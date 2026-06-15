人懐っこいワンコ系人魚×不器用で優しいアイドルのじれキュンラブストーリー『恋は異なもの推しなもの』が、キルタイムコミュニケーションのボーイズラブレーベル「CeriseRose」から発売！
株式会社キルタイムコミュニケーション
書店特典一覧
(C)Kai Setsuna／キルタイムコミュニケーション
キルタイムコミュニケーションは、スリーズロゼコミックス『恋は異なもの推しなもの』を6月17日に発売いたします。
恋は異なもの推しなもの(https://ceriserose.jp/comic/cr069)
漫画：刹那魁(https://x.com/kaimu0)
発売日：2026年6月17日
定価：880円（本体800円＋税10％）
ISBN：9784799221839
人懐っこいワンコ系人魚×不器用で優しいアイドルのじれキュンラブストーリー！
地上で暮らす人魚のオキツグは、憧れのアイドル・アヤトを推す日々を送っていた。
ある日、オキツグは不愛想な青年・弓波と出会い友人となるが、不注意から自身が人魚であることを彼に知られてしまう。
秘密を共有したまま交流を重ね、距離を縮めていく二人だったが、オキツグは旅行先で弓波がアヤト本人だったことに気づき――。
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(C)Kai Setsuna／キルタイムコミュニケーション
キルタイムコミュニケーションが贈るボーイズラブレーベル「CeriseRose(https://ceriserose.jp/)」スリーズロゼ
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