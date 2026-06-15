つなぐ、未来へ。「グランドフェア2026」開催のお知らせ

株式会社ＹＵＡＳＡ

ＹＵＡＳＡグループは、2026年7月から11月にかけて、関東、東北、九州、関西、中部の5会場にて、展示会つなぐ、未来へ。「グランドフェア2026」を開催いたします。

【グランドフェア2026 概要】 ＹＵＡＳＡグループは「つなぐ力で社会の基盤を支え、豊かな、変化に強い未来」の実現を目指しています。本展示会では、このビジョンのもと、「モノづくり」「すまいづくり」「まちづくり」「くらしづくり」各分野において、多様な社会課題を解決するイノベーションをご提案します。

主催：ユアサやまずみ会 協賛：ユアサ炭協会

特設HP （https://grandfair.jp/gf2026/）

公式YOUTUBE （https://www.youtube.com/@grandfair）

公式facebook（https://www.facebook.com/profile.php?id=61576755226138）

【見どころ】

１.300社を超えるメーカーの最新商品・最新技術を一堂に展示。

※出展情報は、特設HPにてご確認ください

２.AIによるおすすめ商品のご提案を行う「AIナビゲーション」を設置。

ご来場者様の業種から市場課題を特定し、課題解決や新しいビジネスのヒントにつながる商品や

ソリューションを全出展商品からご提案いたします。

３.業界を横断した複合展示エリア「テーマゾーン」

「最先端の商品・ソリューションで現場をCHANGE!」をコンセプトに、3つの課題に対する具体的な

解決策を多数展示します。

【セミナーの開催】

開催拠点ごとにテーマを変え実施いたします。（詳細は、今後特設HPにて公開）

【サステナブルな取り組み】

本年も引き続き「環境に配慮したサステナブル展示会」実現のため、LED照明の使用やペーパーレス化による廃棄物の削減、プラスチック製の首下げホルダ、ワッペンの廃止などを実施し、CO2排出量削減を目指します。

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ＹＵＡＳＡ 総合企画部広報グループ TEL: 03-6369-1133 E-mail: souki@yuasa.co.jp