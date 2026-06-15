【6/16開始】お中元前の夏ギフトにも注目。「山崎」と「モエ・エ・シャンドン ロゼ」を公平な抽選販売で案内｜第36回KOFUKU酒販

宏福商事合同会社

KOFUKU酒販は、2026年6月16日から6月30日まで、第36回プレミアム抽選販売を開催します。対象商品は、山崎、モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアルほかです。抽選日は2026年7月6日予定で、同日より順次発送予定です。

2026年6月16日より「山崎」と「モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル」を対象に、第36回プレミアム抽選販売を開催。

初夏の贈り物や記念日の乾杯、自宅で楽しむ上質なお酒として注目される人気銘柄を、公平な抽選でご案内します。

6月後半は、お中元前のギフト選び、夏のボーナス時期、週末の集まり、記念日需要が重なる時期です。

そのため、特別感のあるウイスキーやシャンパンを探す方が増えやすいタイミングです。

特に「山崎」は、ジャパニーズウイスキーを代表する銘柄として高い知名度を持ち、ギフト用、コレクション用、自宅での特別な一杯として注目されています。

また、「モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル」は、華やかな色合いと上質な味わいで、記念日、パーティー、夏の乾杯シーンに選ばれやすいシャンパンです。

KOFUKU酒販（運営：宏福商事合同会社、所在地：東京都荒川区）は、日頃のご愛顧に感謝し、人気ジャパニーズウイスキーとシャンパンを対象とした「第36回プレミアム抽選販売」を、2026年6月16日（火）より開催いたします。

おかげさまで本企画は36回目を迎えました。

KOFUKU酒販では、希少ウイスキー、シャンパン、ワインなどを対象に、定期的な抽選販売を継続してきました。

今後も、人気のお酒を公平にご案内できる販売機会を提供してまいります。

今回は、国内外で高い人気を誇るジャパニーズウイスキー「山崎」と、華やかなロゼシャンパンとして親しまれる「モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル」をメインラインナップに据えました。

昨今、ジャパニーズウイスキーは国内外で需要が高まり、特に「山崎」シリーズは、贈答用やコレクション用としても人気が続いています。

一方で、ロゼシャンパンは、記念日、ギフト、パーティー需要に加え、夏の食卓を華やかに彩るお酒としても注目されています。

KOFUKU酒販では、免許を保有する正規の酒販店として、こうした「欲しいお酒」をより多くのお客様へ公平にお届けするため、先着順ではなく抽選販売方式を採用しています。

第36回プレミアム抽選販売の概要

販売企画名

KOFUKU酒販 第36回プレミアム抽選販売

対象商品

山崎、モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル ほか

応募開始日

2026年6月16日（火）

応募期間

2026年6月16日（火）～2026年6月30日（火）

抽選日

2026年7月6日（月）予定

発送予定

2026年7月6日（月）より順次発送予定

販売サイト

KOFUKU酒販 公式ショップ

https://kofukushuhan.base.shop/

※応募条件、発送地域、販売価格、対象商品の詳細は販売ページをご確認ください。

※酒税法に基づき、20歳未満の方の応募・購入は固くお断りいたします。

今回の注目商品のご紹介

山崎

「山崎」は、サントリーが手掛けるシングルモルトウイスキーとして知られています。

日本のウイスキー文化を代表する銘柄のひとつであり、国内外で高い人気を集めています。

華やかな香り、奥行きのある味わい、なめらかな余韻が特徴で、ストレート、ロック、ハイボールなど、さまざまな飲み方で楽しめる一本です。

近年は、ジャパニーズウイスキー人気の高まりにより、店頭で安定して入手することが難しい場面も増えています。

そのため、贈答用、記念日用、コレクション用としても高い注目を集めています。

知名度、希少性、特別感を兼ね備えているため、大切な方へのギフトや、自分へのご褒美としても選びやすい銘柄です。

モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル

「モエ・エ・シャンドン ロゼ アンペリアル」は、世界中で親しまれているロゼシャンパンです。

華やかなピンクの色合い、フルーティーな香り、きめ細かな泡立ちが特徴です。

記念日、誕生日、ホームパーティー、夏の乾杯など、特別な時間を彩る一本として選ばれています。

シャンパンを初めて楽しむ方にも分かりやすく、知名度、安心感、華やかさを兼ね備えています。

また、ロゼシャンパンは見た目にも華やかで、ギフトとしての印象も強く残りやすいお酒です。

家族の集まり、友人との乾杯、季節の贈り物など、幅広いシーンで活用できます。

KOFUKU酒販のこだわり

KOFUKU酒販は、単なる酒類販売店ではなく、「お酒を楽しむ方が安心して参加できる場所」を目指しています。

公平性の担保

先着順ではなく抽選制を採用することで、アクセス集中や購入タイミングによる不公平を抑えています。

人気銘柄を、より多くのお客様に公平にご案内できる仕組みづくりを大切にしています。

定期開催の実績

KOFUKU酒販では、希少ウイスキー、シャンパン、ワインなどを対象に、定期的な抽選販売を継続しています。

継続開催により、会員様に向けて新しいお酒との出会いを提供しています。

正規酒販店としての安心感

酒類販売免許を保有する販売店として、適切な管理のもとで商品を取り扱い、お客様に安心してご利用いただける販売体制を整えています。

お酒を楽しむ時間を快適にするMICRODIA特典

KOFUKU酒販では、第36回プレミアム抽選販売にご応募いただいた方を対象に、

宏福商事が国内展開するMICRODIAモバイルアクセサリで利用できる

特別クーポンの案内も予定しています。

自宅でウイスキーやシャンパンを楽しみながら、

音楽、動画、SNS、写真撮影などをスマートフォンで楽しむ方も増えています。

そうした時間をより快適に過ごせる関連アイテムとして、

MICRODIAのワイヤレス充電機、急速充電器、USB-Cケーブルなどを

ご紹介してまいります。

なお、MICRODIA製品の購入有無は抽選結果に影響しません。

抽選は公平に実施いたします。

ウイスキー・シャンパンの買取サービスも展開中

KOFUKU酒販では、

ウイスキー、シャンパン、ワインなどの買取サービスも行っています。

コレクション整理、在庫整理、贈答品の整理など、

お手持ちのお酒の査定をご希望の方は、

公式サイトよりお気軽にお問い合わせください。

関連リンク：

抽選販売詳細：https://kofukutrading.com/kofuku-lottery/

KOFUKU酒販Shops：https://kofukushuhan.base.shop/

運営会社情報

会社名

宏福商事合同会社

KOFUKU Trading L.L.C.

所在地

東京都荒川区

事業内容

高級ウイスキー、ワイン、シャンパンの販売・輸出入、

古物営業法に基づく中古品売買、各種商品の国内外流通事業

公式HP

http://www.kofukutrading.com

KOFUKU酒販 公式ショップ

https://kofukushuhan.base.shop/

お問い合わせ

shuhan（アットマーク）kofukutrading.com