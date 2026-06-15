【岡山大学】害虫もカフェインを飲むと死ぬ～貯穀を害する甲虫に与える影響を解明～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 15日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

＜発表のポイント＞

- 近年、環境負荷を低減しつつ効果的に害虫被害を抑える技術の開発が求められています。昨年、私たちは植物由来の天然成分である高濃度のカフェインを飲むとハエが死ぬことを発見しました。しかし他の分類群の害虫にも効果があるかはわかっていませんでした。- 本研究では、貯穀害虫であるコクヌストモドキを対象に、カフェインが生活史形質に及ぼす影響を詳細に検討しました。成虫および幼虫に対し、カフェインを含む餌や溶液を用いて曝露実験を行い、寿命、発育速度、蛹化率、体サイズ、摂食量などの指標を測定しました。- その結果、高濃度のカフェイン（1%以上）は、雌雄ともに寿命を有意に短縮し、発育の遅延や蛹数の減少、体サイズの縮小を引き起こしました。一方、低濃度（0.01%）では蛹数の増加が認められたものの、個体サイズの縮小など、子孫の質の低下が確認されました。- 結果はカフェインがコクヌストモドキの成長や繁殖に対して負の影響を及ぼし、天然由来の殺虫成分としての有効性を示唆しており、害虫管理の新たな手段としての応用が期待されます。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の大学院環境生命自然科学研究科博士課程3年（国費留学生）のShine Shane Naing（ミャンマー）と岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域の宮竹貴久教授らは、穀類などの害虫であるコクヌストモドキ（コウチュウ目）を材料として、カフェインを砂糖水に混ぜて飲ませ、寿命、発育速度、蛹化率、体サイズ、摂食量などへの影響を調べました。その結果、カフェインにはコクヌストモドキの成長や繁殖に対して負の影響を及ぼす効果のあることがわかり、天然由来の殺虫成分としての有効性が示唆されました。



またカフェインの過剰摂取はヒトにも有害な影響のあることがわかっていますが、昆虫にも過剰摂取は致命的であることが明らかとなり、基礎と応用でさらなる研究が必要であることがわかりました。

この研究成果は、2026年5月12日午前0時（日本時間）、Springerの日本応用動物昆虫学会誌「Applied Entomology and Zoology」にオンライン掲載されました。

図. 濃度を変えたカフェインを飲ませたコクヌストモドキ成虫（右上写真）の寿命（左）と蛹化できた数（右下図）。

◆宮竹貴久教授からのひとこと

高濃度のカフェインには昆虫に対して殺虫効果があり、今回の研究では甲虫の仲間の害虫に対しても、発育を遅らせるなど害虫の質の低下も引き起こすことがわかりました。今後、わが国に侵入した外来種のアリ類などにも、砂糖と混ぜて餌にするなど、他の分類群の害虫駆除に役立つかも知れません。

◆論文情報

論文名：Effect of caffeine on life-history traits on the red flour beetle, Tribolium castaneum (Coleoptera: Tenebrionidae)

邦題名「カフェインがコクヌストモドキの生活史形質に及ぼす影響について」

掲載誌：Applied Entomology and Zoology (Springer)

著者：Shine Shane Naing, Teruhisa Matsuura, Takahisa Miyatake

DOI：10.1007/s13355-026-00972-w

URL：https://link.springer.com/article/10.1007/s13355-026-00972-w

◆研究資金

本研究はJICA-国際協力機構（ミャンマー国 「農業セクター中核人材育成」）および、MEXT（国費外国人留学生〔特別枠〕）の支援を受けて実施しました。

◆詳しい研究内容について

害虫もカフェインを飲むと死ぬ～貯穀を害する甲虫に与える影響を解明～

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r8/press20260512-1.pdf

◆参 考

・岡山大学 学術研究院 環境生命科学学域 昆虫生態学研究室（宮竹貴久教授）

https://sites.google.com/view/miyatake/home

・岡山大学農学部

https://www.okayama-u.ac.jp/user/agr/index.html

◆参考情報1

・“動かない”進化の代償？～死んだふりをする甲虫が示すパーキンソン病との共通点～〔岡山大学, 東京情報大学, 東京農業大学, 玉川大学〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003951.000072793.html

・【岡山大学】生き急ぐか？ ゆっくり生きるか？～特殊害虫ミバエで実証した生物の分布を変える生き方の速さ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003446.000072793.html

・昆虫の細菌感染密度に季節性 世界に先駆けて発見

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id459.html

・“逃げるは恥”ではない!? 戦闘で負けた後に4日間逃げ続ける昆虫について動物の行動様式の進化を数理モデルで解析

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id437.html

・LEDと性フェロモンを用いた環境・生産に負荷の少ない新型の害虫誘殺トラップを開発

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id419.html

・ウォーキング・ブームが少子化を招く？～昆虫からの示唆～

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id561.html

・死んだふりを制御する遺伝子群を世界に先駆けて発見！～ファーブルも注目した死にまねの仕組みを解明～

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id669.html

・歩かない虫のオスは、より多くの子の父となる！～より歩かないオスのほうがメスをめぐる競争に勝つ～

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id638.html

・大きな大顎を持つオスは死んだふりをしやすい？甲虫を用いた検証により世界で初めて明らかに

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id802.html

・コーヒーは虫のオスにとって精力剤なのか～カフェインを飲んだオスは、求愛にせっかちになる！～

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id774.html

・体内時計のリズムの振幅は北に行くほど小さくなる！昆虫を使った実証で発見

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id806.html

・世界初！ 天敵から逃れる戦略を制御するゲノムの特徴を解明 ～死んだふりを操る遺伝子の全貌を突き止めた～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000337.000072793.html

・食われる側も工夫する：異なる天敵には違う捕食回避戦略を使う甲虫～フリーズか、それとも死を装うのか？～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000497.000072793.html

・虫の求愛にもご当地の流儀があった！～婚姻贈呈に見られた地域差～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000721.000072793.html

・死んだふりに見られた緯度クライン ～北の虫は死んだふりをよく行う～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001335.000072793.html

・いつ、死んだふりから目覚めるべきか ～覚醒を早める集合フェロモンの存在を世界に先駆けて発見！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001663.000072793.html

・サツマイモの大害虫イモゾウムシはイモ苗のある場所に固執する ～環境にやさしい害虫根絶に役立つ世界初の発見！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002023.000072793.html

・死んだふりしている場合じゃない！～オスは異性のフェロモンにより死んだふりから覚醒する事を世界で初めて発見！～〔琉球大学、岡山大学〕

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002262.000072793.html

・雄間闘争で脚を噛まれて負けた甲虫のオスは、交尾のときに踏ん張れない～ライバルに脚を噛まれたオスは残せる子の数が減る！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002371.000072793.html

・カフェインの殺虫効果を実証～飲んだ昆虫は死ぬ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002929.000072793.html

・闘争の代償は精子の量～負けても戦いすぎてもオスはメスに精子を渡せなくなる～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003200.000072793.html

・捕食者との同居は死んだふりを長くする～5世代で見られた迅速な進化反応～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003263.000072793.html

・【岡山大学】“死んだふり”研究の集大成となる英文書籍を刊行-世界初、死んだふり行動を体系的にまとめた決定版-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003803.000072793.html

◆参考情報2

・岡山大学広報「いちょう並木」 Vol.107を発行～ファーブルを超えて 世紀の発見を生む「昆虫博士」～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002742.000072793.html

・【岡山大学】宮竹貴久教授が「2025年度日本農学賞・読売農学賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003048.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 環境生命自然科学学域（農） 教授 宮竹貴久

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL：086-251-8339

FAX：086-251-8388

https://sites.google.com/view/miyatake/home

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1543.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

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下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

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※ ◎を@に置き換えて下さい

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