【岡山大学】「LBSクラブせとうちミーティング2026春 せとうちの食を未来へ」にて那須保友学長が地域の食の未来について議論

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 6月 15日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の那須保友学長が、2026年5月18日に開催された「LBSクラブせとうちミーティング2026春 せとうちの食を未来へ」（主催：テレビせとうち 他）に登壇しました。



本イベントは、「LBS（Local Business Satellite）」の取り組みの一環として開催されたもので、瀬戸内エリアで活躍する企業や団体が集い、地域の「食」の未来や、地域ブランドを活用したビジネス創出、企業同士のコラボレーションについて考える体験型イベントとして実施されました。



第1部のトークセッション「地域の食～未来へつなぐイノベーション」では、那須学長が登壇。さらにシーアールホールディングの大久保泰造社長、フジワラテクノアートの藤原加奈副社長が登壇し、地域資源を生かした産業創出や、産学官連携による地域課題解決の可能性について議論しました。



第2部「地域ブランドで稼ぐ」では、瀬戸内地域で特色ある食材や事業を展開する事業者が登壇し、それぞれの取り組みや地域への思いを紹介しました。



会場では、登壇企業の食材を活用した料理の試食も行われ、地域食材の魅力や新たな可能性を参加者が体感しました。また、交流会・ビジネスマッチングも開催され、企業間連携や新たな共創に向けた活発な意見交換が行われました。



登壇者からは、「地域の誇りを次世代につないでいきたい」、「地域資源を生かした循環型モデルを広げたい」、「食文化を守り、伝えていきたい」などの声が聞かれ、瀬戸内地域の食の可能性と地域連携の重要性を改めて確認する機会となりました。



本学は今後も、地域や企業との連携を深めながら、地域課題の解決や新たな価値創出に取り組み、地域社会の発展とwell-beingの実現に貢献していきます。引き続き、開かれた地域中核・特色ある研究大学：岡山大学の取り組みにご期待ください。

トークセッション１.「地域の食～未来へつなぐイノベーション」で講演する那須学長講演する那須学長

トークセッション２.「地域ブランドで稼ぐ」の様子

◆参 考

・LBSクラブせとうちミーティング2026春 せとうちの食を未来へ

https://www.webtsc.com/lbs_news/75851/

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・国立大学法人岡山大学研究大学宣言

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003808.000072793.html

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 広報課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-7292

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id15359.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



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岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年4月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003912.000072793.html

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国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html