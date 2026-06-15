【岡山大学】経済産業省「AKATSUKIプロジェクト」に採択～中四国の若手テック人材育成と社会実装を推進～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 15日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、本学が連携先として参画するGOB株式会社のプロジェクト「中四国テックゲートウェイ」が経済産業省の令和7年度地方の若手人材発掘育成支援事業費補助金「AKATSUKIプロジェクト」に採択されました。



「AKATSUKIプロジェクト」は、優れたアイデアや技術力を持つ若手人材を発掘・育成し、PM（プロジェクトマネージャー）による伴走支援を通じて、社会実装につなげる事業です。



本学とGOB株式会社が共同で推進する「中四国テックゲートウェイ」では、「Break the Bias」をコンセプトに、中四国地域の大学生、大学院生、高等専門学校生を対象として、地域企業の個別課題を産業全体の共通課題として捉え直し、AI、ロボティクス、IoT、データ解析などの技術を活用した社会実装を目指します。採択者は、本学学術研究院環境生命自然科学学域の松田裕貴講師（統括PM）、小寺雄太准教授（PM）らの伴走支援を受けながら、研究開発からプロトタイプ開発、PoC（概念実証・現場検証）、事業モデル設計までを一気通貫で経験します。



本事業では、本学が参画するPSI（Peace & Science Innovation Ecosystem）、OI-Start（おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム）などと連携し、若手人材の発掘、企業課題の収集、実証機会の創出を進めます。あわせて、本学が取り組む「おかやまテックガレージ」とも連携し、学生の技術的関心や独創的な発想を起点としたプロダクト開発を、産業課題の解決や社会実装へとつなげていきます。こうした取り組みは、J-PEAKSで本学が育成を目指す、知を社会課題の解決や価値創出へと結び付ける「ナレッジワーカー」の育成にもつながるものです。



今後は、2026年7月から2027年1月までの育成期間中に10件のプロジェクトを採択し、全てのプロジェクトにおいて産業現場でのPoC実施を目指します。補助期間終了後も、地域企業の参画や「おかやまテックガレージ」などの既存基盤を生かしながら、若手人材の育成と社会実装を継続する地域共創型イノベーション拠点の形成につなげていきます。

引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とGOB株式会社の取り組みと挑戦にご期待ください。

本件は、2026年6月11日に公開されました。

◆参 考

・令和7年度地方の若手人材発掘育成支援事業費補助金「AKATSUKIプロジェクト」

https://mitouteki.jp/

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学「おかやまテックガレージ」

https://venture.okayama-u.ac.jp/tec-garage/

・おかやまデジタルイノベーション創出プラットフォーム（OI-Start）

https://oistart.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

・GOB株式会社

https://gob-ip.net/

・中四国テックゲートウェイ

https://gob-ip.net/chushikokutechgateway

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL: 086-251-8918

E-mail：co-creation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15346.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

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岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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https://sxplatform.jp/

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)