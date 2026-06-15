[レポート]2026年世界のeコマース業界トレンドインサイト

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世界のeコマース業界は、チャネル再構築、市場移転、ルール再形成という新しい発展段階に入っています。一方で、各国の規制政策、関税条例が継続的に調整され、越境eコマースの経営ロジックとリソース配置を深く変化させています。他方で、ユーザー行動が静かに変化し、ウェブサイトの価値が再び注目され、徐々にブランドが総合競争力を向上させる重要なプラットフォームとなっています。

本レポートは近年の世界のeコマース市場の運営状況を整理し、世界のトラフィック構造、地域市場のパフォーマンス、トッププラットフォームの発展ダイナミクス、細分セグメントの特徴、ベンチマーク企業の経営状況に焦点を当て、ウェブサイトとモバイルアプリのユーザー構造変化、主流プレイヤーの戦略調整方向、新興市場、ファッション、美容などの細分領域の成長機会を分析します。

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世界のeコマースウェブサイトアクセス数が過去最高を更新、モバイルアプリユーザー規模は安定傾向

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世界のeコマースウェブサイトアクセス数は再び過去最高を更新し、モバイルアプリユーザー規模は安定傾向にあります。2025年第4四半期、世界のeコマースウェブサイトアクセス数とユニーク訪問者数は共に記録を更新し、アクセス数は前年比9％増、ユニーク訪問者数は前年比21％増となりました。モバイルアプリは2024年から2025年にピークに達した後、ユーザー規模と使用時間は高位で安定的に推移しています。

世界のeコマースは明らかな季節性特性を示しており、ブラックフライデー、クリスマス、新年などの大型プロモーション時期が全チャネルで第4四半期に年間トラフィックのピークをもたらしています。

インド市場のeコマースウェブサイトのパフォーマンスは特に目覚ましいです。過去12ヵ月間、インドは約580億のアクセス数で世界トップに位置し、前年比成長率は＋28％に達し、他の市場を大きくリードしています。モバイルアプリでは、全体的なダウンロード数が安定傾向にある中、アフリカ市場が＋26％の前年比成長率でトップに立ち、eコマースアプリ成長を牽引する中核エンジンとなっています。

Temuの両チャネルユーザーが世界2位に躍進、SHEINウェブサイトユニーク訪問者数が前年比＋70％と急増

Amazonは全チャネルの規模優位性によって業界第1グループの地位を堅持していますが、両チャネルの成長はいずれも鈍化しています。Temuのモバイルアプリとウェブのユーザー規模はいずれも世界2位にランクインし、このうちモバイルアプリMAUは前年比＋24％成長し、成長率は他のトップeコマースアプリを大きくリードしています。

SHEINはウェブユーザーの拡大を継続的に推進しており、2026年第1四半期のウェブサイト訪問者数は前年比＋70％と大幅成長して成長率は世界トップですが、ウェブユーザー規模は依然としてモバイルアプリMAUを下回っています。

Alibaba.com、Meesho、Shopeeなどのトッププラットフォームは同時にウェブの顧客獲得能力を強化しており、ウェブサイトユーザー規模の成長率はいずれも業界平均水準を大きく上回っています。

ファッションeコマースのウェブサイトアクセス数は前年比＋54％、ユニーク訪問者数は前年比＋64％と急増

2026年第1四半期、ファッションeコマースのウェブサイトアクセス数とユニーク訪問者数はいずれも50％以上の前年比成長を実現しました。一方、モバイルアプリはダウンロード数が微増する中、ユーザー使用時間が減少しました。これは、ファッションブランドユーザーの意思決定経路が徐々にウェブサイトへと移行しており、アプリがもはや唯一の中核入口ではないことを意味します。ファッションブランドにとって、ウェブのユーザー体験とコンバージョン能力の強化が、全体的なビジネス成長を牽引する重要な手段となっています。

世界のファッションeコマースウェブサイトトラフィックは全面的に成長しました。インドのファッションeコマース月平均アクセス数は14億に近づき、圧倒的な優位性で世界トップを堅持しています。パキスタン（＋109.3％）とインド（＋98.3％）の前年比はほぼ倍増し、ファッションeコマーストラフィック成長の中核エンジンとなっています。ブラジル（＋51.0％）、トルコ（＋57.8％）も50％以上の高速成長を実現し、トップ市場は全面的に上昇、新興市場の成長は特に目覚ましいです。

Nykaaの2026年度純利益が＋183％と急増、両チャネルユーザーが継続的に急速成長

Nykaaはインドの美容eコマースの絶対的リーダーであり、「全チャネル＋コンテンツコミュニティ＋自社ブランド」の中核戦略によって、インドの美容オンライントラフィックを確固として占有しています。財務報告によると、2022年度から2026年度まで、Nykaaの営業収益は高速成長を維持し、2026年度の収益は1兆ルピーを突破、純利益は前年比＋183％大幅増の204億ルピーとなりました。

2026年第1四半期、WishlinkとInstagramのNykaaウェブサイトへの流入成長率が顕著に向上しています。「コンテンツコミュニティアフィリエイトマーケティング＋ソーシャルメディアでの話題喚起」がウェブサイトの新たな増分チャネルになっていることを示しており、ユーザーの意思決定経路は「直接検索」から「コンテンツ駆動」へと転換しています。

Amazonからのトラフィックシェアは11.4％減少し、ユーザーがAmazonへ遷移する割合は15.8％低下しており、Nykaaのユーザーマインドが継続的に強化され、サードパーティ価格比較プラットフォームへの依存度が顕著に低下していることを示しています。

2026年第1四半期、Nykaaはニューデリー、コルカタ、バンガロール、ムンバイ、プネなどインド5大中核第1線級都市におけるデジタル広告露出シェアが減少し、その他都市圏の広告インプレッションシェアは57.2％から61.9％へ上昇しました。これは、Nykaaが第1線級成熟都市の広告予算を徐々に削減し、増分をインドの第2・第3線級、下位エリアへシフトしていることを示しており、ブランドの2026年配信中核戦略です。

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Sensor Towerの紹介

2013年にサンフランシスコで設立されたSensor Towerは、モバイルアプリ／ゲームのデータや分析環境を提供する企業です。P&G、Tencent、HBOなどのグローバルデジタル企業からも信頼されており、モバイル市場のトレンド把握に役立つApp Performance Insights、広告戦略の最適化に活用いただけるApp Advertising Insightsなど、デジタル分析プラットフォームとしてモバイルのあらゆる場面で質の高いインサイトと先進のカスタマーサポートを提供しています。

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