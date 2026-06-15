事業拡大に伴いバックオフィス体制を強化

株式会社AOZORA COMPANY

中古車販売事業および自社ローン事業を展開する株式会社AOZORA COMPANY（本社：新潟県、代表取締役：高橋拓巳）は、事業規模の拡大と顧客サービス品質のさらなる向上を目的として、2026年6月よりバックオフィス組織を再編し、「自社ローン管理課」「売上管理課」「納車管理課」「契約課」の4部署を新設いたしました。

近年、同社では全国への店舗展開とともに、自社ローン利用件数や販売台数が大幅に増加しており、こうした成長に対応するため各業務を専門部署化する運びとなりました。中古車販売業界では、顧客ニーズの多様化や金融サービスの複雑化により、従来の属人的な業務運営では対応が困難になっているのが現状です。今回の組織再編により、業務の標準化と専門性の向上を図り、お客様へのサービス品質向上とコンプライアンス体制の強化、業務効率化を実現いたします。

新設された各部署は、それぞれ専門性を活かした役割を担います。

・自社ローン管理課

自社ローン管理課では、自社ローン契約の管理から入金確認、債権管理、お客様サポートまでを一元的に担当し、健全なローン運営と顧客満足度向上を推進します。

・売上管理課

売上管理課では、店舗ごとの売上管理やデータ分析を行い、経営判断の迅速化と業績向上を支援いたします。

・納車管理課

納車管理課では、販売車両の登録から納車までの進捗管理を一元化し、お客様によりスムーズで安心な納車体験を提供します。

・契約課

契約課では、売買契約書やローン契約書などの契約業務を専門的に管理し、コンプライアンス強化と業務品質向上を図ります。

代表取締役の高橋拓巳氏は「当社は『誰もが安心して車を持てる社会をつくる』という理念のもと事業を展開しております。今回の組織強化は、販売台数の拡大だけでなく、お客様へのサービス品質をさらに高めるための重要な投資です」とコメントしています。同社は今後もバックオフィス体制の強化とデジタル化を推進し、自社ローン事業の拡大、顧客満足度の向上、業務品質の向上を実現してまいります。

【会社概要】

・会社名：株式会社AOZORA COMPANY

・代表者：高橋 拓巳

・資本金：400万円

・所在地：新潟県新潟市西区黒鳥5243-1

・事業内容：中古車販売事業

レンタカー貸出事業

自社ローン（自社割賦販売）

レッカー事業

・公式HP：https://aozoracompany.co.jp/