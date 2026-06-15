【岡山大学】DXハイスクール　岡山県立笠岡高等学校でAI・3Dプリンター探究支援実習を実施～前年度プログラムを進化し、自律的なデジタル活用による探究活動を支援～

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 15日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2026年6月2日、岡山県立笠岡高等学校（笠岡市）の「総合的な探究の時間ACT」において、同校の2年生約145人を対象とした探究活動のテーマ支援に加え、「生成AI講座」および「3Dプリンター活用実習」を開催しました。同校の「高等学校DX加速化推進事業（DXハイスクール）」活動を支援する高大連携事業として2023年から継続しているもので、昨年度に開始した学生主体の伴走支援を、本年度はさらにアップグレードして実施しました。



当日は実施を心待ちにしていた生徒たちの熱意に応える形で、台風の接近による悪天候を乗り越え無事にプログラムが幕を開けました。



今回の支援には、公認学生団体DS（データサイエンス）部の高校支援代表を務める前田緑仁さん（経済学部4年）や、本学発ベンチャーの株式会社MOSAdemy代表の清水優椰さん（大学院環境生命自然科学研究科博士後期課程3年）ら学生・大学院生チームが講師を務めました。

さらに今回は非常に心強いサポーター（TA）として、同校出身の本学現役学生が同行しました。久しぶりに訪れた母校で本学チームに自ら複雑な校内の案内役を買って出ながら、後輩である生徒たちとの架け橋となり、大学での最先端の学びや高校時代の探究活動の経験を交えて親身に語りかけるなど、温かい交流が生まれました。



今年度は、探究活動をより実践的に進めるための技術習得に焦点を当て、プログラムを大きく進化させました。生成AI講座では、ハルシネーション（うその回答）の仕組みを確率的予測モデルの数理的な観点から分かりやすく解説した上で、特定のカフェの売上データを用いて、ファクト（事実）に基づく分析が可能な「NotebookLM」の実習を新たに導入。生徒たちは個人端末を駆使してデータ分析に挑戦しました。



一方、3Dプリンター実習では、直感的な操作が可能な3D CADソフトウェア「Tinker CAD」を用いたモデリングに加え、自分たちの頭の中にあるアイデアを迅速に物理的な形にする「ラピッドプロトタイピング」の実習を展開。3Dプリンターを自在に動かしながら、ものづくりを通じて課題を解決する一連のエンジニアリングプロセスを体験しました。



同校の教諭からは「生徒がAIを楽しそうに活用している姿や、3Dプリンターを興味津々にのぞき込む姿が印象的でした。悪天候のなか無事に来ていただき、岡山大学の頼もしい学生たちが専門的にサポートしてくれたおかげで、探究活動の質が格段に向上しました」と、昨年度に引き続き極めて高い評価を受けました。



岡山大学は今後も、県下のDXハイスクールをはじめとする高校での自主的な学びを積極的に伴走支援していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

生成AIの仕組みとデータサイエンスの基礎を分かりやすく解説する前田さん（右奥）

NotebookLMを活用し、手元の売上データから顧客ニーズの分析に真剣に挑む笠岡高校の生徒たち

3Dプリンターの基本構造について指導する清水代表（中央）

本学の学生サポーターが持ち込んだ3Dプリンターでの作製物に興味津々の生徒たち

◆参 考

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学データサイエンス部（DS部）

https://okadai-dsc.studio.site/

・株式会社MOSAdemy

https://mosa-robo.com/

・岡山県立笠岡高等学校

https://www.kasaoka.okayama-c.ed.jp/wp/

◆参考情報

・【岡山大学】倉敷青陵高校で今年度初回の探究活動支援を実施-生徒の主体的な学びを後押し、「DXハイスクール」支援を展開-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000004075.000072793.html

・【岡山大学】DXハイスクール 岡山学芸館高等学校で教員対象の「生成AIセミナー」を実施 ～各校の課題に応じたDX支援プログラムを展開～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003999.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学生が関西高等学校で出前授業を実施～生成AIを活用した英語スピーチ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003793.000072793.html

・【岡山大学】“総合的な探究の時間”で高校生の主体的な学びを後押し～岡山県立笠岡高等学校のDXハイスクールを岡山大学生と共に強力支援～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003323.000072793.html

・【岡山大学】“探究”のバトン、つなぐ4年目～岡山大学生が倉敷青陵高校の総合的な探究の時間を支援～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003310.000072793.html

・【岡山大学】学生発の新規開発教材で次々と生まれる創意工夫～岡山芳泉高等学校でDXハイスクール支援の「植物系DXセンシング講座」を開催～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003304.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学生とともに“センサーで動くごみ箱”製作に挑戦～関西高等学校でDXハイスクール支援の出前授業を実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003284.000072793.html

・【岡山大学】高梁川流域にもDXハイスクール支援を拡大～岡山県立高梁高等学校で生成AIセミナーを実施～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003253.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学学生が3Dプリンター活用セミナーを実施～岡山県立岡山芳泉高校のDXハイスクール活動を支援～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003223.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学データサイエンス部（DS部）学生高校生向け生成AIセミナーを実施～岡山学芸館高校のDXハイスクール活動を支援～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003190.000072793.html

・【岡山大学】学生と岡山朝日高校生の対話トライアル-DXハイスクール活動を支援-

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003147.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究・イノベーション共創機構 研究企画戦略室 佐藤浩哉

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

E-mail：sato.hiroya◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15419.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

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