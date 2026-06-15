JAPAN Halal Showcase 第31回 ifia Japan 2026に出展しました！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352329/images/bodyimage1】
2026年５月27日～29日の3日間、東京ビッグサイト西ホールにて
ifia Japan 2026国際食品素材/添加物展が開催されました。
ハラル・ジャパン協会は、日本企業の販路拡大・輸出支援、そして日本製の原料や食品素材をPRすべく
「Japan・Halal・Showcase」を主催し、ハラル製品を扱う日本企業 総勢6社で出展しました！
今回も様々な質問をいただきました。
例えば、
(1)牛乳はハラル商品にできますか？
(2)添加物アレルギーなのですが、ハラルはオーガニックと同じですか？
(3)海外からハラル製品を一部輸入して国内で加工した製品は、ハラル認証商品になりますか？
などなど。
ぜひこちらのショート動画で、30秒チェック！
→https://youtube.com/shorts/LGgeTD8N6Zo?feature=share
それでは、今回ショーケースに並んだ商品をご紹介します。
◎株式会社秋田宇野商店：種麹
◎富士フィルム和光純薬株式会社：乳酸
◎株式会社山形屋商店：仙台麩
◎株式会社ファバラ：アミノ酸ドリンク・発芽玄米由来
◎前田食品株式会社：小麦粉
◎桃太郎食品：麺
（https://jhba.jp/seminar/21885/）
以上、6社の日本製ハラル素材商品・原料が並びました。
改めまして、ジャパン・ハラル・ショーケースを盛り上げてくださった企業の皆様
ありがとうございました！
ジャパン・ハラール・ショーケースは、ハラル認証取得商品のみならず、
弊会監修ハラル推奨マーク（ムスリムフレンドリー）商品をお持ちの企業様もご参加いただけます。
様々なかたちで弊会サービスをフル活用いただければ幸いです。
今後も様々なイベント・展示会をご案内していきます！
お気軽にお問い合わせください。（info@jhba.jp）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352329/images/bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人ハラル・ジャパン協会
2026年５月27日～29日の3日間、東京ビッグサイト西ホールにて
ifia Japan 2026国際食品素材/添加物展が開催されました。
ハラル・ジャパン協会は、日本企業の販路拡大・輸出支援、そして日本製の原料や食品素材をPRすべく
「Japan・Halal・Showcase」を主催し、ハラル製品を扱う日本企業 総勢6社で出展しました！
今回も様々な質問をいただきました。
例えば、
(1)牛乳はハラル商品にできますか？
(2)添加物アレルギーなのですが、ハラルはオーガニックと同じですか？
(3)海外からハラル製品を一部輸入して国内で加工した製品は、ハラル認証商品になりますか？
などなど。
ぜひこちらのショート動画で、30秒チェック！
→https://youtube.com/shorts/LGgeTD8N6Zo?feature=share
◎株式会社秋田宇野商店：種麹
◎富士フィルム和光純薬株式会社：乳酸
◎株式会社山形屋商店：仙台麩
◎株式会社ファバラ：アミノ酸ドリンク・発芽玄米由来
◎前田食品株式会社：小麦粉
◎桃太郎食品：麺
（https://jhba.jp/seminar/21885/）
以上、6社の日本製ハラル素材商品・原料が並びました。
改めまして、ジャパン・ハラル・ショーケースを盛り上げてくださった企業の皆様
ありがとうございました！
ジャパン・ハラール・ショーケースは、ハラル認証取得商品のみならず、
弊会監修ハラル推奨マーク（ムスリムフレンドリー）商品をお持ちの企業様もご参加いただけます。
様々なかたちで弊会サービスをフル活用いただければ幸いです。
今後も様々なイベント・展示会をご案内していきます！
お気軽にお問い合わせください。（info@jhba.jp）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352329/images/bodyimage2】
配信元企業：一般社団法人ハラル・ジャパン協会
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