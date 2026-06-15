総合建設業のBrangia.inc（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役CEO：香田大介）のグループ会社である、株式会社CELL（本社：長崎県佐世保市湊町、代表取締役：松下賢治）が運営する「chill bakery(チルベーカリー)」「grit coffee(グリットコーヒー)」「huu hotel(フーホテル)」隣接の「chill cafe(チルカフェ)」は、この夏、新たなポップアップスペースをオープンいたします。











ポップアップスペースの展開について

新たにスタートする「ポップアップスペース」は、毎回ガラリと表情を変える、まさに“一期一会”の空間です。

ホテルの1階に店舗を構える人気ベーカリー「chill bakery（チルベーカリー）」の香ばしい焼き立てパンと、「grit coffee（グリットコーヒー）」の淹れたての一杯、それらを片手に寛げるイートインスペース「chill cafe(チルカフェ)」内にアパレル、アクセサリー、アート、雑貨など、その時しか出会えないユニークなポップアップストアが展開されます。

夏休みの旅行で佐世保を訪れた方、久しぶりに地元へ帰省した学生や社会人、そして「夏休みにどこか面白い場所へ行きたい」と思っている地元の若者たちにとって、うってつけの場所となります。旅人と地元の温かい賑わいが自然とブレンドされるこの空間は、訪れるたびに新しいお気に入りに出会える、夏の新しい目的地です。

「今週は、どんな素敵なモノに出会えるだろう？」

そんな期待を胸に、ぜひ新しく生まれ変わる「chill cafe(チルカフェ)」へお越しください。

この夏を一緒に盛り上げる出店者も大募集

「chill cafe(チルカフェ)」では、観光客や地元の感度の高い若者たちが集まるこの賑やかなスペースを、一緒に彩ってくださる出店者を募集しています。ジャンルの制限はありません。あなたの作品やブランドを、この歴史あるリノベーション空間で表現してみませんか？

■募集要項

実施期間： 週替わり（詳細な日程は個別に調整いたします。）

対象ジャンル： 制限なし（物販、展示など）

出店場所： chill cafe内特設ポップアップスペース（古民家エリア）

お問い合わせ先： CELL美容室（担当：[吉田堅次] / [dressdecell@gmail.com]）

■店舗情報

名称：chill cafe（チルカフェ）

住所：〒857-0864 長崎県佐世保市戸尾町5-18

電話：0956-80-5276

公式SNS：Instagram

↑6月上旬開催のポップアップの雰囲気をお届け中！

▫chill bakery（チルベーカリー）

▫grit coffee（グリットコーヒー）

▫huu hotel（フーホテル）

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■会社情報

〇Brangia.inc

設立：2021年(令和3年)2月8日

住所：福岡市中央区大名1-9-24 MotherhouseDAIMYO3F

事業内容：総合建設業、ブランディング事業、リノベーション、用地活用等

公式サイト： こちら

〇株式会社CELL

設立：2014年12月

住所：〒857-0055 佐世保市湊町3-14 MUC1F

定休日：毎週月曜日・火曜日

公式サイト：こちら