において、実写化ショートムービー「もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！」（以下、「やかんの家族だゾ！」）シーズン2を4月から公開中です。総視聴数2,100万回を突破し、国内外で大きな注目を集めています。※1

この度、新キャストに久保史緒里さんを迎え、大人になった“あいちゃん”が初登場する第3話「一途なあいちゃんだゾ！」篇を6月15日（月）よりコカ・コーラ公式YouTubeや公式SNSで公開します。

また、夏仕様の“やかんをかぶったしんちゃん”が目を引く「家族の名言付き！夏のクレヨンしんちゃんボトル」（以下、「クレヨンしんちゃんボトル」）全15種を同日より発売します。※2

さらに、新CM「夏もやかんの家族だゾ！」篇を全国放映するほか、夏のキャンペーンも開催。麦茶の需要が高まる夏に、“めんどうだけど、愛おしい家族の物語”とともに、「やかんの麦茶」の魅力をお届けします。

※1 2026年5月末時点 ※2なくなり次第終了。一部取り扱いのない店舗がございます。発売日は店舗によって異なります。店舗へのお問い合わせはお控えください。 対象製品:「やかんの麦茶」（650mlPETのみ）

「やかんの家族だゾ！」シーズン2 第3話でしんちゃんに恋するお嬢様“あいちゃん”が初登場！

「やかんの家族だゾ！」は、いつの時代も明るく生きる「クレヨンしんちゃん」の野原家を舞台に、家族のなにげない日常のシーンを描いていくオリジナルショートムービーです。

5月に公開されたシーズン2 第2話では、野村康太さんが演じるカスカベ防衛隊の一員の風間くん（25歳）と高橋文哉さん演じるしんのすけ（25歳）が久しぶりに再会し、大人になっても変わらないしんのすけと風間くんの友情、風間家の変わらない“めんどうだけど、愛おしい家族”ならではのひとときを描きました。

最新話となるシーズン2 第3話では、しんのすけに恋するお嬢様の酢乙女あい(25歳)役を、久保史緒里さんが演じます。本編では、大人になっても変わらないしんのすけへの想いと、プロポーズ作戦を決行する乙女なあいちゃんの姿を描きます。

さらに、あいちゃんにとって家族同然のボディーガード・黒磯役を、俳優の池田成志さんが演じ、陰ながらあいちゃんを支えます。これまで描かれてきた野原家や風間親子に続き、あいちゃんと黒磯の“めんどうだけど、愛おしい”関係性を描いたストーリーになっています。

また、本編の告知映像として新CM「夏もやかんの家族だゾ！」篇（30秒）をテレビアニメ「クレヨンしんちゃん」（テレビ朝日系列）の放送枠にて6月20日（土）より放映します。

＜撮影エピソード＞

今回の撮影は、クレヨンしんちゃんゆかりの地・春日部にて実施。まずは、あいちゃんと黒磯のシーンからスタートし、久保さん、池田さんともに原作さながらの衣装に身を包み、高い再現度で現場を沸かせました。その後は商店街へ場所を移し、チーター親子らも加わって、にぎやかな雰囲気のなか撮影が進行。劇中では雨を降らせる大掛かりなシーンの撮影も行われましたが、久保さん、高橋さんは終始笑顔で撮影に臨み、和やかな空気に包まれていました。また、池田さん演じる黒磯がサックスを吹くシーンでは、黒磯らしい渋さと大人のかっこよさあふれる姿に、思わず現場スタッフからも歓声が上がる一幕も。

キャスト陣の息ぴったりな掛け合いと、春日部の街並みならではの空気感に包まれながら、終始温かな雰囲気で撮影は終了しました。

さらにその後のインタビュー撮影では、久保さんへの“黒磯ドッキリ”も敢行。池田さんが、役柄の黒磯さながらにそっと背後から見守るように近づく形でサプライズを仕掛けると、久保さんは「え！！ウソ！？黒磯！！ちょっと～（笑）」と驚きながらも大笑い。ドッキリは大成功となりました。

＜インタビュー（一部抜粋）＞

--実写版で“大人になったあいちゃん”を演じると聞いたとき、率直にどんな気持ちでしたか？

久保さん：とてもうれしい気持ちもあったんですけど、やっぱり私自身もあいちゃんがすごく大好きな存在でしたし、実際に私も（原作やアニメを）見ていたので、同時に「務まるだろうか」という気持ちもありました。ただやはり、あいちゃんのお嬢様というアイコンが、時が経っても変わらずにいたらいいなという私の願いと、みなさまの思いを大切に頑張りたいなという気持ちでした。すごく緊張しました。

--以前SNSでみさえコーデの投稿をされており、クレヨンしんちゃん愛や再現度の高さに反響があったかと思います。今回のコーデのポイントや、演じるうえで原作やアニメを意識して大切にしたポイントを教えてください。

久保さん：（みさえの）コーデをやった時は、映画を観に行ってボロボロ泣きながら帰って。その感動が忘れられなくって、「かわいかったな、みさえさんのファッション」と思って、その帰りに似ている服を買いに行って「着よう！」と思いながら真似しました。

今回はあいちゃんということだったので、もちろん（アニメを）見て、いろんなあいちゃんの表情とかも見させていただいた中で、黒磯とあいちゃんの関係値って、時間が経って深まる部分もあれば、変わらない距離感もあるような、そんな気がして。そこはすごく大切にしながら撮影に挑みました。

あいちゃんの一番変わらないものってなんだろう？と思った時に、“しん様への愛”っていうのはきっとずっと変わっていないんだろうなと思ったので、それは常に心に留めて、撮影させていただきました。

--まさに、黒磯との共演も見どころでしたね！

久保さん：そうなんです！池田さんも（過去に）ご一緒させていただいたことがあったので、久しぶりにお会いできてすごくうれしかったですし、やっぱり初めて第一声で「黒磯」と呼ぶ時、自分で言いながらすごく震えました。「黒磯って言ってる！」みたいな気持ちに…。

池田さん：本当ですか？

（池田さんが背後からサプライズで登場）

久保さん：え！ウソ！？黒磯！！ちょっと～（笑）

池田さん：その感想は本当でございますか？

久保さん：（笑）。本当だわ。え、ちょっと！！黒磯すぎる！

池田さん：この裏に潜んでいました。

久保さん：え、ずっと？今ずっと聞いてたんですか？

池田さん：そうですよ！

久保さん：やだ、大変お待たせしました。黒磯～うれしい～！

--ドッキリ成功です！

久保さん：ドッキリ～（笑）！

池田さん：ははは（笑）、なんでこんなことをやらせるんですか？今日1日撮影してたもんね？

久保さん：でも本当に（黒磯は）あいちゃんのすぐそばにいつもいてくださるってことですね。

池田さん：そうでございます。

＜視聴方法＞

・「やかんの麦茶」公式Instagram（ @yakanno_mugicha ）

https://www.instagram.com/yakanno_mugicha/

公式Instagramでは、本編の他にも、撮影時のこだわりなど、「やかんの家族だゾ！」を楽しめる情報を発信していきます。アカウントをフォローして、本編と合わせてお楽しみください。

・「やかんの麦茶」公式 X（ @yakannomugicha ）

https://x.com/yakannomugicha



・コカ・コーラ公式YouTube（ @coca-colajapan ）

第3話「一途なあいちゃんだゾ！」篇

https://youtu.be/UfoLriNfQwM

＜特設サイト＞

スマートフォン版： https://c.cocacola.co.jp/yakan/special/

パソコン・タブレット版： https://c.cocacola.co.jp/spn/yakan/special/

※こちらでもショートムービーをご覧いただけます。

「夏のクレヨンしんちゃんボトル」全15種 6月15日(月)より全国発売！

やかんをかぶったしんちゃんの夏らしい限定イラストと、「映画クレヨンしんちゃん」の名シーン、名言がボトル側面にあしらわれた「家族の名言付き！夏のクレヨンしんちゃんボトル」（通称:クレヨンしんちゃんボトル）が全15種で新登場。

“めんどうだけど、愛おしい家族”をより身近に感じていただける「クレヨンしんちゃんボトル」をショートムービーと合わせてぜひお楽しみください。

夏の第2弾！対象製品購入で、家族で当たる！キャンペーン

期間中、対象製品を購入し、ラベルの2次元コードをスマートフォンから読み込みアクセスして応募すると抽選で、家族で食べに行ける「Amazonギフトカード」や、家族とおうちで楽しめる「三色三輪素麺・えび炒飯セット」がもらえるキャンペーンを実施します。

また、先着100万名様にCoke ONスタンプ1個をプレゼントします。

本キャンペーンでは、15本購入のスペシャルコースもご用意。対象製品をスマートフォンで1本スキャンすると、ラベルにデザインされる 「クレヨンしんちゃん 家族の名言コレクション」が1つコレクションされ、15枚集めると抽選で「映画公開記念 しんちゃんグッズつめ合わせ！シロウマ宅配便プレゼント！」が当たるスペシャルコースに応募できます。

※ポイントの獲得は1日1回まで。期間中最大5個まで獲得できます。

※Coke ONスタンプをためるには、「Coke ON」アプリのダウンロードが必要です。

詳細はこちら： https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/yakan/campaign/202606_packplay(https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/yakan/campaign/202606_packplay)

対象期間：2026年6月15日（月）～2026年9月27日（日）

対象製品：「やかんの麦茶 from 爽健美茶」、「やかんの濃麦茶 from 爽健美茶」、「爽健美茶」製品

※一部地域・店舗によって取扱いのない製品もございます。

賞品：

【家族で食べに行こうコース】

1pt：Coke ON ドリンクチケット（100,000名様）

3pt：Amazonギフトカード2,000円分（3,000名様）

【お家で食べようコース】

1pt：奈良「池利」三色三輪素麺（3,000名様）

3pt：炒飯セット「京、静華」宮本シェフ監修 直火炒めのえび炒飯（1,000名様）

【デジタルポイントコース】

1pt：PayPay500円分（5,000名様）

3pt：PayPay2,000円分（3,000名様）

【先着で必ずもらえる】

Coke ONスタンプ1個（先着：100万名様）

【15本購入のスペシャルコース】

15pt：映画公開記念 しんちゃんグッズつめ合わせ！シロウマ宅配便プレゼント！（10名様）

＜「クレヨンしんちゃん」とは＞

超マイペースな“嵐を呼ぶ5歳児”野原しんのすけと、その家族を中心に巻き起こるドタバタコメディー。今年で33作目となる『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』が7月31日に公開予定。ファミリー層を筆頭に 、幅広い層に愛されています。原作コミック「新クレヨンしんちゃん」は「まんがクレヨンしんちゃん.com」で連載中、テレビアニメは毎週土曜16:30からテレビ朝日系で放送中。

まんがクレヨンしんちゃん.com：https://manga-shinchan.com/

「クレヨンしんちゃん」公式ポータルサイト：https://www.shinchan-app.jp/

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 1993-2025

「やかんの麦茶 from 爽健美茶」について

「やかんの麦茶」は、まるでやかんでひと手間かけて丁寧に淹れたような味わいと、人の温もりを感じる浅葱（あさぎ）色のパッケージで、喉の渇きを潤しながら、ふうっと一息つける麦茶として多くの方に愛飲いただいています。ぜひ「やかんの家族だゾ！」を見ながら、香ばしさとすっきりとした後味をお楽しみください。

「やかんの麦茶」公式ブランドサイト： https://www.coca-cola.com/jp/ja/brands/yakan

「やかんの麦茶」公式Instagram：https://www.instagram.com/yakanno_mugicha

「やかんの麦茶」公式X：https://x.com/yakannomugicha