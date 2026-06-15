人懐っこいワンコ系人魚×不器用で優しいアイドルのじれキュンラブストーリー『恋は異なもの推しなもの』が、キルタイムコミュニケーションのボーイズラブレーベル「CeriseRose」から発売！

株式会社キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションは、スリーズロゼコミックス『恋は異なもの推しなもの』を6月17日に発売いたします。

恋は異なもの推しなもの(https://ceriserose.jp/comic/cr069)

漫画：刹那魁(https://x.com/kaimu0)

発売日：2026年6月17日

定価：880円（本体800円＋税10％）

ISBN：9784799221839

人懐っこいワンコ系人魚×不器用で優しいアイドルのじれキュンラブストーリー！

地上で暮らす人魚のオキツグは、憧れのアイドル・アヤトを推す日々を送っていた。

ある日、オキツグは不愛想な青年・弓波と出会い友人となるが、不注意から自身が人魚であることを彼に知られてしまう。

秘密を共有したまま交流を重ね、距離を縮めていく二人だったが、オキツグは旅行先で弓波がアヤト本人だったことに気づき――。

書店特典一覧(C)Kai Setsuna／キルタイムコミュニケーション

キルタイムコミュニケーションが贈るボーイズラブレーベル「CeriseRose(https://ceriserose.jp/)」スリーズロゼ

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Cerise Rose スリーズロゼ(https://ceriserose.jp)

Cerise Rose スリーズロゼ公式X(https://x.com/Ceriserosecomic)

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