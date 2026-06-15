過去10年分の試験問題を徹底集約！ 項目別整理で本試験の8割以上をカバーする『第2種衛生管理者 一問一答 パーフェクト900問 ’26～’27年版』刊行

株式会社秀和システム新社第2種衛生管理者 一問一答 パーフェクト900問 ’26～’27年版

著者：衛生管理者試験対策研究会

定価：1,870円（税込）

発売日：2026年6月22日

ISBN：978-4-7980-7690-4

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年間受験者数4万人を超える人気資格「第2種衛生管理者」の効率的な知識定着をサポートする一問一答集。過去10年・20回分相当の試験問題を条文別・項目別にスッキリ整理し、900問超（5,000枝超）の圧倒的なボリュームで収録しました。重要度に応じた三段階の星マークや最新の「新傾向」アイコンにより、限られた時間の中で無駄なく合格ライン（60点）を突破する力を養う、全受験生必携のスピード対策書です！

＜発行主旨・内容紹介＞

やみくもな過去問暗記は不要。20年の出題分析から生まれた、最も無駄のない一問一答集

第2種衛生管理者試験の合格率は48.7％（令和7年度）であり、一発合格を果たすためには過去問対策が不可欠です。しかし、数年分の過去問を機械的に解くだけでは十分な対策とは言えず、かといって闇雲に問題をこなしても重複が多く、効率的ではありません。

本書は、過去20年以上にわたる出題傾向の分析に基づき、本試験の約80％以上が「ほぼ毎回出題される問題」と「数回おきに出題される問題」で構成されている事実に着目して開発されました。

直近10年（20回分）の公表問題に、独自に収集した非公表問題を加えた900問超（5,000枝超）の設問をベースに、当面出題が予想される全パターンを網羅。その上で、すべての問題を条文別・項目別に分類・整理しています。

最大の特徴は、独自のデータ分析に裏打ちされた学習の効率化システムです。過去6年間の出題頻度に応じて、重要度を三段階（★～★★★）で明示。さらに、「ストレスチェック」や「高年齢労働者」といった最新の「新傾向問題」には専用アイコンを付し、直近2回分（令和8年4月・令和7年10月公表分）の出題実績も一目でわかるよう配置しています。

満点を目指す必要のない本試験において、重要度別の設問を確実に押さえるだけで、余裕を持って合格ラインをクリアできる設計となっています。1日30問ずつ取り組めば、およそ30日間で無理なく全範囲をマスターできる、忙しいビジネスパーソンのための戦略的な一冊です。

＜目次＞

よくわかる衛生管理者試験のしくみ

衛生管理者試験に合格するには！？

第1章 関係法令

第2章 労働衛生

第3章 労働生理

令和8年4月公表問題と解答・解説

衛生管理者試験対策シリーズ