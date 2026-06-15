「華やかな香り広がる、最高の食中酒『爽快！ ソーダ割り』」おとなの週末2026年7月号、本日発売♪

株式会社講談社

今号は、ウイスキーやテキーラ、焼酎といった蒸留酒のソーダ割りを楽しめる店を大特集。そして、今号の表紙は[Alexandros]の磯部寛之さん。初めてプロデュースしたオリジナルジンについてのインタビューも掲載しています。ほか「魅惑のスパイスめし」、「涼なる水を求める」小さな旅特集もあります。

■夏こそ味わいたい！ 清涼感ある芳醇な「ソーダ割り」

グラスから小さな気泡が弾けている。口に含めば、清涼感ある芳醇な大人の味わいが！ 今号では夏こそ楽しみたい、ウイスキーやテキーラ、焼酎といった蒸留酒のソーダ割りを楽しめる店を大特集。意外な料理との組み合わせもあり、見逃せません。

■食欲をそそる芳しきスパイスの香りに酔いしれる！

鼻腔をくすぐる芳しきスパイスの香り……食欲そそりますよね～！ 日増しに高まる気温や湿度、いよいよ夏へ向かってまっしぐら。そんな時期こそ、スパイスめしでキめてみませんか？ 国籍を縦横無尽に飛び越えたさまざまな味、たくさんご紹介します！

■この夏は、清らかな流れに癒されよう！

真夏を思わせる日々に、涼やかな場所を訪れたい。清らかな流れに癒されたい……そんな風に願う人も多いはず。今年の夏は東京から抜け出して、涼なる流れに出合う旅でひと休みはいかが？

この1冊さえあれば、ネット検索に頼らなくてもおいしいものにありつけること間違いなし！

東京の美容室に置かれている確率ナンバーワンのグルメ誌（当編集部調べ）をぜひお手に取ってご覧ください。

■おとなの週末 2026年7月号の主な内容

・華やかな香り広がる、最高の食中酒

爽快！ ソーダ割り

・肉がいい! コナモンがいい!! 中華もいい!!!

ウイスキー×ソーダ割り

・和・中・墨 組み合わせの妙で新たな扉が開く！

テキーラ×ソーダ割り

・焼酎にはない華やかさを軽快に楽しむ

ジン×ソーダ割り

・コーヒー・紅茶を超える“相棒”を探せ！

検証 スイーツとソーダ割りの最適解

・郷土料理からこだわりの逸品との組み合わせまで

本格焼酎×ソーダ割り

・果汁の酸味と炭酸のキレで爽快さNo.1

レモンサワー×ソーダ割り

・座談会 エウレーカ!! ソーダ割り×この料理に感動した

・旨辛＆香りにヤラれます……

魅惑のスパイスめし

・清き流れに癒される小さな旅

涼なる水を求めて

・特別インタビュー

磯部寛之[Alexandros]

・おとなの週末 おとりよせ倶楽部

「サマーギフト」

★連載／吉田羊の「ヒツジメシ～草を喰みたきゃ仕事しろ～」、ラズウェル細木の「たまGo!!」、森山大道の「Weekend」、マッキー牧元×門上武司「おいしい往復書簡」、茅野愛衣の「コヨイのカヤノ」、[Alexandros]磯部寛之の「酔滴のラダー」、杜氏の晩酌、女将のいる場所、おと週裏掲示板、今月の金メダルはココだ！、覆面ライターの1ヶ月食ダイアリー

■おとなの週末2026年7月号

■発売日：2026年6月15日（月）

■価格：930円（税込み）

https://amzn.to/3S1pHE6