オンライン寄せ書きBOOKサービス『スゴヨセ』　法人向け新サービス『スゴヨセBiz』を正式提供開始

株式会社iUM

株式会社iUM（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤川大詩）が運営するオンライン寄せ書きBOOKサービス『スゴヨセ』は、永年勤続表彰や入社歓迎（ウェルカム）など、社員の節目に合わせて部署や拠点を超えて集まった仲間の想いを一冊にする法人向けソーシャルレコグニション施策『スゴヨセBiz』を、2026年6月15日（月）より正式提供開始いたします。

永年勤続表彰向けメッセージブックのイメージ。仲間からの感謝や称賛の言葉を一冊にまとめ、社員の節目に届けます。

すでに永年勤続表彰ブックやウェルカムブックなどで、企業からのお問い合わせをきっかけとした活用実績があり、東証プライム上場企業での1社150冊超の導入実績や、リピート利用が決定している企業もあります。

こうした実績を踏まえ、『スゴヨセBiz』を正式提供開始するとともに、2026年6月17日(水)から19日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「総務・人事・経理Week」内の「福利厚生の新ジャンル発掘ひろば」に出展いたします。当日は、永年勤続表彰ブック、ウェルカムブックのサンプル展示を予定しています。

■ 『スゴヨセBiz』正式提供開始の背景

永年勤続表彰や入社歓迎は、社員が会社との関係性を感じ直す重要な節目です。一方で、従来の記念品や歓迎施策は、会社から社員への一方向の体験になりやすく、感謝や歓迎の気持ちが形式的に見えてしまう、表彰や歓迎の記憶がその場限りになりやすいといった課題がありました。

近年、人的資本経営やエンゲージメント向上への関心が高まる中で、社員同士が互いの貢献や存在を認め合う「ソーシャルレコグニション」が、組織文化の醸成や定着支援につながる施策として注目されています。

『スゴヨセBiz』は、こうした社員同士の承認・称賛を、節目に合わせて一冊のブックとして届けることで、受け取る社員にも、メッセージを贈る社員にも価値が生まれる表彰・歓迎体験へ変えることを支援します。

■ 正式提供にあわせ、用途別オリジナルフォーマットを開発

今回の正式提供にあわせ、『スゴヨセBiz』では、永年勤続表彰ブックとウェルカムブックそれぞれの目的に合わせた法人向けオリジナルフォーマットを開発しました。

個人向けの通常スゴヨセとは異なり、法人での表彰・歓迎シーンに合わせて、メッセージ入力、質問項目、メッセージ枠などを再設計。永年勤続表彰では、上司・同僚・後輩からの感謝や称賛が伝わりやすい構成に。ウェルカムブックでは、新しく加わる社員がチームの顔・名前・人柄を理解しやすい構成にすることで、それぞれの目的に沿ったエンゲージメント体験を届けられる仕様となっています。

■ 『スゴヨセBiz』の主な活用シーン

永年勤続ブック（イメージ）

永年勤続表彰や入社歓迎を中心に、社員の節目や組織内イベントに合わせて活用できます。

永年勤続表彰

5年、10年、20年などの節目を迎える社員に、上司・同僚・後輩からの感謝や称賛のメッセージを一冊にして届けます。近年では、スタートアップや成長企業を中心に、早期離職の防止や定着支援を目的として、3年・5年といった比較的短い勤続節目を称える表彰施策も広がりつつあります。社員の貢献を可視化し、受け取る社員の貢献実感を高めるだけでなく、メッセージを贈る社員にとっても称賛文化や組織の歩みを再認識する機会をつくります。

ウェルカムブック

新卒・中途入社、異動・転属、チーム合流など、新しく組織に加わる社員に、チームメンバーの顔・名前・自己紹介・歓迎メッセージを一冊にして届けます。入社・異動初日の不安を和らげ、組織社会化を促進することで、早期離職の防止や実務への早期適応を支援します。

その他の社内イベント

研修修了、プロジェクト完了、社内アワード、会社周年など、社員同士の言葉を形に残したいさまざまな場面で活用できます。節目ごとの貢献や学び、チームで積み重ねた経験を一冊にまとめることで、組織文化の可視化や関係性の強化につながるエンゲージメント体験をつくります。

■ すでに活用実績あり。永年勤続表彰・入社歓迎で手応え

【事例１】東証スタンダードに上場 ：133名の永年勤続表彰に導入

創業50周年を機に永年勤続表彰の対象者が増え、従来の手作業によるメッセージ収集・編集では、事務・人事の運用負担が大きくなっていました。

そこで当社スタッフが伴走しながら、スマートフォンからメッセージを収集し、式典に合わせ133名の表彰対象社員に向けたメッセージブックを制作。延べ約4,655名が感謝や称賛を言葉にする機会となりました。

式典当日には、その場でブックを読み込む社員の姿も見られ、経営層からも完成度を評価いただきました。人事担当者からは「人事の私が、一番幸せな気持ちになったかもしれません」という声も寄せられています。

【事例２】クリエイティブ企業：中途社員向けのウェルカムブックとして活用

中途メンバーの入社初日に、既存メンバー約50名の顔写真・自己紹介・歓迎メッセージをまとめたウェルカムブックを手渡しています。

受け取った社員18名へのアンケートでは、83%が「人を大切にしている会社だと実感できた」、72%が「会ったことのないメンバーの顔と名前がわかって安心した」、61%が「今でもたまに読み返している」と回答。

ウェルカムブックは、入社初日を手続きや説明だけで終わらせず、チームの顔と想いに触れる受け入れ体験として活用されています。

■ 6月17日開幕の「第13回 福利厚生 EXPO【東京】」でサンプルブックを展示

※実名での導入事例・詳細は、スゴヨセBizサービスサイトにてご覧いただけます。

『スゴヨセBiz』は、2026年6月17日(水)から19日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「総務・人事・経理Week 2026 東京展【6月】」内の「福利厚生の新ジャンル発掘ひろば」に出展いたします。

会場では、永年勤続表彰向けの「全社横断版」「支店・拠点単位版」、入社歓迎向けの「ウェルカムブック」など、法人向けサンプルブックを実際に手に取ってご覧いただけます。

■ 代表コメント

株式会社iUM 代表取締役 藤川大詩

AIが当たり前になり、あらゆることが効率化されていく時代です。それでも、人と人のつながりや、共に過ごした時間の記憶は生成できません。

永年勤続表彰や入社歓迎は、社員が会社との関係性を感じ直す大切な節目です。ただ、記念品を渡すだけ、手続きだけで終わってしまうと、そこにあるはずの感謝や歓迎の温度が届ききらないことがあります。

スゴヨセBizでは、仲間の言葉を手触り感のある一冊にして届けることで、受け取る社員にも、メッセージを贈る社員にも価値が生まれ、“心の温度”を上げる表彰・歓迎体験をつくっていきます。

■ 『スゴヨセBiz』とは

スゴヨセBizは、社員のメッセージをオンラインで集め、高品質なハードカバーブックとして届ける法人向けソーシャルレコグニション施策です。人的資本経営の推進において重視される、社員同士の関係性、承認・称賛、組織文化づくりを、エンゲージメント体験として設計できます。

永年勤続表彰、入社歓迎、異動・転属、研修修了、プロジェクト完了、会社周年など、社員の節目に合わせて、企業ごとの文化や運用に合わせた一冊を制作できます。メッセージ収集URLの発行、募集範囲の設計、制作サポート、製本・納品まで、必要に応じて伴走します。

サービスサイト：https://biz.sugoyose.jp