アパレル業界で高い評価を受ける“毛抜けしないモール糸”が待望の一般解禁。リボン専門ECサイト「リボンボン」にて、ファンシーヤーンの販売をスタート

宝本商事株式会社

宝本商事株式会社（本社：京都府京都市／代表取締役：宝本 龍吾）は、同社が運営する国内最大級のリボン専門ECサイト「リボンボン（Ribbonbon）」において、新たに「ファンシーヤーン（意匠糸）」の一般販売を開始いたしました。 これまで国内外のアパレルブランド向けに展開し、高い評価をいただいてきた自社開発の「モール糸」を中心に、プロ仕様の高品質な糸素材を個人のお客様へお届けいたします。

■ 開発背景：アパレル業界を支える「プロの素材」を、すべてのクリエイターへ

宝本商事は1947年の創業以来、リボンやテープの企画・製造・販売を通じて、日本の繊維産業を支えてまいりました。中でも、テープヤーンの企画から派生した「モール糸」の製造・販売は当社の主力事業の一つです。 当社のモール糸は「毛抜けしにくい」という高度な技術を強みとしており、ニットや織物の表情を豊かにするアクセント素材として、国内外の多くのアパレルメーカーから絶大な信頼を寄せられています。

近年、ハンドメイド市場の盛り上がりとともに、一般のお客様から「プロが使う高品質な糸を直接購入したい」という強いご要望を多数いただいておりました。こうしたニーズにお応えし、この度、自社ECサイト「リボンボン」にて、ファンシーヤーンのラインナップを拡充し、一般販売を開始する運びとなりました。

糸販売の専用ページ :https://www.ribbonbon.com/#shopify-section-template--23045182062887__collection_list_PG7gkj

■ 展開アイテムの特徴：専門商社ならではの圧倒的ラインナップ ECサイト「リボンボン」では、メイン事業である2万種のリボン素材に加え、新たに厳選されたファンシーヤーンが登場します。

- 「毛抜けしない」高品質なモール糸 独自の製造工程により、モール糸の弱点であった「毛抜け」を極限まで抑えました。衣類からインテリア小物まで、長く愛用できる作品づくりを支えます。- デザイン性の高いファンシーヤーン 専門商社ならではのネットワークと企画力を活かし、一般の手芸店では手に入りにくい、色鮮やかで表情豊かな意匠糸を多数取り揃えています。- 「リボン×糸」の新しい提案 リボンとファンシーヤーンを組み合わせることで、創作の幅が無限に広がります。異素材をミックスした独自の表現をサポートします。

■ ECサイト「リボンボン（Ribbonbon）」について

リボンを中心とした繊維素材を2万種以上取り揃える、専門商社直営のオンラインショップです。

ribbon Bon :https://www.ribbonbon.com/同社が運営するECサイト「ribbon Bon」では、2万種以上のリボンやファンシーヤーンを小ロットからご購入いただけます。

■ 代表取締役 宝本 龍吾 コメント

私たちは長年、ものづくりの黒子としてアパレル業界に素材を供給してきました。今回、手芸を愛する多くの方々の声を受け、自慢のファンシーヤーンを直接お届けできることを大変嬉しく思います。プロが認める『毛抜けしないモール』の質感や、専門商社だからこそお届けできる多彩な色・形に触れ、皆さまの創作活動がより一層ワクワクするものになることを願っています。

【会社概要】

会社名：宝本商事株式会社

本社所在地：京都府京都市上京区油小路通一条上ル元百万遍町542番地

国内事業所：東京オフィス／東京都中央区日本橋久松町13-8 中野ビル5F

海外拠点：米国（カリフォルニア・ニューヨーク）、香港、中国（上海・嘉興）

代表者：代表取締役社長 宝本 龍吾

創業：1947年

事業内容：細幅織物（リボン・テープ）の製造・加工・卸売・輸出入、ファンシーヤーン（意匠糸）・人工羽毛の製造・加工・卸売・輸出入、ニット製品のOEM事業

ウェブサイト：http://www.takaramoto.com/index1.html

ブランドサイト：https://ribbonhaureshii.stores.jp/

ECショップ：https://www.ribbonbon.com/

オウンドメディア：https://www.ribbonista.com/

【本件に関するお問い合わせ先】 宝本商事株式会社 広報担当 Email：info@takaramoto.com