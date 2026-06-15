ChatGPT等のAI検索に自社サイトを引用させる「LLMO（AIO）対策」を網羅。ゼロクリック時代に必携の一冊『今すぐできるLLMO・AIO［AI最適化］実践テクニック100』が、6月29日に発売。

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株式会社秀和システム新社


「ChatGPTにおすすめされたから！」



ネット検索をいっさい使わず、AIに聞いて、AIにおすすめされた店やクリニックに行く。もはや多くの人がこんな行動をする「ゼロクリック時代」になってきています。


ネット検索では検索結果の2ページ目ほどまでWebサイトを見たりもしますが、AI検索では何も指定しないと1～3件ほどしか表示しません。ユーザーはAIに表示されないWebサイトはまったく見ない。今後は「AIに認められないWebサイトは、存在しないのと同じ」というわけです。



そんな時代に、あなたのWebサイトが「AIに認められる」存在になり、多くのお客様に選ばれるためにはどうすればいいのでしょうか？


その答えが「LLMO」または「AIO」と呼ばれる、AI最適化対策です。



本書の著者はWebコンサルタントとして約100社のWebサイトを管理しており、その中で、何をすればAIに引用されるのか調べ、実際の対応を行ってきました。その経験から、AI最適化対策のために今すぐできる具体的対策を100のトピックにまとめたのが本書です。


Web技術者・担当者はもちろん、起業家や経営者の一般の方にも、AI検索対策を理解して実際の対策ができる、ゼロクリック時代に必携の一冊です。


【本書の内容】

序章　AIに認められるWebサイトとは?


第1章　AIクローラーに読み取らせる「技術対応」のテクニック


第2章　AI・ユーザー両方から好かれる「ページ設計」のテクニック


第3章　AIにも見込客にもアピールする「トップページ」のテクニック


第4章　AI時代の信頼性を重視した「会社案内」のテクニック


第5章　AIに実績を評価させお客様の声を読ませる「実績」「お客様の声」のテクニック


第6章　AI対応の掲載内容で集客を狙う「商品サービス案内」のテクニック


第7章　AI時代にさらに重要視するべき「FAQ」のテクニック


第8章　AIに評価される更新コンテンツを作る「ニュース」「ブログ」のテクニック


第9章　LLMO対策として間接的だけど大事な「お問い合わせ」のテクニック


第10章　AIに選ばれ続けるサイトの「メンテナンス」のテクニック


【著者プロフィール】

芝田弘美（しばた・ひろみ）


◎プリズムゲート株式会社 代表取締役。Web業界歴30年、累計1,000社以上のコーポレートサイト制作・運営に携わる。


◎「現場を知るWebコンサルタント」として、現在も約100社のWebサイト運営を支援。AIがどのサイトを引用するかを日々検証し、実証データに基づいたLLMO対策のノウハウを届けている。


◎著書に『士業のためのホームページのつくりかた』（中央経済社）、『儲かる会社はホームページが9割!』『ホームページ集客大全100』『はじめてのWebライティング大全100』（自由国民社）。




■書籍概要


書名　今すぐできるLLMO・AIO［AI最適化］実践テクニック100


著者　芝田弘美


定価　2420円（税込）


発売日　2026年6月29日


Amazon　https://www.amazon.co.jp/dp/4798077038/


楽天ブックス　https://books.rakuten.co.jp/rb/18635664/


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