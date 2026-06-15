がん免疫療法使用中に隠れていたリンパ腫が見つかる場合がある〔岡山大学, 愛媛県立中央病院, 九州大学病院〕

国立大学法人岡山大学

岡山大学と愛媛県立中央病院、九州大学病院の共同研究成果プレスリリースです。

2026（令和8）年 6月 15日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- がん免疫療法で活性化した免疫細胞が、隠れていたリンパ腫の増殖を助けてしまう仕組みを解明しました。- 一方で、がん免疫療法の効果に比べたらわずかなリスクであり、過度に恐れる必要はありません。このリスクを知り、適切に定期的なチェックを行うことで、より安全な治療の継続が期待されます。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の高等先鋭研究院を構成するひとつである岡山大学未来医療創発研究所の冨樫庸介教授（岡山大学病院呼吸器内科兼任）、岡山大学の長崎譲慈客員研究員（研究当時。現、大阪公立大学）、二宮利文非常勤研究員（研究当時。現、九州大学病院）、Caiyang Fang大学院生（岡山大学医歯薬学総合研究科博士課程）、愛媛県立中央病院の勝田知也呼吸器内科部長らの研究グループは、がん治療に広く用いられる抗PD-1抗体などの免疫チェックポイント阻害薬（ICI）の投与中に、一部の患者で潜んでいた血液のがんの一種であるリンパ腫が見つかってくる可能性があること、およびその仕組みの一部を世界で初めて明らかにしました。



研究グループは、本邦のICIを投与された肺がん患者の大規模データベースを解析し、投与を受けていない患者と比較して、非常に低頻度ではありますが、リンパ腫が見つかるリスクが明らかに高いことを突き止めました。ICIによって活性化した本来免疫の味方になる細胞（濾胞性ヘルパーT細胞※4））が、隠れていたリンパ腫細胞の増殖を促してしまうというメカニズムの一端を解明しました。本研究成果は、国際学術誌『Clinical Cancer Research, a journal of the American Association for Cancer Research』に2026年5月18日（日本時間23:00）に掲載されました。



本研究は、長期に使用することもあるがん免疫療法において、隠れていたリンパ腫の悪化・顕在化という、今まであまり認識されていなかった合併症の存在を明らかにし、それをしっかりと定期的にチェックすることの重要性を浮き彫りにしました。がん免疫療法の効果に比べるとごくわずかなリスクで、過度に恐れる必要はないのですが、しっかりとチェックすることで安全にがん免疫療法を継続できることが期待されます。本成果は、がん治療のさらなる安全性向上に大きく貢献するものです。

◆冨樫庸介教授からのひとこと

がん免疫療法はさまざまな免疫細胞を活性化しますので、血液内科の研究者と共に、血液の免疫細胞のがんでこういった現象が起きないか？と興味を持っていたら、実際の診療の中で見つかってきました。最初に気付いて教えてくれた先生の観察眼に感服すると共に、この場を借りて感謝申し上げます。とはいえそのリスクは、一般的ながん免疫療法のメリットに比較するととても低いので、過度に恐れる必要はないと思っています。

◆論文情報

論 文 名：Incidence of B cell malignancies in patients with lung cancer receiving PD-1 blockade therapy

掲 載 誌：Clinical Cancer Research

著 者：Toshifumi Ninomiya, Caiyang Fang, Hirofumi Hamano, Teruya Morinaga, Wenhao Zhou, Toshihiro Koyama, Sakura Miki, Li Zhu, Yusuke Naoi, Daisuke Ennishi, Tomoya Katsuta, Kadoaki Ohashi, Shin Morizane, Tomoka Ohki-Ikeda, Tatsuya Nishi, Youki Ueda, Takamasa Ishino, Yoshinobu Maeda, Isamu Okamoto, Yoshito Zamami, Joji Nagasaki, Yosuke Togashi

D O I：10.1158/1078-0432

◆研究資金

本研究は、日本学術振興会（JSPS）：基盤S JP21H05051、研究活動スタート支援JP22K20824、若手研究 JP23K14594、若手研究JP25K19576、海外連携研究 JP23KK0149、基盤B JP24K02459；日本医療開発機構（AMED）：革新的先端研究開発支援事業CREST JP22gm1810002；科学技術振興機構（JST）：創発的研究支援事業JPMJFR2049；国立がん研究センター研究開発費：2023-A-05；ウエスコ学術振興財団；上原生命科学財団；日本対がん協会プロジェクト未来；興和生命科学振興財団；臨床薬理研究振興財団；中外創薬科学財団；内藤記念科学振興財団；安田記念医学財団；日本新薬(株)研究助成；加藤記念バイオサイエンス振興財団；日本血液学会研究助成；金原一郎記念医学医療振興財団の支援を受けて実施しました。

また、本論文のオープンアクセス化は、文部科学省「オープンアクセス加速化事業」の取り組みの一環で実施している「インパクトの高い国際的な学術誌へのAPC支援」による支援を受けています。





◆詳しい研究内容について

がん免疫療法使用中に隠れていたリンパ腫が見つかる場合がある

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260518-1.pdf

◆参 考

・岡山大学未来医療創発研究所

https://emin.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域 腫瘍微小環境学分野

https://www.cc.okayama-u.ac.jp/tme/index.html

・岡山大学病院 血液・腫瘍・呼吸器・アレルギー内科

http://ninai.med.okayama-u.ac.jp/

◆参考情報

・【岡山大学】冨樫庸介教授が「第22回日本学術振興会賞」ならびに「日本学士院学術奨励賞授賞式」に出席

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003884.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（医）の冨樫庸介教授が「第22回（令和7年度）日本学士院学術奨励賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003723.000072793.html

・【岡山大学】冨樫庸介教授（医）が「第22回日本学術振興会賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003653.000072793.html

・【岡山大学】冨樫庸介教授（医）が「日本医師会医学研究奨励賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003569.000072793.html

・【岡山大学】冨樫庸介教授（医）が第7回日本医療研究開発大賞「日本医療研究開発機構（AMED）理事長賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002884.000072793.html

・【岡山大学】がん細胞が自らの異常なミトコンドリアで免疫系を乗っ取り、生き残りをはかっている

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002882.000072793.html



◆本件お問い合わせ先

＜研究に関するお問い合わせ＞

岡山大学未来医療創発研究所 教授

岡山大学病院 呼吸器内科 教授

冨樫庸介

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7390

FAX：086-235-7392

https://www.cc.okayama-u.ac.jp/tme/index.html

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1544.html

大阪公立大学大学院 医学研究科 血液腫瘍制御学 講師 長崎譲慈



九州大学病院がんセンター 助教 二宮利文



愛媛県立中央病院 呼吸器内科 呼吸器内科部長 勝田知也

＜広報に関するお問い合わせ＞

岡山大学 総務部 広報課

E-mail：www-adm◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています



九州大学病院 総務課 企画広報室

TEL：092-642-5205



愛媛県立中央病院

E-mail：chuo-byoin◎pref.ehime.lg.jp

※@を◎に置き換えています

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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