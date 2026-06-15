ChatGPT等のAI検索に自社サイトを引用させる「LLMO（AIO）対策」を網羅。ゼロクリック時代に必携の一冊『今すぐできるLLMO・AIO［AI最適化］実践テクニック100』が、6月29日に発売。

株式会社秀和システム新社

「ChatGPTにおすすめされたから！」

ネット検索をいっさい使わず、AIに聞いて、AIにおすすめされた店やクリニックに行く。もはや多くの人がこんな行動をする「ゼロクリック時代」になってきています。

ネット検索では検索結果の2ページ目ほどまでWebサイトを見たりもしますが、AI検索では何も指定しないと1～3件ほどしか表示しません。ユーザーはAIに表示されないWebサイトはまったく見ない。今後は「AIに認められないWebサイトは、存在しないのと同じ」というわけです。

そんな時代に、あなたのWebサイトが「AIに認められる」存在になり、多くのお客様に選ばれるためにはどうすればいいのでしょうか？

その答えが「LLMO」または「AIO」と呼ばれる、AI最適化対策です。

本書の著者はWebコンサルタントとして約100社のWebサイトを管理しており、その中で、何をすればAIに引用されるのか調べ、実際の対応を行ってきました。その経験から、AI最適化対策のために今すぐできる具体的対策を100のトピックにまとめたのが本書です。

Web技術者・担当者はもちろん、起業家や経営者の一般の方にも、AI検索対策を理解して実際の対策ができる、ゼロクリック時代に必携の一冊です。

【本書の内容】

序章 AIに認められるWebサイトとは?

第1章 AIクローラーに読み取らせる「技術対応」のテクニック

第2章 AI・ユーザー両方から好かれる「ページ設計」のテクニック

第3章 AIにも見込客にもアピールする「トップページ」のテクニック

第4章 AI時代の信頼性を重視した「会社案内」のテクニック

第5章 AIに実績を評価させお客様の声を読ませる「実績」「お客様の声」のテクニック

第6章 AI対応の掲載内容で集客を狙う「商品サービス案内」のテクニック

第7章 AI時代にさらに重要視するべき「FAQ」のテクニック

第8章 AIに評価される更新コンテンツを作る「ニュース」「ブログ」のテクニック

第9章 LLMO対策として間接的だけど大事な「お問い合わせ」のテクニック

第10章 AIに選ばれ続けるサイトの「メンテナンス」のテクニック

【著者プロフィール】

芝田弘美（しばた・ひろみ）

◎プリズムゲート株式会社 代表取締役。Web業界歴30年、累計1,000社以上のコーポレートサイト制作・運営に携わる。

◎「現場を知るWebコンサルタント」として、現在も約100社のWebサイト運営を支援。AIがどのサイトを引用するかを日々検証し、実証データに基づいたLLMO対策のノウハウを届けている。

◎著書に『士業のためのホームページのつくりかた』（中央経済社）、『儲かる会社はホームページが9割!』『ホームページ集客大全100』『はじめてのWebライティング大全100』（自由国民社）。

■書籍概要

書名 今すぐできるLLMO・AIO［AI最適化］実践テクニック100

著者 芝田弘美

定価 2420円（税込）

発売日 2026年6月29日

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4798077038/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18635664/

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