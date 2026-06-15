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「RF1」「融合」「神戸コロッケ」「ベジテリア」玉川高島屋S.C.にてリニューアルオープン
4ブランドが一体となり、幅広い食卓提案と上質なひとときを。
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）は、2026年6月15日（月）、玉川高島屋S.C.本館地下1階食料品フロアにて、「アール・エフ・ワン（以下、RF1）」「融合」「神戸コロッケ」「ベジテリア」をリニューアルオープンいたします。
洋惣菜、アジア惣菜、コロッケ・カツ、ジュース・スープなど、4ブランドを一体的に展開することで、食卓から買い物途中のひとときまで幅広い食シーンに対応します。
また、当店でのお買い物を楽しんでいただけるよう、店舗限定商品やリニューアルオープンを記念した期間限定商品もご用意し、皆さまのお越しをお待ちしております。
■オープニング限定商品をご用意！※価格は税込み。写真は全てイメージです。
【RF1】ラッキーバッグ ￥3,500
リニューアルオープンを記念し、サラダ、ポタージュ、生春巻きなど7つの商品を詰め合わせたお得なセット。3日間のみの数量限定販売です。
＜内容＞
・ローストビーフと揚げごぼうのサラダ 旨みソース
・10種野菜のグリーンポタージュ
・北海道産かぼちゃのポタージュ
・野菜を愉しむ生春巻き2種セット
・蒸し鶏とパクチーのやみつきサラダ
・ベトナム風 豚肉と春雨の揚げ春巻き
・鶏肉と生姜の揚げ春巻き
【神戸コロッケ】ラッキーバッグ ￥1,199
リニューアルオープンを記念し、人気商品を詰め合わせたお得なセット。3日間のみの数量限定販売です。
＜内容＞
・じゃが牛（ぎゅう）コロッケ×2
・北海道産とうもろこしのクリームコロッケ×2
・チーズとろけるチキンカツ×1 ・でら旨 味噌カツ串×1
＜販売期間＞ 6月15日（月）〜6月17日（水）
■【融合】では、人気の韓国フードを期間・数量限定販売！
おやつにもぴったりな、人気の韓国フード「カムジャパン」と「コグマパン」。韓国語でじゃがいもは「カムジャ」、さつまいもは「コグマ」と発声するところから、この名前がついています。
SNSでも注目される、リアルを追求した見た目とおいしさが生む想像を超える一口を、ぜひお試しください。
カムジャパン ￥420（1個）
中身はベーコンとチーズを加えた“ホクホク” 食感のポテトベースに、タルタルソースを合わせたジャーマンポテト。わらび餅粉が入ったもっちり柔らかな生地で包んで蒸し上げました。トッピングしたきな粉と黒ごま、でこぼことした見た目でじゃがいもそっくりに仕上げています。
コグマパン ￥420（1個）
中身は塩バターと生クリームの入ったほっくり濃厚なスイートポテトに、アーモンド・黒ごまをアクセントにした “甘じょっぱ”な味わい。わらび餅粉が入ったもっちり柔らかな生地で包んで蒸し上げました。鮮やかな紫色に黒ごま、でこぼことした見た目でさつまいもそっくりに仕上げています。
＜販売期間＞ 6月15日（月）〜7月1日（水）
■【ベジテリア】では、新感覚スイーツが登場！
ベジテリアでは、リニューアルに伴いイートイン席を充実。また、従来の野菜ジュース・旬の果物を使ったジュース、スープに加え、新感覚スイーツ「miniグラノラボウル」が新たなメニューとして登場します。
お買い物の途中でちょっと一息。ココロとカラダを満たすひとときをお楽しみください。
miniグラノラボウル アサイー ￥571（1個）
アサイーにバナナやいちご、ブルーベリーなどのフルーツをブレンドし、アーモンドの香ばしさを加えた、店舗で仕込むアサイージュース。ザクザク食感の自家製※グラノラと彩り豊かなフルーツをトッピングしたミニサイズのデザートです。※グラノラは静岡県にある自社工場にて製造しています。
miniグラノラボウル マンゴー ￥571（1個）
高島屋玉川店店舗限定メニュー。人気のマンゴージュースに、自家製グラノラとバナナ、ブルーベリー、ラズベリーをトッピング。軽食やおやつにちょうど良いサイズのデザートです。ここだけの味わいをぜひお楽しみください。
■店舗概要
・店舗名 ：RF1・融合・神戸コロッケ・ベジテリア 高島屋玉川店
・営業時間：10：00〜20：00
・所在地 ：東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋S.C.店 本館B1F
「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に137店舗を展開。ブランドサイト：https://www.rf-one.com/
「融合」について
ロック・フィールドのアジア惣菜ブランド。2001年創設。アジア各国の食文化や料理を背景に、日本の食卓で愉しんでいただきたいメニューを取り揃え、刺激的な気分・爽快感・驚きなど、新しい食体験を提案しています。全国に9店舗を展開。ブランドサイト：https://yugo.rockfield.co.jp/
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に33店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
「ベジテリア」について
野菜や果物を手軽に摂れるジュースとスープのブランド。2003年創設。「きれいなカラダ、飲む野菜。」をキーワードに、季節の野菜や果物の持ち味をそのまま生かし、心とカラダの健康と美しさをお手伝いします。全国に19店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/
※店舗数は全て2026年5月末現在。
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
RF1 ブランドサイト
https://www.rf-one.com/
ベジテリアブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/
融合ブランドサイト
https://yugo.rockfield.co.jp/
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）は、2026年6月15日（月）、玉川高島屋S.C.本館地下1階食料品フロアにて、「アール・エフ・ワン（以下、RF1）」「融合」「神戸コロッケ」「ベジテリア」をリニューアルオープンいたします。
洋惣菜、アジア惣菜、コロッケ・カツ、ジュース・スープなど、4ブランドを一体的に展開することで、食卓から買い物途中のひとときまで幅広い食シーンに対応します。
■オープニング限定商品をご用意！※価格は税込み。写真は全てイメージです。
【RF1】ラッキーバッグ ￥3,500
リニューアルオープンを記念し、サラダ、ポタージュ、生春巻きなど7つの商品を詰め合わせたお得なセット。3日間のみの数量限定販売です。
＜内容＞
・ローストビーフと揚げごぼうのサラダ 旨みソース
・10種野菜のグリーンポタージュ
・北海道産かぼちゃのポタージュ
・野菜を愉しむ生春巻き2種セット
・蒸し鶏とパクチーのやみつきサラダ
・ベトナム風 豚肉と春雨の揚げ春巻き
・鶏肉と生姜の揚げ春巻き
【神戸コロッケ】ラッキーバッグ ￥1,199
リニューアルオープンを記念し、人気商品を詰め合わせたお得なセット。3日間のみの数量限定販売です。
＜内容＞
・じゃが牛（ぎゅう）コロッケ×2
・北海道産とうもろこしのクリームコロッケ×2
・チーズとろけるチキンカツ×1 ・でら旨 味噌カツ串×1
＜販売期間＞ 6月15日（月）〜6月17日（水）
■【融合】では、人気の韓国フードを期間・数量限定販売！
おやつにもぴったりな、人気の韓国フード「カムジャパン」と「コグマパン」。韓国語でじゃがいもは「カムジャ」、さつまいもは「コグマ」と発声するところから、この名前がついています。
SNSでも注目される、リアルを追求した見た目とおいしさが生む想像を超える一口を、ぜひお試しください。
カムジャパン ￥420（1個）
中身はベーコンとチーズを加えた“ホクホク” 食感のポテトベースに、タルタルソースを合わせたジャーマンポテト。わらび餅粉が入ったもっちり柔らかな生地で包んで蒸し上げました。トッピングしたきな粉と黒ごま、でこぼことした見た目でじゃがいもそっくりに仕上げています。
コグマパン ￥420（1個）
中身は塩バターと生クリームの入ったほっくり濃厚なスイートポテトに、アーモンド・黒ごまをアクセントにした “甘じょっぱ”な味わい。わらび餅粉が入ったもっちり柔らかな生地で包んで蒸し上げました。鮮やかな紫色に黒ごま、でこぼことした見た目でさつまいもそっくりに仕上げています。
＜販売期間＞ 6月15日（月）〜7月1日（水）
■【ベジテリア】では、新感覚スイーツが登場！
ベジテリアでは、リニューアルに伴いイートイン席を充実。また、従来の野菜ジュース・旬の果物を使ったジュース、スープに加え、新感覚スイーツ「miniグラノラボウル」が新たなメニューとして登場します。
お買い物の途中でちょっと一息。ココロとカラダを満たすひとときをお楽しみください。
miniグラノラボウル アサイー ￥571（1個）
アサイーにバナナやいちご、ブルーベリーなどのフルーツをブレンドし、アーモンドの香ばしさを加えた、店舗で仕込むアサイージュース。ザクザク食感の自家製※グラノラと彩り豊かなフルーツをトッピングしたミニサイズのデザートです。※グラノラは静岡県にある自社工場にて製造しています。
miniグラノラボウル マンゴー ￥571（1個）
高島屋玉川店店舗限定メニュー。人気のマンゴージュースに、自家製グラノラとバナナ、ブルーベリー、ラズベリーをトッピング。軽食やおやつにちょうど良いサイズのデザートです。ここだけの味わいをぜひお楽しみください。
■店舗概要
・店舗名 ：RF1・融合・神戸コロッケ・ベジテリア 高島屋玉川店
・営業時間：10：00〜20：00
・所在地 ：東京都世田谷区玉川3-17-1 玉川高島屋S.C.店 本館B1F
「RF1（アール・エフ・ワン）」について
ロック・フィールドの旗艦ブランド。1992年創設。彩り鮮やかなサラダから手間を惜しまず仕上げた料理まで、食卓をより豊かにする惣菜を提供しています。全国に137店舗を展開。ブランドサイト：https://www.rf-one.com/
「融合」について
ロック・フィールドのアジア惣菜ブランド。2001年創設。アジア各国の食文化や料理を背景に、日本の食卓で愉しんでいただきたいメニューを取り揃え、刺激的な気分・爽快感・驚きなど、新しい食体験を提案しています。全国に9店舗を展開。ブランドサイト：https://yugo.rockfield.co.jp/
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に33店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
「ベジテリア」について
野菜や果物を手軽に摂れるジュースとスープのブランド。2003年創設。「きれいなカラダ、飲む野菜。」をキーワードに、季節の野菜や果物の持ち味をそのまま生かし、心とカラダの健康と美しさをお手伝いします。全国に19店舗を展開。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/
※店舗数は全て2026年5月末現在。
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】
広報室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
RF1 ブランドサイト
https://www.rf-one.com/
ベジテリアブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/vege/
融合ブランドサイト
https://yugo.rockfield.co.jp/