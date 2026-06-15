【日野市限定】6月限定キャンペーン｜使わなくなったキャンプ飯グッズ回収キャンペーン｜メスティン・バーナー・調理器具も対象｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

日野市は、多摩川と浅川が流れ、河川敷や自然が身近な多摩エリアで、休日にアウトドアやキャンプを楽しむ住まいが多い街です。そんな日野市で、「ブームのときに買い揃えたキャンプ飯グッズが、使わないまま物置やクローゼットに眠っている」という声を多くいただきます。

メスティンやシングルバーナー、クッカーセットや調理器具、アウトドアテーブルや保冷バッグ――アウトドア料理のために集めたキャンプ飯グッズが、物置・押入れ・ベランダ収納を長期間占有していませんか？

キャンプ飯グッズは、金属や樹脂が混在するうえ、ガス缶やバーナーなど扱いに注意が必要なものもあり、何ゴミとして出せばよいか分かりにくいものです。クーラーボックスやテーブルのようにかさばるものも多く、結局そのまま、というケースも少なくありません。

6月は梅雨でアウトドアの出番が減り、物置やクローゼットを見直したくなる時期。夏のレジャーシーズンを前に道具を整理したいというタイミングでもあります。「キャンプ用品 処分」「メスティン 処分」「アウトドア 不用品回収」「日野市 不用品回収」という需要が高まるこの時期に、まるっと本舗が対応します。

不用品回収サービスのまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）は、日野市限定で「使わなくなったキャンプ飯グッズ」まとめて回収キャンペーンを実施します。

メスティン・バーナー・調理器具など、使わなくなったキャンプ飯グッズを含む回収で、6月はパック利用時に合計金額から最大1,000円割引。

使わなくなったキャンプ飯グッズをまとめて引き取り、物置やクローゼットのスペースを取り戻すきっかけを提供するキャンペーンです。

背景と目的

日野市は、多摩川・浅川の河川敷や緑地が身近で、新選組のふるさととしても知られる多摩エリアの住宅都市です。戸建てに加え、多摩平・旭が丘などの団地・集合住宅も多く、アウトドア用品やキャンプ飯グッズが家庭に蓄積しやすい街でもあります。

特に

・ブームのときに買い揃えたメスティン・クッカー・調理器具

・シングルバーナー・ガスバーナー・卓上コンロなどの加熱器具

・アウトドアテーブル・チェア・保冷バッグ・クーラーボックス

は、出番が減ると物置・押入れ・ベランダ収納・団地の限られた収納を長期間占有し続けます。

6月の梅雨どきは、アウトドアの予定が減り、道具まわりの片付けが進むタイミング。夏のキャンプシーズンを前に道具を見直したい方も増えます。使わなくなったキャンプ飯グッズをまとめて手放し、収納をすっきり整えたいというニーズが高まる時期に合わせて、今回のキャンペーンを企画しました。リユース・リサイクルにも配慮して回収します。

キャンペーン概要

キャンペーン名：使わなくなったキャンプ飯グッズまとめて回収キャンペーン（日野市限定）

実施期間：2026年6月1日～2026年6月30日

対象条件：定額パックプランをご利用のお客様

割引内容：対象品を含む回収で最大1,000円割引

対象例

・メスティン・飯盒・クッカーセット・スキレット・ホットサンドメーカーなど調理器具

・シングルバーナー・ガスバーナー・卓上コンロ・焚き火台・BBQグリルなど加熱器具

・アウトドアテーブル・チェア・ラックなどのサイトギア

・クーラーボックス・保冷バッグ・ウォータージャグ・食器・カトラリーなど

・収納ケース・コンテナ・テント・タープなどキャンプ用品全般

備考（合言葉）：事前見積もり時に日野市キャンペーンとお伝えください。なお、ガス缶や燃料は中身を使い切った状態でお願いします。中身が残ったガス缶・燃料・スプレー缶などは、安全のため状態を確認のうえ対応します。

キャンペーン対応エリア（日野市全域）

日野市全域にて、キャンプ飯グッズ・アウトドア用品の出張回収に対応しています。

【日野・中心エリア】

日野・多摩平・神明・万願寺など

→ 団地や戸建てのキャンプ飯グッズ・アウトドア用品の整理相談が増えています。

【高幡不動・南平エリア】

高幡不動・南平・三沢・百草など

→ 戸建ての物置・ベランダ収納の道具の回収相談が増加中。

【平山・旭が丘エリア】

平山城址公園・程久保・東豊田・旭が丘など

→ 集合住宅・団地の限られた収納からの回収にも対応しています。

※上記以外も日野市全域で対応可能です。日野市・多摩エリアで「不用品回収」「キャンプ用品 処分」をお探しの方はお気軽にご相談ください。

キャンプ飯グッズの片付けでよくあるお悩み

・ブームのときに買ったメスティンやクッカーが使わないまま眠っている

・シングルバーナーやガス缶の処分の仕方が分からない

・クーラーボックスやアウトドアテーブルが大きくて場所を取る

・団地や集合住宅の限られた収納をキャンプ用品が占有している

・キャンプ飯グッズは金属や樹脂が混在していて、何ゴミか分からない

・使い切っていないガス缶や燃料がそのまま残っていて不安

・道具を一式まとめて手放して買い替えたい

・キャンプ用品以外の不用品もまとめて回収してほしい

キャンプ飯グッズでよく出る不用品例

メスティン・クッカー・調理器具

バーナー・加熱器具

クーラーボックス・保冷グッズ

テーブル・チェアなどサイトギア

食器・カトラリー・収納

回収品目の詳細例

メスティン・クッカー・調理器具

メスティン・飯盒・クッカーセット・スキレット・ダッチオーブン・ホットサンドメーカー・鉄板 など

バーナー・加熱器具

シングルバーナー・ガスバーナー・卓上コンロ・焚き火台・BBQグリル・五徳・トング など（ガス缶・燃料は中身を使い切った状態でお願いします）

クーラーボックス・保冷グッズ

クーラーボックス・保冷バッグ・ソフトクーラー・ウォータージャグ・保冷剤 など

テーブル・チェアなどサイトギア

アウトドアテーブル・折りたたみチェア・ラック・ランタンスタンド・タープ・テント など

食器・カトラリー・収納

シェラカップ・メラミン食器・カトラリーセット・まな板・収納コンテナ・ギアケース など

※LEDランタンやモバイルバッテリーなど電池内蔵のアイテムは、安全のため状態を確認のうえ対応します。膨張・発熱したバッテリーのご相談も承っています。

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

・ブームのときに買い揃えたキャンプ飯グッズを整理したいご家庭

・使わなくなったメスティン・バーナー・クッカーを手放したい方

・クーラーボックスやアウトドアテーブルを処分したい方

・団地・集合住宅の限られた収納を片付けたい方

・引越し・買い替えでキャンプ用品を入れ替えたい方

・ガス缶や燃料の残った道具の扱いに困っている方

・日野市・多摩エリアで不用品回収を探している方

・キャンプ用品以外の不用品もまとめて回収してほしい方

LINEで簡単見積もり！

まるっと本舗ではLINEから写真を送るだけで見積もり相談が可能です。

クーラーボックスやアウトドアテーブルなど、大きくても、物置や押入れ・ベランダ収納の様子を写真に撮って送るだけで、そのまま見積もり対応が可能です。

「このバーナーも出せる？」「ガス缶が残っていても大丈夫？」というご相談も、そのままLINEで投げてください。

メッセージに日野市キャンペーン希望の一言を添えてください。見積もりがスムーズになります。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 日野市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/hinoshi/

📰 日野市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/hino-city/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)